https://ria.ru/20201108/bayden-1583587807.html

Президент Израиля поздравил Байдена с победой на выборах

Президент Израиля поздравил Байдена с победой на выборах

Президент Израиля Реувен Ривлин поздравил кандидата от Демократической партии США Джо Байдена с победой на выборах, назвал его давним другом Израиля и пригласил РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T09:14

2020-11-08T09:14

2020-11-08T09:14

выборы президента сша — 2020

реувен ривлин

дональд трамп

джо байден

иерусалим

сша

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 ноя - РИА Новости. Президент Израиля Реувен Ривлин поздравил кандидата от Демократической партии США Джо Байдена с победой на выборах, назвал его давним другом Израиля и пригласил посетить Иерусалим в качестве гостя."Я посылаю благословения от израильского народа и государства Израиль нашему другу Джо Байдену по случаю избрания 46-м президентом США. Я также посылаю поздравления и наилучшие пожелания успеха избранному вице-президенту Камале Харрис. Господин избранный президент, как давний друг Израиля, вы теперь лидер свободного мира и наиболее важный и близкий союзник государства Израиль", - приводит пресс-служба слова президента.Ривлин подчеркнул, что "стратегический союз между странами и народами (Израилем и США - ред.) сильнее любого политического лидерства и основывается не только на дружбе", но также "глубоко укоренен в общих ценностях, давней приверженности свободе и демократии как основам обществ".Президент Израиля также поблагодарил Дональда Трампа "за четыре года партнёрства в укреплении безопасности Израиля".Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

https://ria.ru/20201108/bayden-1583587376.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

реувен ривлин, дональд трамп, джо байден, иерусалим, сша, израиль, в мире