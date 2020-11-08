Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201108/bayden-1583587807.html
Президент Израиля поздравил Байдена с победой на выборах
Президент Израиля поздравил Байдена с победой на выборах
Президент Израиля Реувен Ривлин поздравил кандидата от Демократической партии США Джо Байдена с победой на выборах, назвал его давним другом Израиля и пригласил РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T09:14
2020-11-08T09:14
выборы президента сша — 2020
реувен ривлин
дональд трамп
джо байден
иерусалим
сша
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151347/53/1513475378_0:10:3441:1946_1400x0_80_0_0_531a85f9bebbb233053ee6fce74cf97a.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 ноя - РИА Новости. Президент Израиля Реувен Ривлин поздравил кандидата от Демократической партии США Джо Байдена с победой на выборах, назвал его давним другом Израиля и пригласил посетить Иерусалим в качестве гостя."Я посылаю благословения от израильского народа и государства Израиль нашему другу Джо Байдену по случаю избрания 46-м президентом США. Я также посылаю поздравления и наилучшие пожелания успеха избранному вице-президенту Камале Харрис. Господин избранный президент, как давний друг Израиля, вы теперь лидер свободного мира и наиболее важный и близкий союзник государства Израиль", - приводит пресс-служба слова президента.Ривлин подчеркнул, что "стратегический союз между странами и народами (Израилем и США - ред.) сильнее любого политического лидерства и основывается не только на дружбе", но также "глубоко укоренен в общих ценностях, давней приверженности свободе и демократии как основам обществ".Президент Израиля также поблагодарил Дональда Трампа "за четыре года партнёрства в укреплении безопасности Израиля".Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
https://ria.ru/20201108/bayden-1583587376.html
https://ria.ru/20201108/biden-1583578944.html
иерусалим
сша
израиль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/151347/53/1513475378_382:0:3441:2294_1400x0_80_0_0_babec5d7c63a94bd5b4a22ed94970e45.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
реувен ривлин, дональд трамп, джо байден, иерусалим, сша, израиль, в мире

Президент Израиля поздравил Байдена с победой на выборах

09:14 08.11.2020
 
© AP Photo / Sebastian ScheinerПрезидент Израиля Реувен Ривлин
Президент Израиля Реувен Ривлин - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© AP Photo / Sebastian Scheiner
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 ноя - РИА Новости. Президент Израиля Реувен Ривлин поздравил кандидата от Демократической партии США Джо Байдена с победой на выборах, назвал его давним другом Израиля и пригласил посетить Иерусалим в качестве гостя.
"Я посылаю благословения от израильского народа и государства Израиль нашему другу Джо Байдену по случаю избрания 46-м президентом США. Я также посылаю поздравления и наилучшие пожелания успеха избранному вице-президенту Камале Харрис. Господин избранный президент, как давний друг Израиля, вы теперь лидер свободного мира и наиболее важный и близкий союзник государства Израиль", - приводит пресс-служба слова президента.
Кандидат в президенты США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
09:10Выборы президента США — 2020
WP сообщила о планах Байдена после инаугурации
Ривлин подчеркнул, что "стратегический союз между странами и народами (Израилем и США - ред.) сильнее любого политического лидерства и основывается не только на дружбе", но также "глубоко укоренен в общих ценностях, давней приверженности свободе и демократии как основам обществ".
"У меня нет сомнений, что наши особые отношения и многогранное сотрудничество продолжат расти и процветать в будущем. От лица израильского народа я желаю вам и вашей будущей администрации большого успеха и приглашаю вас посетить Иерусалим в качестве нашего гостя", - добавил Ривлин.
Президент Израиля также поблагодарил Дональда Трампа "за четыре года партнёрства в укреплении безопасности Израиля".
Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
Кандидат в президенты США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
05:15Выборы президента США — 2020
Байден обозначил приоритеты своей политики
 
Выборы президента США — 2020Реувен РивлинДональд ТрампДжо БайденИерусалимСШАИзраильВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:14В США опровергли сообщения о гибели американских военных в Сирии
00:08Названы регионы с наибольшим количеством ДТП с пострадавшими
23:56Протестующие в Грузии хотят ночевать около ЦИК в палатках
23:42СМИ сообщили о гибели четырех американских военных при взрыве в Сирии
23:41Иран предложил соседним странам сотрудничать после ухода Трампа
23:36Найдена новая причина тяжелого течения коронавируса
23:26Пес Байдена станет первой собакой из приюта в Белом доме
23:19В Совфеде предложили Украине отказаться от южных областей
23:16Король Саудовской Аравии поздравил Байдена с победой на выборах
23:11Меланшон заявил о намерении участвовать в выборах президента Франции
23:05Сотни спецназовцев собрались на заднем дворе ЦИК Грузии в Тбилиси
23:03В Москве за сутки умерли 72 пациента с коронавирусом
22:57Ученый уверен, что в Литве не осталось тех, кто мог бы эмигрировать
22:37Антитела к коронавирусу нашли у пациентов с другими диагнозами
22:33Меланья Трамп заявила, что все "законные" голоса должны быть учтены
22:31В США готовятся к полномасштабной инаугурации президента
22:09ЦИК Украины назначил дату повторных выборов в Борисполе, где умер мэр
22:07Трамп задался вопросом, почему СМИ провозгласили Байдена президентом
21:58Протестующие в Тбилиси пытались ворваться в здание ЦИК
21:48В Ливане упал метеорит
Лента новостейМолния