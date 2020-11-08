Президент Израиля поздравил Байдена с победой на выборах
© AP Photo / Sebastian ScheinerПрезидент Израиля Реувен Ривлин
© AP Photo / Sebastian Scheiner
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 ноя - РИА Новости. Президент Израиля Реувен Ривлин поздравил кандидата от Демократической партии США Джо Байдена с победой на выборах, назвал его давним другом Израиля и пригласил посетить Иерусалим в качестве гостя.
"Я посылаю благословения от израильского народа и государства Израиль нашему другу Джо Байдену по случаю избрания 46-м президентом США. Я также посылаю поздравления и наилучшие пожелания успеха избранному вице-президенту Камале Харрис. Господин избранный президент, как давний друг Израиля, вы теперь лидер свободного мира и наиболее важный и близкий союзник государства Израиль", - приводит пресс-служба слова президента.
Ривлин подчеркнул, что "стратегический союз между странами и народами (Израилем и США - ред.) сильнее любого политического лидерства и основывается не только на дружбе", но также "глубоко укоренен в общих ценностях, давней приверженности свободе и демократии как основам обществ".
"У меня нет сомнений, что наши особые отношения и многогранное сотрудничество продолжат расти и процветать в будущем. От лица израильского народа я желаю вам и вашей будущей администрации большого успеха и приглашаю вас посетить Иерусалим в качестве нашего гостя", - добавил Ривлин.
Президент Израиля также поблагодарил Дональда Трампа "за четыре года партнёрства в укреплении безопасности Израиля".
Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.