WP сообщила о планах Байдена после инаугурации
09:10 08.11.2020 (обновлено: 09:13 08.11.2020)
© AP Photo / Carolyn KasterКандидат в президенты США Джо Байден
© AP Photo / Carolyn Kaster
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Объявивший о своей победе на выборах президента США Джо Байден планирует подписать после инаугурации ряд исполнительных указов, среди которых в том числе возращение США в Парижское соглашение по климату, из которого страна вышла на днях, и отмена выхода из Всемирной организации здравоохранения, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники, близкие к предвыборной кампании.
Кроме того, источники, знакомые с планами Байдена также сообщили изданию, что он отменит запрет на почти все поездки в США из некоторых стран, в которых мусульмане составляют большинство населения, и восстановит программу, которая позволит мигрантам, незаконно ввезенным в Штаты будучи детьми, оставаться в стране.
Ранее госдепартамент заявил, что США покинут Всемирную организацию здравоохранения в июле 2021 года. США обвинили ВОЗ сокрытии масштабов пандемии коронавируса, бездействии и зависимости от КНР.
О намерении США выйти из соглашения по климату президент страны Дональд Трамп уведомил ООН год назад. Четвертого ноября США официально вышли из соглашения.
Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.