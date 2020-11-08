https://ria.ru/20201108/bayden-1583587376.html

WP сообщила о планах Байдена после инаугурации

WP сообщила о планах Байдена после инаугурации

Объявивший о своей победе на выборах президента США Джо Байден планирует подписать после инаугурации ряд исполнительных указов, среди которых в том числе... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T09:10

2020-11-08T09:10

2020-11-08T09:13

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

воз

джо байден

китай

оон

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в мире

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Объявивший о своей победе на выборах президента США Джо Байден планирует подписать после инаугурации ряд исполнительных указов, среди которых в том числе возращение США в Парижское соглашение по климату, из которого страна вышла на днях, и отмена выхода из Всемирной организации здравоохранения, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники, близкие к предвыборной кампании.Кроме того, источники, знакомые с планами Байдена также сообщили изданию, что он отменит запрет на почти все поездки в США из некоторых стран, в которых мусульмане составляют большинство населения, и восстановит программу, которая позволит мигрантам, незаконно ввезенным в Штаты будучи детьми, оставаться в стране.Ранее госдепартамент заявил, что США покинут Всемирную организацию здравоохранения в июле 2021 года. США обвинили ВОЗ сокрытии масштабов пандемии коронавируса, бездействии и зависимости от КНР.О намерении США выйти из соглашения по климату президент страны Дональд Трамп уведомил ООН год назад. Четвертого ноября США официально вышли из соглашения.Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

https://ria.ru/20201108/vybory-1583579546.html

китай

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, воз, джо байден, китай, оон, сша, в мире