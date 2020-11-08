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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201108/bayden-1583587376.html
WP сообщила о планах Байдена после инаугурации
WP сообщила о планах Байдена после инаугурации
Объявивший о своей победе на выборах президента США Джо Байден планирует подписать после инаугурации ряд исполнительных указов, среди которых в том числе... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T09:10
2020-11-08T09:13
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
воз
джо байден
китай
оон
сша
в мире
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Объявивший о своей победе на выборах президента США Джо Байден планирует подписать после инаугурации ряд исполнительных указов, среди которых в том числе возращение США в Парижское соглашение по климату, из которого страна вышла на днях, и отмена выхода из Всемирной организации здравоохранения, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники, близкие к предвыборной кампании.Кроме того, источники, знакомые с планами Байдена также сообщили изданию, что он отменит запрет на почти все поездки в США из некоторых стран, в которых мусульмане составляют большинство населения, и восстановит программу, которая позволит мигрантам, незаконно ввезенным в Штаты будучи детьми, оставаться в стране.Ранее госдепартамент заявил, что США покинут Всемирную организацию здравоохранения в июле 2021 года. США обвинили ВОЗ сокрытии масштабов пандемии коронавируса, бездействии и зависимости от КНР.О намерении США выйти из соглашения по климату президент страны Дональд Трамп уведомил ООН год назад. Четвертого ноября США официально вышли из соглашения.Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
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дональд трамп, воз, джо байден, китай, оон, сша, в мире

WP сообщила о планах Байдена после инаугурации

09:10 08.11.2020 (обновлено: 09:13 08.11.2020)
 
© AP Photo / Carolyn KasterКандидат в президенты США Джо Байден
Кандидат в президенты США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© AP Photo / Carolyn Kaster
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Объявивший о своей победе на выборах президента США Джо Байден планирует подписать после инаугурации ряд исполнительных указов, среди которых в том числе возращение США в Парижское соглашение по климату, из которого страна вышла на днях, и отмена выхода из Всемирной организации здравоохранения, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники, близкие к предвыборной кампании.
Кроме того, источники, знакомые с планами Байдена также сообщили изданию, что он отменит запрет на почти все поездки в США из некоторых стран, в которых мусульмане составляют большинство населения, и восстановит программу, которая позволит мигрантам, незаконно ввезенным в Штаты будучи детьми, оставаться в стране.
Ранее госдепартамент заявил, что США покинут Всемирную организацию здравоохранения в июле 2021 года. США обвинили ВОЗ сокрытии масштабов пандемии коронавируса, бездействии и зависимости от КНР.
О намерении США выйти из соглашения по климату президент страны Дональд Трамп уведомил ООН год назад. Четвертого ноября США официально вышли из соглашения.
Сторонники Джо Байдена радуются сообщениям СМИ о том, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выиграл президентские выборы - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
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Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампВОЗДжо БайденКитайООНСШАВ мире
 
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