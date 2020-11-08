https://ria.ru/20201108/bayden-1583582075.html

Эксперт из ДВФУ уверен, что Байден не реализует предвыборные обещания

Эксперт из ДВФУ уверен, что Байден не реализует предвыборные обещания

Государственные институты США находятся в разбалансированном состоянии, поэтому говорить о стабилизации обстановки в течение одного президентского срока Джо... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T08:22

2020-11-08T08:22

2020-11-08T08:23

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 ноя - РИА Новости. Государственные институты США находятся в разбалансированном состоянии, поэтому говорить о стабилизации обстановки в течение одного президентского срока Джо Байдена и реализации предвыборных обещаний в полной мере не приходится, полагает заместитель директора экспертно-аналитического центра Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Дмитрий Шелест.Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Нынешний президент Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде."Государственные институты страны (США) находятся в разбалансированном состоянии. Отсутствует политический и общественный консенсус, нарушено межведомственное взаимодействие, существуют значимые региональные диспропорции. В силу этого говорить о стабилизации обстановки в течение одного президентского срока и реализации предвыборных обещаний в полной мере не приходится", - сказал Шелест РИА Новости.Эксперт высказался по отдельным пунктам предвыборной программы Байдена. Он считает, что обещание вернуть США в Парижское соглашение по климату – "осознанная необходимость, которая позволила мобилизовать сторонников-демократов, в среде которых экологическая повестка занимает главенствующее место"."Негативное отношение Дональда Трампа к указанному документу вполне совпадает с чаяниями условной группы американских производителей. Хочет или нет Байден, ему придётся взаимодействовать с лоббистами американской промышленности. Поэтому, находясь в противоречивом положении, он если и подпишет соглашение, то, очевидно, будет это делать с поправками с американской стороны или максимально тормозить с ратификацией документа. Тем не менее вероятность подписания Парижского соглашения по климату в случае прихода демократической администрации становится лишь техническим вопросом", - уверен Шелест.Он напомнил об обещании Байдена реализовать план по борьбе с изменениями климата за 2 триллиона долларов, в рамках которого планируется развивать зеленые технологии и избавить энергетику США от большей части выбросов к 2035 году. По словам эксперта, "еще с периода предвыборной кампании Альберта Гора на пост президента США партийные боссы демократов ставили на зелёные технологии как на развивающийся рынок", а "аффилированность Демократической партии с компаниями этой сферы с конца 1990-х годов только возрастала".Что касается заявления Байдена о борьбе с расизмом и другими проявлениями неравенства, то, по словам собеседника агентства, подобный пункт - "визитная карточка Демократической партии". "Полагаю, что "борьба с расизмом" будет реализовываться только как инструмент политической борьбы, общественного принуждения и социальной сегрегации в пользу определённых групп американских элит", - заявил он.Еще одной "визиткой Демократической партии" эксперт назвал обещание Байдена о расширении программы приема мигрантов. "Это предвыборное обещание - такая же "визитка" Демпартии, как и борьба с расизмом. Более того, под лозунгом борьбы с расизмом фактически происходит допуск мигрантов на американский рынок труда. Эта же программа вполне совпадает с целями по ограничению китайского экспорта в США. Он становится одновременно и политическим, и экономическим инструментом для будущей администрации Байдена. Соответственно, выполнение подобного обещания вполне органично и реализуемо для Демократической партии", - прокомментировал Шелест.Относительно перспектив внешней политики США эксперт заметил, что "разговор о зависимости США от российского экспорта – абсолютно политическое заявление, не имеющее ничего общего с экономическими реалиями". "Системно российская продукция не является значимой статьёй американского импорта. Даже такие сферы, как ракетостроение и сотрудничество в космосе, незаметны на фоне американской экономики в целом", - полагает он.Что касается объемов американского импорта из КНР, то, по мнению Шелеста, "формально снизить объём американского импорта из Китая Вашингтон в состоянии, однако полностью отрезать от себя большинство китайских цепочек поставки вряд ли сможет даже в течение всего президентского срока"."Точнее, сможет только в одном случае: военном конфликте между КНР и США. Будем надеяться, что этого не произойдёт. Таким образом, упомянутый тезис Байдена о возможности сокращения доли импорта является спекулятивным утверждением для "внутреннего пользования". Во внешнеполитическом пространстве это скорее один из инструментов давления на торгового партнёра", - подчеркнул собеседник агентства.Вероятность продления российско-американского договора СНВ-3 Шелест считает "очень высокой". "Это крайне выгодный с политической точки зрения договор для Вашингтона, кто бы ни занял Овальный кабинет. Вероятность его подписания очень высока", - сказал он.

https://ria.ru/20201108/vybory-1583579546.html

https://ria.ru/20201108/biden-1583578944.html

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китай

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Обращение Джо Байдена: "Цифры ясно нам говорят: мы выиграем эту гонку" Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что еще не готов объявить о победе на выборах, однако ему уже ясно, что он выигрывает. По его мнению, ему удастся получить больше 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания. "Цифры ясно нам говорят: мы выиграем эту гонку. ...> Мы выигрываем Аризону, мы выигрываем Неваду. Наше преимущество в Неваде удвоилось. Мы готовимся выиграть более 300 голосов выборщиков", — сказал Байден. 2020-11-08T08:22 true PT7M34S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, китай, вашингтон (город), сша, в мире