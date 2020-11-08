https://ria.ru/20201108/batalov-1583611044.html

Актриса Наталья Дрожжина прокомментировала скандал с наследством Баталова

Актриса Наталья Дрожжина прокомментировала скандал с наследством Баталова

Актриса Наталья Дрожжина, в отношении которой возбуждено уголовное дело о мошенничестве, в эфире телеканала НТВ впервые прокомментировала скандал с наследством... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T13:29

2020-11-08T13:29

2020-11-08T14:21

культура

наталья дрожжина (актриса)

михаил цивин (юрист)

алексей баталов

происшествия

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Актриса Наталья Дрожжина, в отношении которой возбуждено уголовное дело о мошенничестве, в эфире телеканала НТВ впервые прокомментировала скандал с наследством артиста Алексея Баталова.По словам артистки, когда Баталов попал в больницу, они с мужем Михаилом Цивиным каждый день ездили к нему "как на работу" — возили цветы и продукты.После смерти актера пара решила опекать вдову актера Гитану и ее дочь Марию.Актриса отметила, что они с мужем оформили Баталовым загранпаспорта для путешествия в Венецию, а также сделали в их квартире ремонт.После этого Гитана Баталова сама предложила заключить сделку, из-за которой позже разгорелся скандал, подчеркнула Дрожжина.Алексей Баталов скончался в 2017 году. Вдова и дочь артиста лишились двух квартир, доли еще в одной, а также мастерской и крупной суммы денег. Следователи считают, что это произошло по вине Дрожжиной и Цивина, на них завели уголовное дело по статье о мошенничестве. На спорное имущество наложен арест. Актрисе и ее мужу грозит до десяти лет лишения свободы.Алексей Баталов — один из самых известных актеров советской эпохи, снялся более чем в 40 фильмах, среди которых "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева", "Летят журавли", "Дама с собачкой", "Зонтик для новобрачных" и другие.

https://ria.ru/20201104/porgina-1582964659.html

https://ria.ru/20201103/rudinshteyn-1582758250.html

https://ria.ru/20201102/biznes-1582584950.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья дрожжина (актриса), михаил цивин (юрист), алексей баталов, происшествия