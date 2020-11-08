Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201108/batalov-1583611044.html
Актриса Наталья Дрожжина прокомментировала скандал с наследством Баталова
Актриса Наталья Дрожжина прокомментировала скандал с наследством Баталова
Актриса Наталья Дрожжина, в отношении которой возбуждено уголовное дело о мошенничестве, в эфире телеканала НТВ впервые прокомментировала скандал с наследством... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T13:29
2020-11-08T14:21
культура
наталья дрожжина (актриса)
михаил цивин (юрист)
алексей баталов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581531768_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_89384abf1c3a371a4c58d31d267ce71f.jpg
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Актриса Наталья Дрожжина, в отношении которой возбуждено уголовное дело о мошенничестве, в эфире телеканала НТВ впервые прокомментировала скандал с наследством артиста Алексея Баталова.По словам артистки, когда Баталов попал в больницу, они с мужем Михаилом Цивиным каждый день ездили к нему "как на работу" — возили цветы и продукты.После смерти актера пара решила опекать вдову актера Гитану и ее дочь Марию.Актриса отметила, что они с мужем оформили Баталовым загранпаспорта для путешествия в Венецию, а также сделали в их квартире ремонт.После этого Гитана Баталова сама предложила заключить сделку, из-за которой позже разгорелся скандал, подчеркнула Дрожжина.Алексей Баталов скончался в 2017 году. Вдова и дочь артиста лишились двух квартир, доли еще в одной, а также мастерской и крупной суммы денег. Следователи считают, что это произошло по вине Дрожжиной и Цивина, на них завели уголовное дело по статье о мошенничестве. На спорное имущество наложен арест. Актрисе и ее мужу грозит до десяти лет лишения свободы.Алексей Баталов — один из самых известных актеров советской эпохи, снялся более чем в 40 фильмах, среди которых "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева", "Летят журавли", "Дама с собачкой", "Зонтик для новобрачных" и другие.
https://ria.ru/20201104/porgina-1582964659.html
https://ria.ru/20201103/rudinshteyn-1582758250.html
https://ria.ru/20201102/biznes-1582584950.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581531768_933:443:3072:2048_1400x0_80_0_0_ddcae8b1d9fb9a7253a21c4100ae11df.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
наталья дрожжина (актриса), михаил цивин (юрист), алексей баталов, происшествия

Актриса Наталья Дрожжина прокомментировала скандал с наследством Баталова

13:29 08.11.2020 (обновлено: 14:21 08.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктриса Наталья Дрожжина
Актриса Наталья Дрожжина - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Актриса Наталья Дрожжина, в отношении которой возбуждено уголовное дело о мошенничестве, в эфире телеканала НТВ впервые прокомментировала скандал с наследством артиста Алексея Баталова.
По словам артистки, когда Баталов попал в больницу, они с мужем Михаилом Цивиным каждый день ездили к нему "как на работу" — возили цветы и продукты.
После смерти актера пара решила опекать вдову актера Гитану и ее дочь Марию.

"И это горе, конечно, мы хотели как-то скрасить в этой семье, как-то быть рядом, чтобы им не так тяжело было, и поэтому мы стали о них заботиться", — сказала Дрожжина.

Актриса Людмила Поргина - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
4 ноября, 07:29Культура
"Возмездие": вдова Караченцова прокомментировала дело Цивина и Дрожжиной
Актриса отметила, что они с мужем оформили Баталовым загранпаспорта для путешествия в Венецию, а также сделали в их квартире ремонт.

"Тихо, спокойно, потихоньку, но я именно превратилась в прислугу, в прислугу этой семьи", — пожаловалась она.

После этого Гитана Баталова сама предложила заключить сделку, из-за которой позже разгорелся скандал, подчеркнула Дрожжина.
Меценат Михаил Цивин и актриса Наталья Дрожжина - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
3 ноября, 06:50Культура
"Втирались в доверие": продюсер рассказал о заработке Цивина и Дрожжиной
Алексей Баталов скончался в 2017 году. Вдова и дочь артиста лишились двух квартир, доли еще в одной, а также мастерской и крупной суммы денег. Следователи считают, что это произошло по вине Дрожжиной и Цивина, на них завели уголовное дело по статье о мошенничестве. На спорное имущество наложен арест. Актрисе и ее мужу грозит до десяти лет лишения свободы.
Алексей Баталов — один из самых известных актеров советской эпохи, снялся более чем в 40 фильмах, среди которых "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева", "Летят журавли", "Дама с собачкой", "Зонтик для новобрачных" и другие.
Актриса Наталья Дрожжина и ее супруг меценат Михаил Цивин - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
2 ноября, 04:41Культура
Друг Цивина и Дрожжиной рассказал об их многолетнем "бизнесе"
 
КультураНаталья Дрожжина (актриса)Михаил Цивин (юрист)Алексей БаталовПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:14В США опровергли сообщения о гибели американских военных в Сирии
00:08Названы регионы с наибольшим количеством ДТП с пострадавшими
23:56Протестующие в Грузии хотят ночевать около ЦИК в палатках
23:42СМИ сообщили о гибели четырех американских военных при взрыве в Сирии
23:41Иран предложил соседним странам сотрудничать после ухода Трампа
23:36Найдена новая причина тяжелого течения коронавируса
23:26Пес Байдена станет первой собакой из приюта в Белом доме
23:19В Совфеде предложили Украине отказаться от южных областей
23:16Король Саудовской Аравии поздравил Байдена с победой на выборах
23:11Меланшон заявил о намерении участвовать в выборах президента Франции
23:05Сотни спецназовцев собрались на заднем дворе ЦИК Грузии в Тбилиси
23:03В Москве за сутки умерли 72 пациента с коронавирусом
22:57Ученый уверен, что в Литве не осталось тех, кто мог бы эмигрировать
22:37Антитела к коронавирусу нашли у пациентов с другими диагнозами
22:33Меланья Трамп заявила, что все "законные" голоса должны быть учтены
22:31В США готовятся к полномасштабной инаугурации президента
22:09ЦИК Украины назначил дату повторных выборов в Борисполе, где умер мэр
22:07Трамп задался вопросом, почему СМИ провозгласили Байдена президентом
21:58Протестующие в Тбилиси пытались ворваться в здание ЦИК
21:48В Ливане упал метеорит
Лента новостейМолния