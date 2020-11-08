https://ria.ru/20201108/batalov-1583611044.html
Актриса Наталья Дрожжина прокомментировала скандал с наследством Баталова
Актриса Наталья Дрожжина прокомментировала скандал с наследством Баталова
Актриса Наталья Дрожжина, в отношении которой возбуждено уголовное дело о мошенничестве, в эфире телеканала НТВ впервые прокомментировала скандал с наследством... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T13:29
2020-11-08T13:29
2020-11-08T14:21
культура
наталья дрожжина (актриса)
михаил цивин (юрист)
алексей баталов
происшествия
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Актриса Наталья Дрожжина, в отношении которой возбуждено уголовное дело о мошенничестве, в эфире телеканала НТВ впервые прокомментировала скандал с наследством артиста Алексея Баталова.По словам артистки, когда Баталов попал в больницу, они с мужем Михаилом Цивиным каждый день ездили к нему "как на работу" — возили цветы и продукты.После смерти актера пара решила опекать вдову актера Гитану и ее дочь Марию.Актриса отметила, что они с мужем оформили Баталовым загранпаспорта для путешествия в Венецию, а также сделали в их квартире ремонт.После этого Гитана Баталова сама предложила заключить сделку, из-за которой позже разгорелся скандал, подчеркнула Дрожжина.Алексей Баталов скончался в 2017 году. Вдова и дочь артиста лишились двух квартир, доли еще в одной, а также мастерской и крупной суммы денег. Следователи считают, что это произошло по вине Дрожжиной и Цивина, на них завели уголовное дело по статье о мошенничестве. На спорное имущество наложен арест. Актрисе и ее мужу грозит до десяти лет лишения свободы.Алексей Баталов — один из самых известных актеров советской эпохи, снялся более чем в 40 фильмах, среди которых "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева", "Летят журавли", "Дама с собачкой", "Зонтик для новобрачных" и другие.
https://ria.ru/20201104/porgina-1582964659.html
https://ria.ru/20201103/rudinshteyn-1582758250.html
https://ria.ru/20201102/biznes-1582584950.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наталья дрожжина (актриса), михаил цивин (юрист), алексей баталов, происшествия
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости.
Актриса Наталья Дрожжина
, в отношении которой возбуждено уголовное дело о мошенничестве, в эфире телеканала НТВ
впервые прокомментировала скандал с наследством артиста Алексея Баталова
.
По словам артистки, когда Баталов попал в больницу, они с мужем Михаилом Цивиным
каждый день ездили к нему "как на работу" — возили цветы и продукты.
После смерти актера пара решила опекать вдову актера Гитану и ее дочь Марию.
"И это горе, конечно, мы хотели как-то скрасить в этой семье, как-то быть рядом, чтобы им не так тяжело было, и поэтому мы стали о них заботиться", — сказала Дрожжина.
Актриса отметила, что они с мужем оформили Баталовым загранпаспорта для путешествия в Венецию, а также сделали в их квартире ремонт.
"Тихо, спокойно, потихоньку, но я именно превратилась в прислугу, в прислугу этой семьи", — пожаловалась она.
После этого Гитана Баталова сама предложила заключить сделку, из-за которой позже разгорелся скандал, подчеркнула Дрожжина.
Алексей Баталов скончался в 2017 году. Вдова и дочь артиста лишились двух квартир, доли еще в одной, а также мастерской и крупной суммы денег. Следователи считают, что это произошло по вине Дрожжиной и Цивина, на них завели уголовное дело по статье о мошенничестве. На спорное имущество наложен арест. Актрисе и ее мужу грозит до десяти лет лишения свободы.
Алексей Баталов — один из самых известных актеров советской эпохи, снялся более чем в 40 фильмах, среди которых "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева", "Летят журавли", "Дама с собачкой", "Зонтик для новобрачных" и другие.