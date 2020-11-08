https://ria.ru/20201108/bashkiriya-1583639774.html

Источник сообщил о задержании 37 человек в башкирском селе

Источник сообщил о задержании 37 человек в башкирском селе

Правоохранительные органы Башкирии задержали 37 человек в селе Кармаскалы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T18:48

2020-11-08T18:48

2020-11-08T19:06

республика башкортостан

происшествия

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УФА, 8 ноя — РИА Новости. Правоохранительные органы Башкирии задержали 37 человек в селе Кармаскалы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Ранее информационное агентство Башинформ сообщило, что жителей села задерживали по подозрению в силовом захвате бизнеса местных предпринимателей. Cиловики задержали членов запрещенной по решению суда на территории России общественной организации "Башкорт"*."В Кармаскалах в отдел полиции доставлены 37 человек. В суды направили материалы по статье КоАП РФ 19.3 "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции" в отношении 19 задержанных. С остальными задержанными продолжается работа", — рассказал собеседник агентства.*Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20200826/kushtau-1576358137.html

республика башкортостан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика башкортостан, происшествия