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Источник сообщил о задержании 37 человек в башкирском селе
Источник сообщил о задержании 37 человек в башкирском селе
Правоохранительные органы Башкирии задержали 37 человек в селе Кармаскалы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T18:48
2020-11-08T19:06
республика башкортостан
происшествия
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УФА, 8 ноя — РИА Новости. Правоохранительные органы Башкирии задержали 37 человек в селе Кармаскалы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Ранее информационное агентство Башинформ сообщило, что жителей села задерживали по подозрению в силовом захвате бизнеса местных предпринимателей. Cиловики задержали членов запрещенной по решению суда на территории России общественной организации "Башкорт"*."В Кармаскалах в отдел полиции доставлены 37 человек. В суды направили материалы по статье КоАП РФ 19.3 "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции" в отношении 19 задержанных. С остальными задержанными продолжается работа", — рассказал собеседник агентства.*Запрещенная в России экстремистская организация.
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республика башкортостан
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республика башкортостан, происшествия

Источник сообщил о задержании 37 человек в башкирском селе

18:48 08.11.2020 (обновлено: 19:06 08.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
УФА, 8 ноя — РИА Новости. Правоохранительные органы Башкирии задержали 37 человек в селе Кармаскалы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Ранее информационное агентство Башинформ сообщило, что жителей села задерживали по подозрению в силовом захвате бизнеса местных предпринимателей. Cиловики задержали членов запрещенной по решению суда на территории России общественной организации "Башкорт"*.
"В Кармаскалах в отдел полиции доставлены 37 человек. В суды направили материалы по статье КоАП РФ 19.3 "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции" в отношении 19 задержанных. С остальными задержанными продолжается работа", — рассказал собеседник агентства.

*Запрещенная в России экстремистская организация.
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