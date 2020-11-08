https://ria.ru/20201108/bashkiriya-1583639774.html
Источник сообщил о задержании 37 человек в башкирском селе
Источник сообщил о задержании 37 человек в башкирском селе
Правоохранительные органы Башкирии задержали 37 человек в селе Кармаскалы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T18:48
2020-11-08T18:48
2020-11-08T19:06
республика башкортостан
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_0:0:3078:1731_1400x0_80_0_0_91b905f8f8d2853c6c070d58771e90fd.jpg
УФА, 8 ноя — РИА Новости. Правоохранительные органы Башкирии задержали 37 человек в селе Кармаскалы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Ранее информационное агентство Башинформ сообщило, что жителей села задерживали по подозрению в силовом захвате бизнеса местных предпринимателей. Cиловики задержали членов запрещенной по решению суда на территории России общественной организации "Башкорт"*."В Кармаскалах в отдел полиции доставлены 37 человек. В суды направили материалы по статье КоАП РФ 19.3 "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции" в отношении 19 задержанных. С остальными задержанными продолжается работа", — рассказал собеседник агентства.*Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20200826/kushtau-1576358137.html
республика башкортостан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_191:0:2922:2048_1400x0_80_0_0_11041bfa27a8bb5433c555ae424042d3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика башкортостан, происшествия