https://ria.ru/20201108/arse-1583644911.html

Луис Арсе вступил в должность президента Боливии

Луис Арсе вступил в должность президента Боливии

Луис Арсе вступил в должность президента Боливии, пообещав бороться с политическим и экономическим кризисом в стране, а также за мир "без стен". РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T19:31

2020-11-08T19:31

2020-11-08T19:31

луис арсе

аргентина

венесуэла

боливия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581570158_0:74:3207:1878_1400x0_80_0_0_18bbde2c9a5ce099d9b5dfad31dbbc1a.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 ноя – РИА Новости. Луис Арсе вступил в должность президента Боливии, пообещав бороться с политическим и экономическим кризисом в стране, а также за мир "без стен".Торжественная церемония, в которой приняли участие делегации из Аргентины, Колумбии, Испании, Венесуэлы, Чили, США, Ирана, Панамы, Уругвая и Парагвая, прошла в парламенте страны.В ходе речи, которая транслировалась телеканалом Telesur, Арсе заявил, что временное правительство оставило экономику страны с рекордно плохими за последние годы показателями, выросли безработица, бедность и неравенство. Новый президент заявил, что намерен бороться с кризисом в стране, с коррупцией, намерен построить независимую систему правосудия."С этой трибуны хочу обратиться к международному сообществу… Мы суверенная нация с правительством, рожденным на избирательных участках, мы хотим работать во имя многополярного мира.., в котором все народы живут без страха, ненависти, кражи натуральных ресурсов, без расизма, угроз и какого-либо давления", - подчеркнул он."Мы ставим на развитую, а не подчиненную интеграцию, которая включает все сферы жизни – от здравоохранения и образования до экономики и торговли… Мы поднимем флаг демократии во имя жизни и мира без стен", - добавил Арсе.

https://radiosputnik.ria.ru/20201106/boliviya-1583315773.html

https://ria.ru/20201026/boliviya-1581549975.html

аргентина

венесуэла

боливия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луис арсе, аргентина, венесуэла, боливия, сша, в мире