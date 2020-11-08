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Луис Арсе вступил в должность президента Боливии
Луис Арсе вступил в должность президента Боливии
Луис Арсе вступил в должность президента Боливии, пообещав бороться с политическим и экономическим кризисом в стране, а также за мир "без стен". РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T19:31
2020-11-08T19:31
луис арсе
аргентина
венесуэла
боливия
сша
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 ноя – РИА Новости. Луис Арсе вступил в должность президента Боливии, пообещав бороться с политическим и экономическим кризисом в стране, а также за мир "без стен".Торжественная церемония, в которой приняли участие делегации из Аргентины, Колумбии, Испании, Венесуэлы, Чили, США, Ирана, Панамы, Уругвая и Парагвая, прошла в парламенте страны.В ходе речи, которая транслировалась телеканалом Telesur, Арсе заявил, что временное правительство оставило экономику страны с рекордно плохими за последние годы показателями, выросли безработица, бедность и неравенство. Новый президент заявил, что намерен бороться с кризисом в стране, с коррупцией, намерен построить независимую систему правосудия."С этой трибуны хочу обратиться к международному сообществу… Мы суверенная нация с правительством, рожденным на избирательных участках, мы хотим работать во имя многополярного мира.., в котором все народы живут без страха, ненависти, кражи натуральных ресурсов, без расизма, угроз и какого-либо давления", - подчеркнул он."Мы ставим на развитую, а не подчиненную интеграцию, которая включает все сферы жизни – от здравоохранения и образования до экономики и торговли… Мы поднимем флаг демократии во имя жизни и мира без стен", - добавил Арсе.
https://radiosputnik.ria.ru/20201106/boliviya-1583315773.html
https://ria.ru/20201026/boliviya-1581549975.html
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луис арсе, аргентина, венесуэла, боливия, сша, в мире

Луис Арсе вступил в должность президента Боливии

19:31 08.11.2020
 
© AP Photo / Juan KaritaНовоизбранный президент Боливии Луис Арсе после объявления окончтельного результата официального подсчета голосов
Новоизбранный президент Боливии Луис Арсе после объявления окончтельного результата официального подсчета голосов - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© AP Photo / Juan Karita
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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 ноя – РИА Новости. Луис Арсе вступил в должность президента Боливии, пообещав бороться с политическим и экономическим кризисом в стране, а также за мир "без стен".
Торжественная церемония, в которой приняли участие делегации из Аргентины, Колумбии, Испании, Венесуэлы, Чили, США, Ирана, Панамы, Уругвая и Парагвая, прошла в парламенте страны.
Кандидат в президенты от партии Движение за социализм Луис Арсе в Ла-Пасе, Боливия - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
6 ноября, 10:02
Напали с динамитом. В Боливии совершено покушение на президента страны
В ходе речи, которая транслировалась телеканалом Telesur, Арсе заявил, что временное правительство оставило экономику страны с рекордно плохими за последние годы показателями, выросли безработица, бедность и неравенство. Новый президент заявил, что намерен бороться с кризисом в стране, с коррупцией, намерен построить независимую систему правосудия.
"С этой трибуны хочу обратиться к международному сообществу… Мы суверенная нация с правительством, рожденным на избирательных участках, мы хотим работать во имя многополярного мира.., в котором все народы живут без страха, ненависти, кражи натуральных ресурсов, без расизма, угроз и какого-либо давления", - подчеркнул он.
"Мы ставим на развитую, а не подчиненную интеграцию, которая включает все сферы жизни – от здравоохранения и образования до экономики и торговли… Мы поднимем флаг демократии во имя жизни и мира без стен", - добавил Арсе.
Боливия - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
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Луис АрсеАргентинаВенесуэлаБоливияСШАВ мире
 
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