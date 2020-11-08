https://ria.ru/20201108/armeniya-1583621412.html
Президент Армении сменил главу Службы нацбезопасности
Президент Армении сменил главу Службы нацбезопасности
Президент Армении Армен Саркисян уволил в воскресенье временно исполняющего обязанности директора Службы нацбезопасности страны Микаела Амбарцумяна, сообщили в... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T15:19
2020-11-08T15:19
2020-11-08T16:32
никол пашинян
микаел амбарцумян
армен саркисян
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152461/42/1524614279_0:0:2872:1616_1400x0_80_0_0_5a32fb8c5e2d1dc581ab4cd6bbe68e6e.jpg
ЕРЕВАН, 8 ноя — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян уволил в воскресенье временно исполняющего обязанности директора Службы нацбезопасности страны Микаела Амбарцумяна, сообщили в пресс-службе армянского лидера."Освободить Микаела Амбарцумяна от обязанностей временно исполняющего обязанности директора Службы национальной безопасности", — говорится в сообщении, размещенном на президентском сайте. Уточняется, что решение принято по предложению премьер-министра Никола Пашиняна.Амбарцумян был назначен врио руководителя армянской спецслужбы 8 октября после отставки бывшего директора СНБ Аргишти Кярамяна. До этого он был заместителем главы ведомства, возглавлял следственный департамент СНБ.Позднее президент Армении назначил замдиректора Службы национальной безопасности Армена Абазяна руководителем ведомства.
https://ria.ru/20201026/armeniya-1581600463.html
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/152461/42/1524614279_38:0:2769:2048_1400x0_80_0_0_ac0c61bd566ac01f404d3a090d83a8eb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никол пашинян, микаел амбарцумян, армен саркисян, армения, в мире