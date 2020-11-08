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Президент Армении сменил главу Службы нацбезопасности
Президент Армении сменил главу Службы нацбезопасности
Президент Армении Армен Саркисян уволил в воскресенье временно исполняющего обязанности директора Службы нацбезопасности страны Микаела Амбарцумяна, сообщили в... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T15:19
2020-11-08T16:32
никол пашинян
микаел амбарцумян
армен саркисян
армения
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ЕРЕВАН, 8 ноя — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян уволил в воскресенье временно исполняющего обязанности директора Службы нацбезопасности страны Микаела Амбарцумяна, сообщили в пресс-службе армянского лидера."Освободить Микаела Амбарцумяна от обязанностей временно исполняющего обязанности директора Службы национальной безопасности", — говорится в сообщении, размещенном на президентском сайте. Уточняется, что решение принято по предложению премьер-министра Никола Пашиняна.Амбарцумян был назначен врио руководителя армянской спецслужбы 8 октября после отставки бывшего директора СНБ Аргишти Кярамяна. До этого он был заместителем главы ведомства, возглавлял следственный департамент СНБ.Позднее президент Армении назначил замдиректора Службы национальной безопасности Армена Абазяна руководителем ведомства.
https://ria.ru/20201026/armeniya-1581600463.html
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никол пашинян, микаел амбарцумян, армен саркисян, армения, в мире

Президент Армении сменил главу Службы нацбезопасности

15:19 08.11.2020 (обновлено: 16:32 08.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрезидент Армении Армен Саркисян во время интервью. 15 июля 2018
Президент Армении Армен Саркисян во время интервью. 15 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЕРЕВАН, 8 ноя — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян уволил в воскресенье временно исполняющего обязанности директора Службы нацбезопасности страны Микаела Амбарцумяна, сообщили в пресс-службе армянского лидера.
"Освободить Микаела Амбарцумяна от обязанностей временно исполняющего обязанности директора Службы национальной безопасности", — говорится в сообщении, размещенном на президентском сайте. Уточняется, что решение принято по предложению премьер-министра Никола Пашиняна.
Амбарцумян был назначен врио руководителя армянской спецслужбы 8 октября после отставки бывшего директора СНБ Аргишти Кярамяна. До этого он был заместителем главы ведомства, возглавлял следственный департамент СНБ.
Позднее президент Армении назначил замдиректора Службы национальной безопасности Армена Абазяна руководителем ведомства.
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Никол ПашинянМикаел АмбарцумянАрмен СаркисянАрменияВ мире
 
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