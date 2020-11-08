https://ria.ru/20201108/armeniya-1583621412.html

Президент Армении сменил главу Службы нацбезопасности

Президент Армении сменил главу Службы нацбезопасности

Президент Армении Армен Саркисян уволил в воскресенье временно исполняющего обязанности директора Службы нацбезопасности страны Микаела Амбарцумяна, сообщили в... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T15:19

2020-11-08T15:19

2020-11-08T16:32

никол пашинян

микаел амбарцумян

армен саркисян

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 8 ноя — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян уволил в воскресенье временно исполняющего обязанности директора Службы нацбезопасности страны Микаела Амбарцумяна, сообщили в пресс-службе армянского лидера."Освободить Микаела Амбарцумяна от обязанностей временно исполняющего обязанности директора Службы национальной безопасности", — говорится в сообщении, размещенном на президентском сайте. Уточняется, что решение принято по предложению премьер-министра Никола Пашиняна.Амбарцумян был назначен врио руководителя армянской спецслужбы 8 октября после отставки бывшего директора СНБ Аргишти Кярамяна. До этого он был заместителем главы ведомства, возглавлял следственный департамент СНБ.Позднее президент Армении назначил замдиректора Службы национальной безопасности Армена Абазяна руководителем ведомства.

https://ria.ru/20201026/armeniya-1581600463.html

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, микаел амбарцумян, армен саркисян, армения, в мире