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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201108/antitela-1583665625.html
Антитела к коронавирусу нашли у пациентов с другими диагнозами
Антитела к коронавирусу нашли у пациентов с другими диагнозами
Британские ученые выяснили, что иммунитет к коронавирусу может сформироваться у пациентов, ранее не болевших COVID-19. Результаты исследования опубликованы на... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T22:37
2020-11-08T22:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
великобритания
в мире
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Британские ученые выяснили, что иммунитет к коронавирусу может сформироваться у пациентов, ранее не болевших COVID-19. Результаты исследования опубликованы на портале Science.Специалисты изучили анализы 302 человек и обнаружили антитела к коронавирусу у 16 из них. При этом утверждается, что они появились у этих пациентов после заражения другим "родственным" вирусом.Ученые пришли к выводу, что некоторые люди могут иметь долю заимствованного ранее иммунитета. Пока эффективность этой иммунной защиты от коронавируса не доказана.Отмечается также, что найденные у не болевших COVID-19 антитела отличаются от обнаруженных у тех пациентов, кто перенес вирус.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего заражены более 50 миллионов человек, из которых свыше 1,2 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале&nbsp;стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания, в мире

Антитела к коронавирусу нашли у пациентов с другими диагнозами

22:37 08.11.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"Производство вакцины от COVID-19
Производство вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Британские ученые выяснили, что иммунитет к коронавирусу может сформироваться у пациентов, ранее не болевших COVID-19. Результаты исследования опубликованы на портале Science.
Специалисты изучили анализы 302 человек и обнаружили антитела к коронавирусу у 16 из них. При этом утверждается, что они появились у этих пациентов после заражения другим "родственным" вирусом.
Ученые пришли к выводу, что некоторые люди могут иметь долю заимствованного ранее иммунитета. Пока эффективность этой иммунной защиты от коронавируса не доказана.
Отмечается также, что найденные у не болевших COVID-19 антитела отличаются от обнаруженных у тех пациентов, кто перенес вирус.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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