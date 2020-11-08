https://ria.ru/20201108/antitela-1583665625.html
Антитела к коронавирусу нашли у пациентов с другими диагнозами
Антитела к коронавирусу нашли у пациентов с другими диагнозами
Британские ученые выяснили, что иммунитет к коронавирусу может сформироваться у пациентов, ранее не болевших COVID-19. Результаты исследования опубликованы на... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T22:37
2020-11-08T22:37
2020-11-08T22:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
великобритания
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Британские ученые выяснили, что иммунитет к коронавирусу может сформироваться у пациентов, ранее не болевших COVID-19. Результаты исследования опубликованы на портале Science.Специалисты изучили анализы 302 человек и обнаружили антитела к коронавирусу у 16 из них. При этом утверждается, что они появились у этих пациентов после заражения другим "родственным" вирусом.Ученые пришли к выводу, что некоторые люди могут иметь долю заимствованного ранее иммунитета. Пока эффективность этой иммунной защиты от коронавируса не доказана.Отмечается также, что найденные у не болевших COVID-19 антитела отличаются от обнаруженных у тех пациентов, кто перенес вирус.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего заражены более 50 миллионов человек, из которых свыше 1,2 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201108/koronavirus-1583580500.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания, в мире