https://ria.ru/20201108/ankara-1583607352.html

В Анкаре пообещали усилить давление на новую администрацию США

В Анкаре пообещали усилить давление на новую администрацию США

Турция намерена усилить давление на новую американскую администрацию по вопросу выдачи оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, заявил... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T12:42

2020-11-08T12:42

2020-11-08T13:43

выборы президента сша — 2020

турция

сша

в мире

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АНКАРА, 8 ноя — РИА Новости. Турция намерена усилить давление на новую американскую администрацию по вопросу выдачи оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, заявил вице-президент республики Фуат Октай.Кандидат от Демократической партии США Джо Байден ранее заявил о своем избрании президентом страны, об этом также сообщили крупнейшие СМИ. Вместе с тем действующий президент Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения. Он намерен оспорить итоги голосования в суде.Власти Турции обвиняют организацию Гюлена, которую они называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа были арестованы более 80 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил попытку переворота и отверг обвинения.

https://ria.ru/20201108/roukhani-1583607865.html

турция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, сша, в мире