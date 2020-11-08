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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201108/ankara-1583607352.html
В Анкаре пообещали усилить давление на новую администрацию США
В Анкаре пообещали усилить давление на новую администрацию США
Турция намерена усилить давление на новую американскую администрацию по вопросу выдачи оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, заявил... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T12:42
2020-11-08T13:43
выборы президента сша — 2020
турция
сша
в мире
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АНКАРА, 8 ноя — РИА Новости. Турция намерена усилить давление на новую американскую администрацию по вопросу выдачи оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, заявил вице-президент республики Фуат Октай.Кандидат от Демократической партии США Джо Байден ранее заявил о своем избрании президентом страны, об этом также сообщили крупнейшие СМИ. Вместе с тем действующий президент Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения. Он намерен оспорить итоги голосования в суде.Власти Турции обвиняют организацию Гюлена, которую они называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа были арестованы более 80 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил попытку переворота и отверг обвинения.
https://ria.ru/20201108/roukhani-1583607865.html
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турция, сша, в мире

В Анкаре пообещали усилить давление на новую администрацию США

12:42 08.11.2020 (обновлено: 13:43 08.11.2020)
 
© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© РИА Новости / Алена Палажченко
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АНКАРА, 8 ноя — РИА Новости. Турция намерена усилить давление на новую американскую администрацию по вопросу выдачи оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, заявил вице-президент республики Фуат Октай.
Кандидат от Демократической партии США Джо Байден ранее заявил о своем избрании президентом страны, об этом также сообщили крупнейшие СМИ. Вместе с тем действующий президент Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения. Он намерен оспорить итоги голосования в суде.

"С точки зрения Турции ничего не меняется. Каналы связи снова будут работать точно так же. У нас была попытка переворота. Тот, кто это организовал, находится в США. Нет ничего более естественного, чем запрашивать его экстрадицию. Этот процесс будет продолжаться и с новым руководством страны", — заявил Октай телеканалу Kanal 7.

Власти Турции обвиняют организацию Гюлена, которую они называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа были арестованы более 80 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил попытку переворота и отверг обвинения.
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