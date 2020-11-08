https://ria.ru/20201108/2020-1583579876.html

Исследование выявило отношение россиян к 2020 году

Исследование выявило отношение россиян к 2020 году

Более 60% россиян считают текущий год плохим и очень плохим, и только 3% сказали, что 2020 год стал для них лучшим, говорится в исследовании сервиса Работа.ру,... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T06:20

2020-11-08T06:20

2020-11-08T08:01

работа.ру

россия

москва

общество

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Более 60% россиян считают текущий год плохим и очень плохим, и только 3% сказали, что 2020 год стал для них лучшим, говорится в исследовании сервиса Работа.ру, имеющегося в распоряжении РИА Новости.Каждый пятый опрошенный (21%) поставил этому году 5 из 10 баллов - по их мнению, 2020 год ничем не отличается от остальных. Лишь 18% респондентов оценили итоги 2020 года от 6 до 10 баллов. "При этом только 3% из них отметили, что текущий год для них стал лучшим в жизни", - уточняется в исследовании.Треть респондентов указали, что сложнее всего в 2020 году им далась потеря работы или сокращение. Почти столько же опрошенных отметили снижение дохода как главный негативный фактор 2020 года, а четверть жителей России тяжело переживают период пандемии. 13% респондентов в этом году особо волновало состояние их здоровья, 8% - невозможность выехать и страны. При этом 10% опрошенных указали, что в 2020 году не столкнулись с особыми сложностями.Больше половины жителей России отметили, что им не хотелось бы ускорить время до конца 2020 года. При этом 5% респондентов отметили, что вообще не ждут окончания года, а 47% указали, что у них достаточно терпения, и пусть время для конца года идет, как обычно. 45% опрошенных ждут окончания сложного года с большим нетерпением, а 27% из них хотели бы, чтобы 2020 год закончился срочно.

https://ria.ru/20201020/sport-1580578084.html

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

работа.ру, россия, москва, общество