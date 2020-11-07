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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201107/zhirinovskiy-1583567319.html
Жириновский дал совет Трампу
Жириновский дал совет Трампу
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился к действующему президенту США Дональду Трампу. Он опубликовал сообщение в Telegram-канале. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T23:33
2020-11-07T23:59
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
лдпр
евросоюз
владимир жириновский
пенсильвания
сша
в мире
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился к действующему президенту США Дональду Трампу. Он опубликовал сообщение в Telegram-канале."Дональд Трамп, я советую вам сопротивляться. Любые выборы заканчиваются в день, когда они назначены. В США это 3 ноября. Любой, кто придет на избирательный участок на следующий день, его сочтут за сумасшедшего", — отметил политик.Он добавил, что аналогичное правило распространяется и на бюллетени, присланные по почте, и приниматься, по его мнению, должны только те, которые удалось доставить до окончания дня голосования.Жириновский предположил, что по всем "законным" голосам Трамп побеждает. Он призвал республиканца обратиться в суд, чтобы голоса, пришедшие после дня голосования, не учитывались.Политик также отметил, что Трамп пользуется широкой поддержкой населения."У американцев есть чем защищаться, вся Америка вооружена. Поэтому надо защитить интересы американского народа от фальшивок", — отметил он.Ранее американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах. По их данным, демократ набрал необходимое для победы число голосов выборщиков. Прогноз обновили на фоне новых данных по Пенсильвании, где Байден увеличил отрыв от Дональда Трампа до 31 тысячи голосов. В результате Байден назвал себя победителем, его уже поздравили уже многие лидеры стран Евросоюза и других государств. При этом официальные результаты голосования еще не объявили. Действующий президент США Дональд Трамп также заявил о своей победе "с большим преимуществом".
https://ria.ru/20201107/pozdravleniya-1583562202.html
https://ria.ru/20201107/bayden-1583563397.html
https://ria.ru/20201107/vybory-1583560485.html
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дональд трамп, лдпр, евросоюз, владимир жириновский, пенсильвания, сша, в мире

Жириновский дал совет Трампу

23:33 07.11.2020 (обновлено: 23:59 07.11.2020)
 
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп после выступления в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп после выступления в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© REUTERS / Carlos Barria
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился к действующему президенту США Дональду Трампу. Он опубликовал сообщение в Telegram-канале.
"Дональд Трамп, я советую вам сопротивляться. Любые выборы заканчиваются в день, когда они назначены. В США это 3 ноября. Любой, кто придет на избирательный участок на следующий день, его сочтут за сумасшедшего", — отметил политик.
Кандидат в президенты США Джо Байден во время выступления в Питтсбурге, Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
Вчера, 22:06Выборы президента США — 2020
Кто поздравил Байдена с победой на выборах
Он добавил, что аналогичное правило распространяется и на бюллетени, присланные по почте, и приниматься, по его мнению, должны только те, которые удалось доставить до окончания дня голосования.
Жириновский предположил, что по всем "законным" голосам Трамп побеждает. Он призвал республиканца обратиться в суд, чтобы голоса, пришедшие после дня голосования, не учитывались.
Политик также отметил, что Трамп пользуется широкой поддержкой населения.
Репортаж о выборах в США - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
Вчера, 22:26Выборы президента США — 2020
СМИ сообщили, что Трамп еще не связывался с Байденом
"У американцев есть чем защищаться, вся Америка вооружена. Поэтому надо защитить интересы американского народа от фальшивок", — отметил он.
Ранее американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах. По их данным, демократ набрал необходимое для победы число голосов выборщиков. Прогноз обновили на фоне новых данных по Пенсильвании, где Байден увеличил отрыв от Дональда Трампа до 31 тысячи голосов. В результате Байден назвал себя победителем, его уже поздравили уже многие лидеры стран Евросоюза и других государств. При этом официальные результаты голосования еще не объявили. Действующий президент США Дональд Трамп также заявил о своей победе "с большим преимуществом".
Сторонники президента США Дональда Трампа во время акции протеста в Филадельфии, штат Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
Вчера, 21:38Выборы президента США — 2020
Юрист усомнился в возможностях Трампа повлиять на исход выборов
 
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