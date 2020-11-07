https://ria.ru/20201107/zhirinovskiy-1583567319.html

Жириновский дал совет Трампу

Жириновский дал совет Трампу

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился к действующему президенту США Дональду Трампу. Он опубликовал сообщение в Telegram-канале. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T23:33

2020-11-07T23:33

2020-11-07T23:59

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

лдпр

евросоюз

владимир жириновский

пенсильвания

сша

в мире

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился к действующему президенту США Дональду Трампу. Он опубликовал сообщение в Telegram-канале."Дональд Трамп, я советую вам сопротивляться. Любые выборы заканчиваются в день, когда они назначены. В США это 3 ноября. Любой, кто придет на избирательный участок на следующий день, его сочтут за сумасшедшего", — отметил политик.Он добавил, что аналогичное правило распространяется и на бюллетени, присланные по почте, и приниматься, по его мнению, должны только те, которые удалось доставить до окончания дня голосования.Жириновский предположил, что по всем "законным" голосам Трамп побеждает. Он призвал республиканца обратиться в суд, чтобы голоса, пришедшие после дня голосования, не учитывались.Политик также отметил, что Трамп пользуется широкой поддержкой населения."У американцев есть чем защищаться, вся Америка вооружена. Поэтому надо защитить интересы американского народа от фальшивок", — отметил он.Ранее американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах. По их данным, демократ набрал необходимое для победы число голосов выборщиков. Прогноз обновили на фоне новых данных по Пенсильвании, где Байден увеличил отрыв от Дональда Трампа до 31 тысячи голосов. В результате Байден назвал себя победителем, его уже поздравили уже многие лидеры стран Евросоюза и других государств. При этом официальные результаты голосования еще не объявили. Действующий президент США Дональд Трамп также заявил о своей победе "с большим преимуществом".

https://ria.ru/20201107/pozdravleniya-1583562202.html

https://ria.ru/20201107/bayden-1583563397.html

https://ria.ru/20201107/vybory-1583560485.html

пенсильвания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, лдпр, евросоюз, владимир жириновский, пенсильвания, сша, в мире