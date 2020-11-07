https://ria.ru/20201107/zelenskiy-1583561351.html

Зеленский заявил, что дружба с США становится "только крепче"

Зеленский заявил, что дружба с США становится "только крепче"

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США, заявив, что дружба между странами становится "только крепче". РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T21:49

2020-11-07T21:49

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выборы президента сша — 2020

дональд трамп

владимир зеленский

джо байден

сша

украина

в мире

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КИЕВ, 7 ноя – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США, заявив, что дружба между странами становится "только крепче".Глава офиса Зеленского Андрей Ермак также поздравил Байдена и пригласил его в Киев.Кандидат от Демократической партии Джо Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке.Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

сша

украина

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, сша, украина, в мире