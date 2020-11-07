Зеленский заявил, что дружба с США становится "только крепче"
21:49 07.11.2020 (обновлено: 21:54 07.11.2020)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на церемонии открытия военных совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворском полигоне во Львовской области
КИЕВ, 7 ноя – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США, заявив, что дружба между странами становится "только крепче".
"Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис! Украина с оптимизмом смотрит на будущее стратегическое партнерство с Соединенными Штатами. Украина и США всегда сотрудничали в сфере безопасности, торговли, инвестиций, демократии, борьбы с коррупцией. Наша дружба становится только крепче!" - написал Зеленский в Twitter.
Глава офиса Зеленского Андрей Ермак также поздравил Байдена и пригласил его в Киев.
"Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис с победой! Наши страны разделяет океан, однако нас неразрывно объединяют общие ценности и стремление защищать и продвигать свободу и демократию. Будем рады видеть вас в Киеве!" - написал Ермак в Facebook.
Кандидат от Демократической партии Джо Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке.
Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.