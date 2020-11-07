https://ria.ru/20201107/zaderzhaniya-1583504325.html

В Минске задержали несколько десятков протестующих на "марше медиков"

В Минске задержали несколько десятков протестующих на "марше медиков"

Белорусские силовики задержали в Минске несколько десятков участников так называемого "марша медиков", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T12:29

2020-11-07T12:29

2020-11-07T14:31

светлана тихановская

александр лукашенко

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 7 ноя — РИА Новости. Белорусские силовики задержали в Минске несколько десятков участников так называемого "марша медиков", передает корреспондент РИА Новости.Несанкционированная акция около Городской клинической больницы № 1 планировалась на полдень. Оппозиция призывала на нее медицинских работников, не согласных с политикой властей и итогами президентских выборов. Уже за час до начала акции на стоянке возле больницы появились микроавтобусы, автозаки, машины милиции, автобус с силовиками, было заметно милицейское усиление.Примерно в 12:10 у больницы собрались несколько десятков протестующих, к которым тут же подошла группа бойцов ОМОН. Они стали уводить участников акции в микроавтобусы и в результате забрали всех.Сейчас возле больницы продолжают дежурить сотрудники милиции, но обстановка спокойная.Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей Светлану Тихановскую. Сразу после выборов по всей стране начались масштабные акции протеста.При разгонах акций силовики применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи протестующих, сотни человек, в том числе около 130 сотрудников правоохранительных органов, пострадали. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, сторонники Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября, проводят свои мероприятия, в основном в формате шествий и автопробегов.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Задержание участников акции протеста "марш медиков" возле 1-й клинической больницы в Минске Врачи собирались у 1-й клинической больницы Минска. Туда же подъехали силовики и стали уводить медиков в микроавтобусы. Канал «Белые халаты» сообщает, что задержали около 20 человек. 2020-11-07T12:29 true PT1M09S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире