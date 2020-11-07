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В Москве задержали помощника депутата ЛДПР Василия Власова
В Москве задержали помощника депутата ЛДПР Василия Власова
Полиция задержала помощника депутата Госдумы Василия Власова и активиста ЛДПР во время встречи парламентария с избирателями в центре Москвы, передает... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T13:59
2020-11-07T13:59
василий власов
лдпр
москва
происшествия
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Полиция задержала помощника депутата Госдумы Василия Власова и активиста ЛДПР во время встречи парламентария с избирателями в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости.Депутат ЛДПР Василий Власов 7 ноября проводил встречу с избирателями, посвященную революции 1917 года, рядом с памятником Карлу Марксу в центре Москвы.Правоохранители попросили депутата прекратить мероприятие, ссылаясь на нарушение федерального закона о митингах.Власов ответил на это, что по закону "О статусе депутата..." он имеет право проводить встречи с избирателями в уведомительном порядке.Полицейские сначала проверяли паспорта участников мероприятия, а затем задержали помощника депутата и активиста ЛДПР."Мы сейчас поедем в отдел, независимо от того, что у нас еще есть время на проведение встречи, но мы своих коллег бросать не можем", - сказал Власов.
https://ria.ru/20201008/gaz-1578781070.html
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василий власов, лдпр, москва, происшествия

В Москве задержали помощника депутата ЛДПР Василия Власова

13:59 07.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Полиция задержала помощника депутата Госдумы Василия Власова и активиста ЛДПР во время встречи парламентария с избирателями в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
Депутат ЛДПР Василий Власов 7 ноября проводил встречу с избирателями, посвященную революции 1917 года, рядом с памятником Карлу Марксу в центре Москвы.
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Правоохранители попросили депутата прекратить мероприятие, ссылаясь на нарушение федерального закона о митингах.
"Еще раз повторяю, граждане нарушают 54-й федеральный закон... на данном месте проводится несогласованная акция в виде митинга... Если вы меня не услышите, то данные граждане будут задержаны", - сказал представитель полиции.
Власов ответил на это, что по закону "О статусе депутата..." он имеет право проводить встречи с избирателями в уведомительном порядке.
Полицейские сначала проверяли паспорта участников мероприятия, а затем задержали помощника депутата и активиста ЛДПР.
"Мы сейчас поедем в отдел, независимо от того, что у нас еще есть время на проведение встречи, но мы своих коллег бросать не можем", - сказал Власов.
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Василий ВласовЛДПРМоскваПроисшествия
 
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