https://ria.ru/20201107/zaderzhanie-1583514127.html

В Москве задержали помощника депутата ЛДПР Василия Власова

В Москве задержали помощника депутата ЛДПР Василия Власова

Полиция задержала помощника депутата Госдумы Василия Власова и активиста ЛДПР во время встречи парламентария с избирателями в центре Москвы, передает... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T13:59

2020-11-07T13:59

2020-11-07T13:59

василий власов

лдпр

москва

происшествия

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Полиция задержала помощника депутата Госдумы Василия Власова и активиста ЛДПР во время встречи парламентария с избирателями в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости.Депутат ЛДПР Василий Власов 7 ноября проводил встречу с избирателями, посвященную революции 1917 года, рядом с памятником Карлу Марксу в центре Москвы.Правоохранители попросили депутата прекратить мероприятие, ссылаясь на нарушение федерального закона о митингах.Власов ответил на это, что по закону "О статусе депутата..." он имеет право проводить встречи с избирателями в уведомительном порядке.Полицейские сначала проверяли паспорта участников мероприятия, а затем задержали помощника депутата и активиста ЛДПР."Мы сейчас поедем в отдел, независимо от того, что у нас еще есть время на проведение встречи, но мы своих коллег бросать не можем", - сказал Власов.

https://ria.ru/20201008/gaz-1578781070.html

https://ria.ru/20200928/moshennichestvo-1577909760.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий власов, лдпр, москва, происшествия