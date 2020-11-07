https://ria.ru/20201107/zaderzhanie-1583514127.html
В Москве задержали помощника депутата ЛДПР Василия Власова
В Москве задержали помощника депутата ЛДПР Василия Власова
Полиция задержала помощника депутата Госдумы Василия Власова и активиста ЛДПР во время встречи парламентария с избирателями в центре Москвы, передает... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T13:59
2020-11-07T13:59
2020-11-07T13:59
василий власов
лдпр
москва
происшествия
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Полиция задержала помощника депутата Госдумы Василия Власова и активиста ЛДПР во время встречи парламентария с избирателями в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости.Депутат ЛДПР Василий Власов 7 ноября проводил встречу с избирателями, посвященную революции 1917 года, рядом с памятником Карлу Марксу в центре Москвы.Правоохранители попросили депутата прекратить мероприятие, ссылаясь на нарушение федерального закона о митингах.Власов ответил на это, что по закону "О статусе депутата..." он имеет право проводить встречи с избирателями в уведомительном порядке.Полицейские сначала проверяли паспорта участников мероприятия, а затем задержали помощника депутата и активиста ЛДПР."Мы сейчас поедем в отдел, независимо от того, что у нас еще есть время на проведение встречи, но мы своих коллег бросать не можем", - сказал Власов.
https://ria.ru/20201008/gaz-1578781070.html
https://ria.ru/20200928/moshennichestvo-1577909760.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий власов, лдпр, москва, происшествия