В Лос-Анджелесе задержали мужчину за угрозы убивать при победе Байдена
© AP Photo / Ringo H.W. ChiuПолиция во время акции протеста в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Сотрудники контртеррористического подразделения в американском Лос-Анджелесе задержали мужчину, обещавшего устроить массовое убийство в случае победы кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента в США, сообщает газета Los Angeles Times.
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Мужчина был задержан в пятницу по подозрению в публикации в социальных сетях угроз массовых убийств. Правоохранители узнали о видео в Instagram, в котором мужчина угрожал, что последует примеру "школьных стрелков", если Байден займет пост президента. Человек на видео также призывал "убрать всех демократов".
Следователи обыскали дом задержанного. Отмечается, что пока власти не предъявили ему обвинений, они находятся на стадии оценки инцидента. Газета со ссылкой на источники указала, что подозреваемый под стражей, предположительно, для дальнейшей проверки психического здоровья.
Во вторник в США прошли выборы президента. Результаты голосования в ряде штатов пока не известны. Действующий президент и кандидат от республиканцев Дональд Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден.