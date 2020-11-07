Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201107/zaderzhanie-1583481193.html
В Лос-Анджелесе задержали мужчину за угрозы убивать при победе Байдена
В Лос-Анджелесе задержали мужчину за угрозы убивать при победе Байдена
Сотрудники контртеррористического подразделения в американском Лос-Анджелесе задержали мужчину, обещавшего устроить массовое убийство в случае победы кандидата... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T06:54
2020-11-07T06:54
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
лос-анджелес
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583121374_0:234:3000:1922_1400x0_80_0_0_345035826f8553e07b05eea4c81af403.jpg
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Сотрудники контртеррористического подразделения в американском Лос-Анджелесе задержали мужчину, обещавшего устроить массовое убийство в случае победы кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента в США, сообщает газета Los Angeles Times.Мужчина был задержан в пятницу по подозрению в публикации в социальных сетях угроз массовых убийств. Правоохранители узнали о видео в Instagram, в котором мужчина угрожал, что последует примеру "школьных стрелков", если Байден займет пост президента. Человек на видео также призывал "убрать всех демократов".Следователи обыскали дом задержанного. Отмечается, что пока власти не предъявили ему обвинений, они находятся на стадии оценки инцидента. Газета со ссылкой на источники указала, что подозреваемый под стражей, предположительно, для дальнейшей проверки психического здоровья.Во вторник в США прошли выборы президента. Результаты голосования в ряде штатов пока не известны. Действующий президент и кандидат от республиканцев Дональд Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден.
https://ria.ru/20201106/vybory-1583192237.html
лос-анджелес
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583121374_0:263:2318:2001_1400x0_80_0_0_9b650c4b6679b875c437bbf682b781b2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, джо байден, лос-анджелес, вашингтон (город), сша, в мире

В Лос-Анджелесе задержали мужчину за угрозы убивать при победе Байдена

06:54 07.11.2020
 
© AP Photo / Ringo H.W. ChiuПолиция во время акции протеста в Лос-Анджелесе
Полиция во время акции протеста в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Сотрудники контртеррористического подразделения в американском Лос-Анджелесе задержали мужчину, обещавшего устроить массовое убийство в случае победы кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента в США, сообщает газета Los Angeles Times.
Сторонник президента США Дональда Трампа в Мичигане - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
6 ноября, 08:00
Покорись или умри: сторонников Трампа ожидает русская судьба
Мужчина был задержан в пятницу по подозрению в публикации в социальных сетях угроз массовых убийств. Правоохранители узнали о видео в Instagram, в котором мужчина угрожал, что последует примеру "школьных стрелков", если Байден займет пост президента. Человек на видео также призывал "убрать всех демократов".
Следователи обыскали дом задержанного. Отмечается, что пока власти не предъявили ему обвинений, они находятся на стадии оценки инцидента. Газета со ссылкой на источники указала, что подозреваемый под стражей, предположительно, для дальнейшей проверки психического здоровья.
Во вторник в США прошли выборы президента. Результаты голосования в ряде штатов пока не известны. Действующий президент и кандидат от республиканцев Дональд Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденЛос-АнджелесВашингтон (город)СШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:54Празднование сторонников Байдена у Белого дома продолжается
00:43Победа Байдена не будет иметь большого значения для Сирии, заявил политик
00:39Экс-президент США Джимми Картер поздравил Байдена с победой
00:29Президент Казахстана поздравил Байдена с победой на выборах
00:24Трамп будет влиять на политику США даже при поражении, считает эксперт
00:16В Италии продают винодельческое поместье с усадьбой XVIII века
00:06Вице-президент Ирана надеется на изменение "деструктивной" политики США
00:02Глава Россотрудничества оценил шансы Трампа на победу в суде
00:00В Госдуме призвали не ждать изменений в отношениях с США после выборов
23:44Премьер Словении иронично прокомментировал итоги выборов в США
23:33Жириновский дал совет Трампу
23:32Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Екатеринбурге
23:26В Госдуме назвали победу Байдена на выборах предсказуемой
23:26Источник в МИД сообщил, что Лавров и Чавушоглу обсудили Карабах
23:13Пашинян назвал проведение переговоров по Карабаху нереалистичным
23:08В Екатеринбурге обрушилась кровля горящего склада
23:07В Москве умерли 74 пациента с коронавирусом
23:01Пашинян назвал российских миротворцев самыми подходящими для Карабаха
22:51Трамп возвращается в Белый дом после игры в гольф
22:49Пашинян заявил, что Армения получает ожидаемую поддержку от России
Лента новостейМолния