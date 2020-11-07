https://ria.ru/20201107/vybory-1583552083.html
Маас прокомментировал сообщения о победе Байдена на выборах
Маас прокомментировал сообщения о победе Байдена на выборах
Глава МИД ФРГ Хайко Маас приветствовал "ясные цифры" итогов выборов в США, выразил готовность к сотрудничеству со "следующим правительством" в Вашингтоне. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T20:20
2020-11-07T20:20
2020-11-07T20:20
выборы президента сша — 2020
хайко маас
мид германии
джо байден
германия
вашингтон (город)
сша
в мире
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БЕРЛИН, 7 ноя - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас приветствовал "ясные цифры" итогов выборов в США, выразил готовность к сотрудничеству со "следующим правительством" в Вашингтоне."Хорошо, что наконец есть ясные цифры. Мы рады сотрудничеству со следующим правительством США. Мы хотим инвестировать в наше сотрудничество, для нового трансатлантического начала, "New Deal" ("Новая сделка" - ред.)", - написал министр в соцсети Twitter.Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе демократа Джо Байдена в президентской гонке, после чего он объявил о своем избрании президентом США.
https://ria.ru/20201107/vybory-1583505958.html
германия
вашингтон (город)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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