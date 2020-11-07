https://ria.ru/20201107/vybory-1583552083.html

Маас прокомментировал сообщения о победе Байдена на выборах

Маас прокомментировал сообщения о победе Байдена на выборах

Глава МИД ФРГ Хайко Маас приветствовал "ясные цифры" итогов выборов в США, выразил готовность к сотрудничеству со "следующим правительством" в Вашингтоне. РИА Новости, 07.11.2020

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выборы президента сша — 2020

хайко маас

мид германии

джо байден

германия

вашингтон (город)

сша

в мире

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БЕРЛИН, 7 ноя - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас приветствовал "ясные цифры" итогов выборов в США, выразил готовность к сотрудничеству со "следующим правительством" в Вашингтоне."Хорошо, что наконец есть ясные цифры. Мы рады сотрудничеству со следующим правительством США. Мы хотим инвестировать в наше сотрудничество, для нового трансатлантического начала, "New Deal" ("Новая сделка" - ред.)", - написал министр в соцсети Twitter.Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе демократа Джо Байдена в президентской гонке, после чего он объявил о своем избрании президентом США.

https://ria.ru/20201107/vybory-1583505958.html

германия

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хайко маас, мид германии, джо байден, германия, вашингтон (город), сша, в мире