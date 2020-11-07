https://ria.ru/20201107/volontery-1583252788.html

Урок эмпатии: "Волонтеров инклюзии" обучат с помощью специального костюма

Урок эмпатии: "Волонтеров инклюзии" обучат с помощью специального костюма

Свердловских волонтеров, помогающих пожилым и людям с ограниченными возможностями, будут обучать с помощью уникального костюма эмпатии, который позволяет понять РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T08:00

2020-11-07T08:00

2020-11-07T16:47

хорошие новости

хорошие новости

фонд президентских грантов

волонтеры

свердловская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583250628_0:0:707:399_1400x0_80_0_0_017931333acbe4597d09f1fde1a8feca.jpg

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Свердловских волонтеров, помогающих пожилым и людям с ограниченными возможностями, будут обучать с помощью уникального костюма эмпатии, который позволяет понять и прочувствовать на себе, что испытывают люди с нарушениями зрения, слуха и двигательных способностей, сообщили в региональном департаменте информационной политики.Костюм, приобретенный добровольцами на средства Фонда президентских грантов, состоит из отдельных элементов: жилета, нарукавников и наколенников, перчаток, специальной обуви, очков и наушников. Работая вместе или по отдельности, в различных комбинациях, эти модули способны имитировать более 20 разных состояний. Кроме того, костюм весит около 20 килограммов, что также помогает понять ощущения человека, испытывающего сложности в работе сердечно-сосудистой системы при физической активности."Устройство может сымитировать помутнение хрусталика глаза, сужение поля зрения, потерю высокой частоты слуха, ограничение подвижности головы, тугоподвижность суставов, потерю физической силы, уменьшение способности сжатия и захвата предметов руками, снижение навыков координации и другие особенности здоровья", — пояснил начальник свердловского отделения Союза добровольцев России Вадим Савин.Он рассказал, что костюм эмпатии будет использоваться при обучении добровольцев проекта "Волонтеры инклюзии", помогающих людям с инвалидностью. На первом этапе волонтерам предстоит освоить в онлайн-формате теоретическую часть курса, в которой психологи и педагоги расскажут, как правильно себя вести, как разговаривать и как действовать, помогая людям с ограниченными возможностями.После прохождения онлайн-курса для добровольцев будут организованы практические занятия в небольших группах, на которых им предстоит выполнять элементарные и привычные для здоровых людей действия — пройтись, что-то написать, отправить смс с телефона, — надевая разные элементы костюма."Костюм — это дополнение к курсу, он лишь усиливает эффект, дает понять, сопереживать. Если надеть даже один элемент, простейшие действия уже даются с большим трудом или вообще невыполнимы — например, попробовать написать какой-то текст в перчатках, имитирующих тремор. И это тяжело психологически: возникает ощущение, что ты становишься ограничен в движениях или в зрении, твое тело тебя не слушается, оно вышло из-под контроля. Но потом ребятам гораздо проще работать с людьми, потому что они знают, в чем сложности у этого человека в конкретной ситуации, при конкретной нозологии и как помочь более эффективно", — отметил Вадим Савин.Проект "Волонтеры инклюзии" уже реализуется в 12 муниципалитетах Свердловской области, и на данный момент более 600 человек закончили онлайн-обучение, а всего в рамках проекта знания и навыки получат более двух тысяч добровольцев. Савин рассчитывает, что в итоге будет сформирована профессиональная команда инклюзивных волонтеров, которые смогут эффективно взаимодействовать с каждым человеком с учетом особенностей его здоровья и не только помогать нуждающимся людям, но и обслуживать любые мероприятия, в том числе и крупнейшие международные."В дальнейшем мы также хотели бы использовать костюм не только для подготовки волонтеров. Было бы правильно и в школах хотя бы для старшеклассников проводить такие занятия как элемент воспитания", — добавил Савин.

https://ria.ru/20201029/sotsializatsiya-1581956688.html

https://ria.ru/20201015/avtovolontery-1580018521.html

свердловская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, фонд президентских грантов, волонтеры, свердловская область