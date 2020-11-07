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В США мужчине угрожают из-за "выброшенного" бюллетеня

В США мужчине угрожают из-за "выброшенного" бюллетеня

Работавший на выборах житель Атланты вынужден скрываться после поступивших ему угроз из-за того, что он якобы выбросил избирательный бюллетень, пишет газета... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T17:28

2020-11-07T17:28

2020-11-07T17:28

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

атланта

сша

в мире

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Работавший на выборах житель Атланты вынужден скрываться после поступивших ему угроз из-за того, что он якобы выбросил избирательный бюллетень, пишет газета Hill.По ее данным, мужчину неоправданно обвинили в том, что он выбросил избирательный бюллетень, после чего ему стали поступать угрозы, а некоторые его личные данные были "слиты" в сеть.Он заявил, что на видео, где запечатлен инцидент, видно, что работник использовал аппарат для отделения внешнего конверта от внутреннего, сам бюллетень никуда не делся. По словам Бэррона, округ Фултон, куда входит Атланта, рассматривает возможность предоставления защиты получившему угрозы работнику.

атланта

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, атланта, сша, в мире