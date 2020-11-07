Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201107/ugrozy-1583535168.html
В США мужчине угрожают из-за "выброшенного" бюллетеня
В США мужчине угрожают из-за "выброшенного" бюллетеня
Работавший на выборах житель Атланты вынужден скрываться после поступивших ему угроз из-за того, что он якобы выбросил избирательный бюллетень, пишет газета... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T17:28
2020-11-07T17:28
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
атланта
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/07/1583530178_0:0:2901:1632_1400x0_80_0_0_60b839c240ed76524e004804b52948ac.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Работавший на выборах житель Атланты вынужден скрываться после поступивших ему угроз из-за того, что он якобы выбросил избирательный бюллетень, пишет газета Hill.По ее данным, мужчину неоправданно обвинили в том, что он выбросил избирательный бюллетень, после чего ему стали поступать угрозы, а некоторые его личные данные были "слиты" в сеть.Он заявил, что на видео, где запечатлен инцидент, видно, что работник использовал аппарат для отделения внешнего конверта от внутреннего, сам бюллетень никуда не делся. По словам Бэррона, округ Фултон, куда входит Атланта, рассматривает возможность предоставления защиты получившему угрозы работнику.
атланта
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/07/1583530178_196:0:2928:2048_1400x0_80_0_0_db2d0db29fd759626572c56345a18409.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, джо байден, атланта, сша, в мире

В США мужчине угрожают из-за "выброшенного" бюллетеня

17:28 07.11.2020
 
© REUTERS / Eduardo MunozСторонники президента США Дональда Трампа во время акции протеста в Филадельфии, штат Пенсильвания
Сторонники президента США Дональда Трампа во время акции протеста в Филадельфии, штат Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© REUTERS / Eduardo Munoz
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Работавший на выборах житель Атланты вынужден скрываться после поступивших ему угроз из-за того, что он якобы выбросил избирательный бюллетень, пишет газета Hill.
По ее данным, мужчину неоправданно обвинили в том, что он выбросил избирательный бюллетень, после чего ему стали поступать угрозы, а некоторые его личные данные были "слиты" в сеть.

"Он скрывается. Ему пришлось оставить свой дом и находиться у друзей. Он боится ездить в своей машине, потому что есть информация о его машине и водительских правах", - приводит газета слова руководителя избирательной комиссии округа Фултон Рика Бэррона.

Он заявил, что на видео, где запечатлен инцидент, видно, что работник использовал аппарат для отделения внешнего конверта от внутреннего, сам бюллетень никуда не делся. По словам Бэррона, округ Фултон, куда входит Атланта, рассматривает возможность предоставления защиты получившему угрозы работнику.
Предварительные итоги губернаторских и парламентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
12:54Инфографика
Предварительные итоги губернаторских и парламентских выборов в США
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденАтлантаСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:43Победа Байдена не будет иметь большого значения для Сирии, заявил политик
00:39Экс-президент США Джимми Картер поздравил Байдена с победой
00:29Президент Казахстана поздравил Байдена с победой на выборах
00:24Трамп будет влиять на политику США даже при поражении, считает эксперт
00:16В Италии продают винодельческое поместье с усадьбой XVIII века
00:06Вице-президент Ирана надеется на изменение "деструктивной" политики США
00:02Глава Россотрудничества оценил шансы Трампа на победу в суде
00:00В Госдуме призвали не ждать изменений в отношениях с США после выборов
23:44Премьер Словении иронично прокомментировал итоги выборов в США
23:33Жириновский дал совет Трампу
23:32Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Екатеринбурге
23:26В Госдуме назвали победу Байдена на выборах предсказуемой
23:26Источник в МИД сообщил, что Лавров и Чавушоглу обсудили Карабах
23:13Пашинян назвал проведение переговоров по Карабаху нереалистичным
23:08В Екатеринбурге обрушилась кровля горящего склада
23:07В Москве умерли 74 пациента с коронавирусом
23:01Пашинян назвал российских миротворцев самыми подходящими для Карабаха
22:51Трамп возвращается в Белый дом после игры в гольф
22:49Пашинян заявил, что Армения получает ожидаемую поддержку от России
22:43В Петербурге обвиняемой в убийстве ребенка назначили домашний арест
Лента новостейМолния