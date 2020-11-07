Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201107/udalenka-1583532712.html
В Саратове для учеников 6-11 классов ввели удаленку
В Саратове для учеников 6-11 классов ввели удаленку
Школьники 6-11 классов в ряде городов и районов Саратовской области с 9 ноября две недели будут учиться дистанционно, сообщила в субботу заместитель... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T17:03
2020-11-07T18:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
саратовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581941672_259:769:2532:2048_1400x0_80_0_0_38ebb63179a024f1a02085d2eb620835.jpg
САМАРА, 7 ноя - РИА Новости. Школьники 6-11 классов в ряде городов и районов Саратовской области с 9 ноября две недели будут учиться дистанционно, сообщила в субботу заместитель председателя правительства региона Ирина Седова.Она отметила, что такая мера позволит снизить темпы распространения коронавирусной инфекции на территории крупных городов региона, где уровень заболеваемости остается высоким.С начала пандемии в Саратовской области подтверждены 21 872 случая заражения коронавирусом, 15 101 человек выздоровел, 168 скончались.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
саратовская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581941672_568:764:2279:2048_1400x0_80_0_0_e10beb7974c730b6164647fe9f93a043.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, саратовская область

В Саратове для учеников 6-11 классов ввели удаленку

17:03 07.11.2020 (обновлено: 18:11 07.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкУченик школы №1580 во время онлайн занятий у себя дома в Москве
Ученик школы №1580 во время онлайн занятий у себя дома в Москве - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
САМАРА, 7 ноя - РИА Новости. Школьники 6-11 классов в ряде городов и районов Саратовской области с 9 ноября две недели будут учиться дистанционно, сообщила в субботу заместитель председателя правительства региона Ирина Седова.

"С 9 ноября учащиеся с 6 по 11 классы Саратова, Энгельсского, Балаковского и Балашовского районов переходят на две недели (до 23 ноября) на дистанционный режим обучения", - написал Седова в Instagram.

Она отметила, что такая мера позволит снизить темпы распространения коронавирусной инфекции на территории крупных городов региона, где уровень заболеваемости остается высоким.

"Прошу учащихся, их родителей и педагогов отнестись с пониманием к принятым мерам. Нам необходимо снизить нагрузку на лечебные учреждения, так как увеличивается количество семейных очагов заражения", - добавила Седова.

С начала пандемии в Саратовской области подтверждены 21 872 случая заражения коронавирусом, 15 101 человек выздоровел, 168 скончались.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоСаратовская область
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:43Победа Байдена не будет иметь большого значения для Сирии, заявил политик
00:39Экс-президент США Джимми Картер поздравил Байдена с победой
00:29Президент Казахстана поздравил Байдена с победой на выборах
00:24Трамп будет влиять на политику США даже при поражении, считает эксперт
00:16В Италии продают винодельческое поместье с усадьбой XVIII века
00:06Вице-президент Ирана надеется на изменение "деструктивной" политики США
00:02Глава Россотрудничества оценил шансы Трампа на победу в суде
00:00В Госдуме призвали не ждать изменений в отношениях с США после выборов
23:44Премьер Словении иронично прокомментировал итоги выборов в США
23:33Жириновский дал совет Трампу
23:32Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Екатеринбурге
23:26В Госдуме назвали победу Байдена на выборах предсказуемой
23:26Источник в МИД сообщил, что Лавров и Чавушоглу обсудили Карабах
23:13Пашинян назвал проведение переговоров по Карабаху нереалистичным
23:08В Екатеринбурге обрушилась кровля горящего склада
23:07В Москве умерли 74 пациента с коронавирусом
23:01Пашинян назвал российских миротворцев самыми подходящими для Карабаха
22:51Трамп возвращается в Белый дом после игры в гольф
22:49Пашинян заявил, что Армения получает ожидаемую поддержку от России
22:43В Петербурге обвиняемой в убийстве ребенка назначили домашний арест
Лента новостейМолния