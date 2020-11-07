В Саратове для учеников 6-11 классов ввели удаленку
17:03 07.11.2020 (обновлено: 18:11 07.11.2020)
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкУченик школы №1580 во время онлайн занятий у себя дома в Москве
САМАРА, 7 ноя - РИА Новости. Школьники 6-11 классов в ряде городов и районов Саратовской области с 9 ноября две недели будут учиться дистанционно, сообщила в субботу заместитель председателя правительства региона Ирина Седова.
"С 9 ноября учащиеся с 6 по 11 классы Саратова, Энгельсского, Балаковского и Балашовского районов переходят на две недели (до 23 ноября) на дистанционный режим обучения", - написал Седова в Instagram.
Она отметила, что такая мера позволит снизить темпы распространения коронавирусной инфекции на территории крупных городов региона, где уровень заболеваемости остается высоким.
"Прошу учащихся, их родителей и педагогов отнестись с пониманием к принятым мерам. Нам необходимо снизить нагрузку на лечебные учреждения, так как увеличивается количество семейных очагов заражения", - добавила Седова.
С начала пандемии в Саратовской области подтверждены 21 872 случая заражения коронавирусом, 15 101 человек выздоровел, 168 скончались.
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