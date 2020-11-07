https://ria.ru/20201107/udalenka-1583532712.html

В Саратове для учеников 6-11 классов ввели удаленку

В Саратове для учеников 6-11 классов ввели удаленку

Школьники 6-11 классов в ряде городов и районов Саратовской области с 9 ноября две недели будут учиться дистанционно, сообщила в субботу заместитель... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T17:03

2020-11-07T17:03

2020-11-07T18:11

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

саратовская область

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САМАРА, 7 ноя - РИА Новости. Школьники 6-11 классов в ряде городов и районов Саратовской области с 9 ноября две недели будут учиться дистанционно, сообщила в субботу заместитель председателя правительства региона Ирина Седова.Она отметила, что такая мера позволит снизить темпы распространения коронавирусной инфекции на территории крупных городов региона, где уровень заболеваемости остается высоким.С начала пандемии в Саратовской области подтверждены 21 872 случая заражения коронавирусом, 15 101 человек выздоровел, 168 скончались.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

саратовская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, саратовская область