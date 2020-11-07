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В Екатеринбурге убили четырех человек во время вечеринки в квартире
В Екатеринбурге убили четырех человек во время вечеринки в квартире
Вечеринка в одной из квартир в Екатеринбурге завершилась убийством четырех человек, сообщил РИА Новости глава пресс-службы главка МВД по Свердловской области... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T10:51
2020-11-07T14:59
екатеринбург
происшествия
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Вечеринка в одной из квартир в Екатеринбурге завершилась убийством четырех человек, сообщил РИА Новости глава пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых.Сообщение о происшествии в квартире на пятом этаже дома по Социалистической улице поступило в полицию в 2:34 по местному времени (0:34 мск). Среди убитых обнаружили трех молодых людей 1984, 1986 и 1988 года рождения, а также 18-летнюю девушку.Еще одна девушка, которой 17 лет, получила ранения. Ее доставили в больницу и уже прооперировали. Сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии.На вечеринке была и еще одна девушка — 16-летняя школьница. По данным ГУМВД, она из неполной семьи — ее воспитывает мать, с апреля девушка состоит на учете за употребление спиртных напитков и самовольные уходы.По словам Горелых, накануне девушки гуляли в районе ТРЦ "Радуга парк". Там они встретились с мужчинами, с которыми познакомились через интернет. Те приехали за девушками на машине, а затем вся компания отправилась к одному из них на квартиру.Он добавил, что хозяин квартиры хранил дома охотничье гладкоствольное ружье "САЙГА-20К" и травматический пистолет МР-80-13Т. В последнее время он работал охранником ЧОП, а ранее был условно судим за кражу.Областное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об убийстве двух и более лиц. По версии следствия, во время застолья хозяин квартиры начал стрелять из охотничьего ружья в гостей, а затем покончил с собой.Следователи устанавливают обстоятельства преступления и выясняют его мотивы. Расследование взяло на контроль руководство главка СК.
https://ria.ru/20201104/draka-1583066564.html
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екатеринбург, происшествия

В Екатеринбурге убили четырех человек во время вечеринки в квартире

10:51 07.11.2020 (обновлено: 14:59 07.11.2020)
 
© Фото : Следственное управление СК РФ по Свердловской областиСотрудники Следственного комитета на месте убийства в Екатеринбурге
Сотрудники Следственного комитета на месте убийства в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© Фото : Следственное управление СК РФ по Свердловской области
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Вечеринка в одной из квартир в Екатеринбурге завершилась убийством четырех человек, сообщил РИА Новости глава пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Сообщение о происшествии в квартире на пятом этаже дома по Социалистической улице поступило в полицию в 2:34 по местному времени (0:34 мск). Среди убитых обнаружили трех молодых людей 1984, 1986 и 1988 года рождения, а также 18-летнюю девушку.
Еще одна девушка, которой 17 лет, получила ранения. Ее доставили в больницу и уже прооперировали. Сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии.
На вечеринке была и еще одна девушка — 16-летняя школьница. По данным ГУМВД, она из неполной семьи — ее воспитывает мать, с апреля девушка состоит на учете за употребление спиртных напитков и самовольные уходы.
По словам Горелых, накануне девушки гуляли в районе ТРЦ "Радуга парк". Там они встретились с мужчинами, с которыми познакомились через интернет. Те приехали за девушками на машине, а затем вся компания отправилась к одному из них на квартиру.
"Что конкретно употребляли участники злополучной вечеринки, чего не поделили и что послужило причиной взяться за оружие, сейчас выясняют сотрудники МВД и СКР", — сказал представитель ГУМВД.
Он добавил, что хозяин квартиры хранил дома охотничье гладкоствольное ружье "САЙГА-20К" и травматический пистолет МР-80-13Т. В последнее время он работал охранником ЧОП, а ранее был условно судим за кражу.
Областное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об убийстве двух и более лиц. По версии следствия, во время застолья хозяин квартиры начал стрелять из охотничьего ружья в гостей, а затем покончил с собой.
Следователи устанавливают обстоятельства преступления и выясняют его мотивы. Расследование взяло на контроль руководство главка СК.
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