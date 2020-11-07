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Туризм
https://ria.ru/20201107/turtsiya-1583341550.html
В Турции появится "Марсианская колония" для туристов
В Турции появится "Марсианская колония" для туристов
На турецком курорте Кушадасы хотят создать "Марсианскую колонию", где туристы будут "гулять" по поверхности Красной планеты и смогут "погрузиться" в... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T00:09
2020-11-07T00:25
туризм
развлечения
куда поехать
туризм
луна
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новости - туризм
марс
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. На турецком курорте Кушадасы хотят создать "Марсианскую колонию", где туристы будут "гулять" по поверхности Красной планеты и смогут "погрузиться" в повседневную жизнь будущих покорителей Марса, сообщает АТОР.Согласно проекту, там построят тематический парк, 30 бутик-отелей, теплицы, где, как в фильме "Марсианин", будут выращиваться овощи и фрукты, а также школа подготовки космонавтов и симулятор марсохода. Кроме того, туристам предложат "космическое меню".По оценке властей Кушадасы, новый аттракцион позволит не только расширить рамки сезона, но и привлечь в регион молодую аудиторию, которой неинтересно классическое предложение — "солнце, море и песок".Инвестиции в строительство тематического парка оцениваются в сумму от двух до шести миллионов долларов. Тендер на прием заявок для реализации плана открыт.Кстати, в Испании уже есть проект, позволяющий почувствовать себя как на Марсе. На севере страны в пещере в горах в Кантабрии разместился научный центр исследования космоса. В нем запущена программа, имитирующая пребывание на Красной планете. Построен модульный жилой блок, выходить за пределы которого туристы могут только в скафандрах. Гости носят специальное снаряжение и избегают контактов с внешним миром в течение всех трех дней марсианского путешествия. Инопланетный "вояж" в горы Кантабрии стоит шесть тысяч евро с человека.Кроме того, увидеть космический пейзаж, созданный земной природой, можно на испанском острове Лансароте (Канары). Извержения вулканов и застывшая лава в природном парке Лос-Вулканес сделали его ландшафт похожим на поверхность Луны и Марса. Там открыли школу подготовки астронавтов и площадку для тестирования марсоходов. Туристов к машинам, правда, не пускают, но прогуляться по парку можно.
https://ria.ru/20201009/turtsiya-1578640476.html
https://ria.ru/20201103/turtsiya-1582320430.html
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развлечения, куда поехать, туризм, луна, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, марс, испания, отдых

В Турции появится "Марсианская колония" для туристов

00:09 07.11.2020 (обновлено: 00:25 07.11.2020)
 
© Depositphotos / sdecoretМарс во время восхода солнца
Марс во время восхода солнца - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© Depositphotos / sdecoret
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. На турецком курорте Кушадасы хотят создать "Марсианскую колонию", где туристы будут "гулять" по поверхности Красной планеты и смогут "погрузиться" в повседневную жизнь будущих покорителей Марса, сообщает АТОР.
Согласно проекту, там построят тематический парк, 30 бутик-отелей, теплицы, где, как в фильме "Марсианин", будут выращиваться овощи и фрукты, а также школа подготовки космонавтов и симулятор марсохода. Кроме того, туристам предложат "космическое меню".
По оценке властей Кушадасы, новый аттракцион позволит не только расширить рамки сезона, но и привлечь в регион молодую аудиторию, которой неинтересно классическое предложение — "солнце, море и песок".
Инвестиции в строительство тематического парка оцениваются в сумму от двух до шести миллионов долларов. Тендер на прием заявок для реализации плана открыт.
Кстати, в Испании уже есть проект, позволяющий почувствовать себя как на Марсе. На севере страны в пещере в горах в Кантабрии разместился научный центр исследования космоса.
В нем запущена программа, имитирующая пребывание на Красной планете. Построен модульный жилой блок, выходить за пределы которого туристы могут только в скафандрах. Гости носят специальное снаряжение и избегают контактов с внешним миром в течение всех трех дней марсианского путешествия. Инопланетный "вояж" в горы Кантабрии стоит шесть тысяч евро с человека.
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Кроме того, увидеть космический пейзаж, созданный земной природой, можно на испанском острове Лансароте (Канары). Извержения вулканов и застывшая лава в природном парке Лос-Вулканес сделали его ландшафт похожим на поверхность Луны и Марса. Там открыли школу подготовки астронавтов и площадку для тестирования марсоходов. Туристов к машинам, правда, не пускают, но прогуляться по парку можно.
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