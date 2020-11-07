Байден "незаконно" говорит о победе на выборах, заявил Трамп
02:15 07.11.2020 (обновлено: 02:39 07.11.2020)
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что кандидат от демократов Джо Байден не должен "незаконно" говорить о победе на выборах.
Глава государства также отметил, что судебные разбирательства лишь начинаются.
"Джо Байден не должен неправомерно заявлять о правах на должность президента. Я тоже мог бы об этом заявить. Судебные разбирательства только начинаются!" — написал Трамп в Twitter.
Он также выразил надежду, что в результате тяжб ему удастся вернуть в некоторых штатах преимущество, которое в последнее время при продолжении подсчета голосов избирателей получил Байден.
Президентские выборы в США прошли во вторник. Итоги голосования подвели еще не во всех штатах. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов.
По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.
Бывший вице-президент в пятницу перехватил лидерство в ключевом штате Пенсильвания с 20 выборщиками и в колеблющейся Джорджии, которая дает 16 голосов выборщиков.
Штаб Трампа подал иск в суд Джорджии с требованием к избиркомам штата соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.