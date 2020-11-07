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Советник президента Ирана назвал Трампа подлецом
Советник президента Ирана назвал Трампа подлецом
Советник президента Ирана Хесамаддин Ашна, комментируя итоги выборов президента США, заявил, что иранцы проявили мужественное сопротивление. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T22:14
2020-11-07T22:14
2020-11-07T22:15
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
иран
сша
в мире
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ТЕГЕРАН, 7 ноя – РИА Новости. Советник президента Ирана Хесамаддин Ашна, комментируя итоги выборов президента США, заявил, что иранцы проявили мужественное сопротивление.Кандидат от Демократической партии Джо Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке.Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, иран, сша, в мире