https://ria.ru/20201107/ssha-1583555601.html
Таймс-сквер после заявления Байдена о победе. Прямая трансляция
Таймс-сквер после заявления Байдена о победе. Прямая трансляция
Несколько американских СМИ заявили, что, по их данным, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков. Прогноз обновили на фоне новых данных по... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T21:13
2020-11-07T21:13
2020-11-07T21:13
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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Несколько американских СМИ заявили, что, по их данным, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков. Прогноз обновили на фоне новых данных по Пенсильвании, где Байден увеличил отрыв от Дональда Трампа до 31 тысячи голосов.В результате кандидат от Демократической партии назвал себя победителем.При этом официальные результаты голосования еще не объявлены. Действующий президент США Дональд Трамп также заявил о своей победе "с большим преимуществом".
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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LIVE: Реакция людей на Таймс-сквер после окончательных результатов выборов
Реакция людей на Таймс-сквер после окончательных результатов выборов
2020-11-07T21:13
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, дональд трамп, джо байден, сша, в мире
Таймс-сквер после заявления Байдена о победе. Прямая трансляция
Несколько американских СМИ заявили, что, по их данным, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков. Прогноз обновили на фоне новых данных по Пенсильвании, где Байден увеличил отрыв от Дональда Трампа до 31 тысячи голосов.
2020-11-07T21:13
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