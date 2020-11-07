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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201107/ssha-1583555601.html
Таймс-сквер после заявления Байдена о победе. Прямая трансляция
Таймс-сквер после заявления Байдена о победе. Прямая трансляция
Несколько американских СМИ заявили, что, по их данным, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков. Прогноз обновили на фоне новых данных по... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T21:13
2020-11-07T21:13
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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Несколько американских СМИ заявили, что, по их данным, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков. Прогноз обновили на фоне новых данных по Пенсильвании, где Байден увеличил отрыв от Дональда Трампа до 31 тысячи голосов.В результате кандидат от Демократической партии назвал себя победителем.При этом официальные результаты голосования еще не объявлены. Действующий президент США Дональд Трамп также заявил о своей победе "с большим преимуществом".
сша
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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LIVE: Реакция людей на Таймс-сквер после окончательных результатов выборов
Реакция людей на Таймс-сквер после окончательных результатов выборов
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видео, дональд трамп, джо байден, сша, в мире
Таймс-сквер после заявления Байдена о победе. Прямая трансляция
Несколько американских СМИ заявили, что, по их данным, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков. Прогноз обновили на фоне новых данных по Пенсильвании, где Байден увеличил отрыв от Дональда Трампа до 31 тысячи голосов.
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Таймс-сквер после заявления Байдена о победе. Прямая трансляция

21:13 07.11.2020
 
Читать ria.ru в
Несколько американских СМИ заявили, что, по их данным, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков. Прогноз обновили на фоне новых данных по Пенсильвании, где Байден увеличил отрыв от Дональда Трампа до 31 тысячи голосов.
В результате кандидат от Демократической партии назвал себя победителем.
При этом официальные результаты голосования еще не объявлены. Действующий президент США Дональд Трамп также заявил о своей победе "с большим преимуществом".
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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