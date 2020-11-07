https://ria.ru/20201107/senatory-1583481346.html

NYT: Выборы сенаторов от Джорджии пройдут в январе

NYT: Выборы сенаторов от Джорджии пройдут в январе

Второй тур выборов в сенат от американского штата Джорджия состоится 5 января 2021 года, так как кандидаты не смогли набрать необходимые для победы 50% голосов... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T07:00

2020-11-07T07:00

2020-11-07T13:07

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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Второй тур выборов в сенат от американского штата Джорджия состоится 5 января 2021 года, так как кандидаты не смогли набрать необходимые для победы 50% голосов в первом туре, сообщает газета New York Times.Во втором туре голосования в Джорджии в следующем году встретятся действующий сенатор-республиканец Дэвид Пердью и кандидат от демократов Джон Оссофф. Также второй тур ожидается для еще одной пары кандидатов в этом штате – демократа Рафаэля Уорнока и республиканки Келли Лоффлер.Согласно прогнозу телеканала CNN, республиканец Пердью был близок к победе, ему не хватило до победы менее половины процентного пункта, он набрал 49,8% голосов. Оссофф получил 47,9% после подсчета 98% голосов избирателей. Уорнок и Лоффлер не набрали даже 40%.Как пишет газета, результат второго тура в Джорджии может решить расклад сил в американском сенате. По данным телеканалов, сейчас количество мест у двух партий считается равным – у демократов и у республиканцев по 48. Результаты голосования еще не были определены в Северной Каролине и Аляске, однако там ожидается победа республиканских кандидатов.Пердью поначалу лидировал на выборах в сенат, однако, вероятно, его положение усложнилось из-за недовольства избирателей подходом президента-республиканца Дональда Трампа к борьбе с коронавирусом, а также собственными ошибками сенатора в этом вопросе. Кроме того, Пердью ранее обвиняли в антисемитизме, что, как считает издание, также могло повлиять на неудачу республиканца в первом туре выборов.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны.

https://ria.ru/20201105/vybory-1583179341.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аляска, джорджия, вашингтон (город), сша, северная каролина, в мире