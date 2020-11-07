Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201107/senatory-1583481346.html
NYT: Выборы сенаторов от Джорджии пройдут в январе
NYT: Выборы сенаторов от Джорджии пройдут в январе
Второй тур выборов в сенат от американского штата Джорджия состоится 5 января 2021 года, так как кандидаты не смогли набрать необходимые для победы 50% голосов... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T07:00
2020-11-07T13:07
выборы президента сша — 2020
аляска
джорджия
вашингтон (город)
сша
северная каролина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583306377_0:68:3072:1796_1400x0_80_0_0_78ad0da90fa88c4c5074dabd09fe0d9f.jpg
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Второй тур выборов в сенат от американского штата Джорджия состоится 5 января 2021 года, так как кандидаты не смогли набрать необходимые для победы 50% голосов в первом туре, сообщает газета New York Times.Во втором туре голосования в Джорджии в следующем году встретятся действующий сенатор-республиканец Дэвид Пердью и кандидат от демократов Джон Оссофф. Также второй тур ожидается для еще одной пары кандидатов в этом штате – демократа Рафаэля Уорнока и республиканки Келли Лоффлер.Согласно прогнозу телеканала CNN, республиканец Пердью был близок к победе, ему не хватило до победы менее половины процентного пункта, он набрал 49,8% голосов. Оссофф получил 47,9% после подсчета 98% голосов избирателей. Уорнок и Лоффлер не набрали даже 40%.Как пишет газета, результат второго тура в Джорджии может решить расклад сил в американском сенате. По данным телеканалов, сейчас количество мест у двух партий считается равным – у демократов и у республиканцев по 48. Результаты голосования еще не были определены в Северной Каролине и Аляске, однако там ожидается победа республиканских кандидатов.Пердью поначалу лидировал на выборах в сенат, однако, вероятно, его положение усложнилось из-за недовольства избирателей подходом президента-республиканца Дональда Трампа к борьбе с коронавирусом, а также собственными ошибками сенатора в этом вопросе. Кроме того, Пердью ранее обвиняли в антисемитизме, что, как считает издание, также могло повлиять на неудачу республиканца в первом туре выборов.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны.
https://ria.ru/20201105/vybory-1583179341.html
аляска
джорджия
вашингтон (город)
сша
северная каролина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583306377_0:200:2291:1918_1400x0_80_0_0_e93dbb1b9b845b14fda98b05c5e6348c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аляска, джорджия, вашингтон (город), сша, северная каролина, в мире

NYT: Выборы сенаторов от Джорджии пройдут в январе

07:00 07.11.2020 (обновлено: 13:07 07.11.2020)
 
© AP Photo / Mary AltafferПодсчет голосов на выборах президента США, Пенсильвания
Подсчет голосов на выборах президента США, Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© AP Photo / Mary Altaffer
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Второй тур выборов в сенат от американского штата Джорджия состоится 5 января 2021 года, так как кандидаты не смогли набрать необходимые для победы 50% голосов в первом туре, сообщает газета New York Times.
Во втором туре голосования в Джорджии в следующем году встретятся действующий сенатор-республиканец Дэвид Пердью и кандидат от демократов Джон Оссофф. Также второй тур ожидается для еще одной пары кандидатов в этом штате – демократа Рафаэля Уорнока и республиканки Келли Лоффлер.
Экран с предварительными итогами голосования на президентских выборах в Сан-Диего, США - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
5 ноября, 15:10Выборы президента США — 2020
"Украденные" выборы. Есть ли у Трампа способ удержаться в Белом доме
Согласно прогнозу телеканала CNN, республиканец Пердью был близок к победе, ему не хватило до победы менее половины процентного пункта, он набрал 49,8% голосов. Оссофф получил 47,9% после подсчета 98% голосов избирателей. Уорнок и Лоффлер не набрали даже 40%.
Как пишет газета, результат второго тура в Джорджии может решить расклад сил в американском сенате. По данным телеканалов, сейчас количество мест у двух партий считается равным – у демократов и у республиканцев по 48. Результаты голосования еще не были определены в Северной Каролине и Аляске, однако там ожидается победа республиканских кандидатов.
Предварительные итоги губернаторских и парламентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
12:54Инфографика
Предварительные итоги губернаторских и парламентских выборов в США
Пердью поначалу лидировал на выборах в сенат, однако, вероятно, его положение усложнилось из-за недовольства избирателей подходом президента-республиканца Дональда Трампа к борьбе с коронавирусом, а также собственными ошибками сенатора в этом вопросе. Кроме того, Пердью ранее обвиняли в антисемитизме, что, как считает издание, также могло повлиять на неудачу республиканца в первом туре выборов.
В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны.
 
Выборы президента США — 2020АляскаДжорджияВашингтон (город)СШАСеверная КаролинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:43Победа Байдена не будет иметь большого значения для Сирии, заявил политик
00:39Экс-президент США Джимми Картер поздравил Байдена с победой
00:29Президент Казахстана поздравил Байдена с победой на выборах
00:24Трамп будет влиять на политику США даже при поражении, считает эксперт
00:16В Италии продают винодельческое поместье с усадьбой XVIII века
00:06Вице-президент Ирана надеется на изменение "деструктивной" политики США
00:02Глава Россотрудничества оценил шансы Трампа на победу в суде
00:00В Госдуме призвали не ждать изменений в отношениях с США после выборов
23:44Премьер Словении иронично прокомментировал итоги выборов в США
23:33Жириновский дал совет Трампу
23:32Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Екатеринбурге
23:26В Госдуме назвали победу Байдена на выборах предсказуемой
23:26Источник в МИД сообщил, что Лавров и Чавушоглу обсудили Карабах
23:13Пашинян назвал проведение переговоров по Карабаху нереалистичным
23:08В Екатеринбурге обрушилась кровля горящего склада
23:07В Москве умерли 74 пациента с коронавирусом
23:01Пашинян назвал российских миротворцев самыми подходящими для Карабаха
22:51Трамп возвращается в Белый дом после игры в гольф
22:49Пашинян заявил, что Армения получает ожидаемую поддержку от России
22:43В Петербурге обвиняемой в убийстве ребенка назначили домашний арест
Лента новостейМолния