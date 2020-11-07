https://ria.ru/20201107/sanktsii-1583490627.html
Карабах призвал ввести санкции против Азербайджана
Карабах призвал ввести санкции против Азербайджана
МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики призвал международное сообщество ввести санкции против военно-политического руководства Азербайджана. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T10:12
2020-11-07T10:12
2020-11-07T11:21
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
сша
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 7 ноя — РИА Новости. МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики призвал международное сообщество ввести санкции против военно-политического руководства Азербайджана.В ведомстве утверждают, что азербайджанские власти намерены лишить Карабах его гражданского населения. "На этом фоне коллективные и индивидуальные санкции против военно-политического руководства Азербайджана являются самым действенным методом заставить официальный Баку соблюдать взятые на себя обязательства и призвать его к ответу за совершенные преступления", — говорится в заявлении, опубликованном на странице МИД в Facebook.В ведомстве отметили, что азербайджанские военные продолжают наносить удары по городам и селам Карабаха, несмотря на достигнутые при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ договоренности о том, что стороны не будут преднамеренно обстреливать гражданские объекты. Так, накануне особенно интенсивному обстрелу подверглись столица непризнанной республики Степанакерт и город Шуши. При этом одна из ракет упала в Степанакерте на жилой дом, погибли три мирных жителя, добавили в МИД.Действия азербайджанской стороны направлены "на причинение чрезмерных потерь среди гражданских лиц и максимального ущерба гражданским объектам", подчеркнули в ведомстве. НКР считает это серьезным нарушением международного гуманитарного права и военным преступлением.Азербайджан, со своей стороны, уже требовал ввести санкции в отношении Армении. Как заявлял в конце октября президент Ильхам Алиев, азербайджанская сторона неоднократно выдвигала такое требование на встречах с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Ереван и Баку возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники конфликта объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.С 10 октября вступил в силу режим прекращения огня для обмена пленными и телами убитых, о чем Армения и Азербайджан договорились в ходе многочасовых переговоров в Москве. Однако уже спустя несколько часов бои продолжились.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие стороны предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к деэскалации.Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили 26 октября, по результатам переговоров в США. Успехом это тоже не увенчалось.
нагорно-карабахская республика
сша
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обсе, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, сша, азербайджан, армения, в мире
ЕРЕВАН, 7 ноя — РИА Новости.
МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики
призвал международное сообщество ввести санкции против военно-политического руководства Азербайджана
.
В ведомстве утверждают, что азербайджанские власти намерены лишить Карабах его гражданского населения.
"На этом фоне коллективные и индивидуальные санкции против военно-политического руководства Азербайджана являются самым действенным методом заставить официальный Баку соблюдать взятые на себя обязательства и призвать его к ответу за совершенные преступления", — говорится в заявлении, опубликованном на странице МИД в Facebook.
В ведомстве отметили, что азербайджанские военные продолжают наносить удары по городам и селам Карабаха, несмотря на достигнутые при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ
договоренности о том, что стороны не будут преднамеренно обстреливать гражданские объекты. Так, накануне особенно интенсивному обстрелу подверглись столица непризнанной республики Степанакерт
и город Шуши. При этом одна из ракет упала в Степанакерте на жилой дом, погибли три мирных жителя, добавили в МИД.
1 из 3
Вооруженные люди возле дома, поврежденного в результате обстрела Степанакерта.
2 из 3
Мужчина в разрушенной квартире в Степанакерте.
3 из 3
Хвостовая часть РСЗО "Смерч", упавшая на городское кладбище Степанакерта.
1 из 3
Вооруженные люди возле дома, поврежденного в результате обстрела Степанакерта.
2 из 3
Мужчина в разрушенной квартире в Степанакерте.
3 из 3
Хвостовая часть РСЗО "Смерч", упавшая на городское кладбище Степанакерта.
Действия азербайджанской стороны направлены "на причинение чрезмерных потерь среди гражданских лиц и максимального ущерба гражданским объектам", подчеркнули в ведомстве. НКР считает это серьезным нарушением международного гуманитарного права и военным преступлением.
Азербайджан, со своей стороны, уже требовал ввести санкции в отношении Армении. Как заявлял в конце октября президент Ильхам Алиев, азербайджанская сторона неоднократно выдвигала такое требование на встречах с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Ереван и Баку возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники конфликта объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.
С 10 октября вступил в силу режим прекращения огня для обмена пленными и телами убитых, о чем Армения и Азербайджан договорились в ходе многочасовых переговоров в Москве. Однако уже спустя несколько часов бои продолжились.
Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие стороны предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к деэскалации.
Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили 26 октября, по результатам переговоров в США. Успехом это тоже не увенчалось.