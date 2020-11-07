https://ria.ru/20201107/sanktsii-1583490627.html

Карабах призвал ввести санкции против Азербайджана

Карабах призвал ввести санкции против Азербайджана

МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики призвал международное сообщество ввести санкции против военно-политического руководства Азербайджана. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T10:12

2020-11-07T10:12

2020-11-07T11:21

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

сша

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 7 ноя — РИА Новости. МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики призвал международное сообщество ввести санкции против военно-политического руководства Азербайджана.В ведомстве утверждают, что азербайджанские власти намерены лишить Карабах его гражданского населения. "На этом фоне коллективные и индивидуальные санкции против военно-политического руководства Азербайджана являются самым действенным методом заставить официальный Баку соблюдать взятые на себя обязательства и призвать его к ответу за совершенные преступления", — говорится в заявлении, опубликованном на странице МИД в Facebook.В ведомстве отметили, что азербайджанские военные продолжают наносить удары по городам и селам Карабаха, несмотря на достигнутые при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ договоренности о том, что стороны не будут преднамеренно обстреливать гражданские объекты. Так, накануне особенно интенсивному обстрелу подверглись столица непризнанной республики Степанакерт и город Шуши. При этом одна из ракет упала в Степанакерте на жилой дом, погибли три мирных жителя, добавили в МИД.Действия азербайджанской стороны направлены "на причинение чрезмерных потерь среди гражданских лиц и максимального ущерба гражданским объектам", подчеркнули в ведомстве. НКР считает это серьезным нарушением международного гуманитарного права и военным преступлением.Азербайджан, со своей стороны, уже требовал ввести санкции в отношении Армении. Как заявлял в конце октября президент Ильхам Алиев, азербайджанская сторона неоднократно выдвигала такое требование на встречах с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Ереван и Баку возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники конфликта объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.С 10 октября вступил в силу режим прекращения огня для обмена пленными и телами убитых, о чем Армения и Азербайджан договорились в ходе многочасовых переговоров в Москве. Однако уже спустя несколько часов бои продолжились.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие стороны предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к деэскалации.Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили 26 октября, по результатам переговоров в США. Успехом это тоже не увенчалось.

нагорно-карабахская республика

сша

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, сша, азербайджан, армения, в мире