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СК проверит действия медиков в Магадане, где роженица умерла от COVID-19
СК проверит действия медиков в Магадане, где роженица умерла от COVID-19
Следователи в Магадане в субботу начали проверять действия медиков после смерти от COVID-19 34-летней роженицы, сообщает СУ СК. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T10:47
2020-11-07T10:47
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магадан
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МАГАДАН, 7 ноя - РИА Новости, Людмила Щербакова. Следователи в Магадане в субботу начали проверять действия медиков после смерти от COVID-19 34-летней роженицы, сообщает СУ СК.Ранее в министерстве здравоохранения Колымы проинформировали, что женщина поступила в госпиталь Магадана беременной на поздних сроках. Медики консультировались со специалистами из Москвы по лечению COVID у беременных. Заболевание у женщины осложнилось развитием дыхательной недостаточности. Лечение осложнял запрет на препараты для лечения коронавирусной инфекции, поскольку они могли навредить ребенку. Женщине сделали кесарево сечение и спасли жизнь новорожденного. Сама пациентка умерла спустя несколько дней из-за полиорганной недостаточности. Женщина работала на скорой помощи в поселке Ола и была матерью троих детей.По данным следствия, в ходе процессуальной проверки будут установлены обстоятельства смерти, дана правовая оценка правильности лечения, его своевременности и достаточности, в том числе путем экспертных исследований.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, следственный комитет россии (ск рф), москва, магадан, происшествия

СК проверит действия медиков в Магадане, где роженица умерла от COVID-19

10:47 07.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани
Медицинский работник на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МАГАДАН, 7 ноя - РИА Новости, Людмила Щербакова. Следователи в Магадане в субботу начали проверять действия медиков после смерти от COVID-19 34-летней роженицы, сообщает СУ СК.
Ранее в министерстве здравоохранения Колымы проинформировали, что женщина поступила в госпиталь Магадана беременной на поздних сроках. Медики консультировались со специалистами из Москвы по лечению COVID у беременных. Заболевание у женщины осложнилось развитием дыхательной недостаточности. Лечение осложнял запрет на препараты для лечения коронавирусной инфекции, поскольку они могли навредить ребенку. Женщине сделали кесарево сечение и спасли жизнь новорожденного. Сама пациентка умерла спустя несколько дней из-за полиорганной недостаточности. Женщина работала на скорой помощи в поселке Ола и была матерью троих детей.
"Организована доследственная процессуальная проверка по факту смерти 34-летней женщины в медицинском учреждении по признакам преступления, предусмотренного статьей "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", - отмечается в сообщении.
По данным следствия, в ходе процессуальной проверки будут установлены обстоятельства смерти, дана правовая оценка правильности лечения, его своевременности и достаточности, в том числе путем экспертных исследований.
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