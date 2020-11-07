https://ria.ru/20201107/rozhenitsa-1583494403.html

СК проверит действия медиков в Магадане, где роженица умерла от COVID-19

СК проверит действия медиков в Магадане, где роженица умерла от COVID-19

Следователи в Магадане в субботу начали проверять действия медиков после смерти от COVID-19 34-летней роженицы, сообщает СУ СК. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T10:47

2020-11-07T10:47

2020-11-07T10:47

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

следственный комитет россии (ск рф)

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происшествия

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МАГАДАН, 7 ноя - РИА Новости, Людмила Щербакова. Следователи в Магадане в субботу начали проверять действия медиков после смерти от COVID-19 34-летней роженицы, сообщает СУ СК.Ранее в министерстве здравоохранения Колымы проинформировали, что женщина поступила в госпиталь Магадана беременной на поздних сроках. Медики консультировались со специалистами из Москвы по лечению COVID у беременных. Заболевание у женщины осложнилось развитием дыхательной недостаточности. Лечение осложнял запрет на препараты для лечения коронавирусной инфекции, поскольку они могли навредить ребенку. Женщине сделали кесарево сечение и спасли жизнь новорожденного. Сама пациентка умерла спустя несколько дней из-за полиорганной недостаточности. Женщина работала на скорой помощи в поселке Ола и была матерью троих детей.По данным следствия, в ходе процессуальной проверки будут установлены обстоятельства смерти, дана правовая оценка правильности лечения, его своевременности и достаточности, в том числе путем экспертных исследований.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20200604/1572467358.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, следственный комитет россии (ск рф), москва, магадан, происшествия