https://ria.ru/20201107/reka-1583498068.html

В Кемерово назвали причину покраснения реки

В Кемерово назвали причину покраснения реки

Власти Кузбасса установили, что причиной покраснения воды в реке Искитимка в Кемерово стали сточные воды красного оттенка, попавшие из засоренного городского... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T11:16

2020-11-07T11:16

2020-11-07T11:16

кемерово

кемеровская область

происшествия

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КЕМЕРОВО, 7 ноя - РИА Новости. Власти Кузбасса установили, что причиной покраснения воды в реке Искитимка в Кемерово стали сточные воды красного оттенка, попавшие из засоренного городского коллектора, сообщил в Instagram заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.Фотографии реки с красной водой ранее появились в социальных сетях, власти города обещали разобраться с ситуацией и установить источник загрязнения.Замгубернатора добавил, что аварийная служба провела работы по устранению засора коллектора."На данный момент проблема решена", – подчеркнул Панов.Он отметил, что информация направлена в ГУ МВД по Кемеровской области для установления виновных и привлечения их к ответственности.

https://ria.ru/20201028/reka-1581866957.html

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кемеровская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кемерово, кемеровская область, происшествия