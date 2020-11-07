В Кемерово назвали причину покраснения реки
КЕМЕРОВО, 7 ноя - РИА Новости. Власти Кузбасса установили, что причиной покраснения воды в реке Искитимка в Кемерово стали сточные воды красного оттенка, попавшие из засоренного городского коллектора, сообщил в Instagram заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.
Фотографии реки с красной водой ранее появились в социальных сетях, власти города обещали разобраться с ситуацией и установить источник загрязнения.
"Установлено, что источником загрязнения реки Искитимки стал ее правый приток - ручей Суховский. В него поступали сточные воды красного оттенка, стекавшие с рельефа местности. Сброс на рельеф шел из засоренного городского коллектора. Кроме того, возможным источником поступления загрязненных вод стала ливневая канализация", - написал Панов.
Замгубернатора добавил, что аварийная служба провела работы по устранению засора коллектора.
"На данный момент проблема решена", – подчеркнул Панов.
Он отметил, что информация направлена в ГУ МВД по Кемеровской области для установления виновных и привлечения их к ответственности.
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