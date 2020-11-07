https://ria.ru/20201107/proekt-1583516173.html

Правительство одобрило поправки к проекту федерального бюджета

Правительство одобрило поправки к проекту федерального бюджета

Правительство одобрило поправки к проекту федерального бюджета на 2021-2023 годы, говорится в сообщении на сайте кабмина. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T14:17

2020-11-07T14:17

2020-11-07T15:26

михаил мишустин

госдума рф

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Правительство одобрило поправки к проекту федерального бюджета на 2021-2023 годы, говорится в сообщении на сайте кабмина.Документ учитывает поручения президента и правительства, замечания и предложения Госдумы, Счетной палаты, главных распорядителей бюджетных средств.Теперь пакет поправок направят в Госдуму. На прошлой неделе депутаты одобрили проект бюджета в первом чтении, второе запланировано на 24 ноября.Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства, предлагаемые изменения будут способствовать более эффективному и равномерному расходованию средств бюджета и позволят обеспечить поддержку людей и экономики."Получатели средств сразу смогут ориентироваться на конкретные цифры и начать готовиться к запуску проектов, не дожидаясь дополнительных решений", — добавил он.В Минфине, в свою очередь, рассказали, что поправки перераспределяют в 2021 году полтора триллиона рублей, в 2022-м — 929 миллиардов, а в 2023-м — 1,05 триллиона. Два основных блока поправок касаются нацпроектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, а также общенационального плана восстановления экономики. Третья группа поправок связана с распределением средств, зарезервированных до принятия соответствующих решений. В частности, в следующем году регионам дополнительно выделят 100 миллиардов рублей (всего — 130,3 миллиарда). "Связаны эти меры с ухудшением экономической ситуации и снижением доходов регионов (это касается как налоговых, так и неналоговых доходов регионов, в том числе в результате изменения налогового законодательства)", — пояснил Минфин. Четвертый блок учитывает предложения главных распорядителей по перераспределению бюджетных ассигнований в рамках государственных программ и непрограммных направлений деятельности.Изначально проект федерального бюджета предусматривал рост доходов в номинальном выражении до 18,765 триллиона рублей в 2021 году, 20,637 триллиона — в 2022-м и 22,263 триллиона — в 2023-м. Расходы должны вырасти с 21,52 триллиона рублей в 2021 году до 21,884 триллиона в 2022-м, а в 2023-м составят 23,671 триллиона. Таким образом, проект трехлетнего бюджета сформирован с дефицитом на уровне 2,4 процента ВВП в 2021 году, одного процента — в 2022-м и 1,1 процента в 2023-м.

https://ria.ru/20201105/byudzhet-1583142416.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), экономика