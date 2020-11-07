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Правительство одобрило поправки к проекту федерального бюджета
Правительство одобрило поправки к проекту федерального бюджета
Правительство одобрило поправки к проекту федерального бюджета на 2021-2023 годы, говорится в сообщении на сайте кабмина. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T14:17
2020-11-07T15:26
михаил мишустин
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Правительство одобрило поправки к проекту федерального бюджета на 2021-2023 годы, говорится в сообщении на сайте кабмина.Документ учитывает поручения президента и правительства, замечания и предложения Госдумы, Счетной палаты, главных распорядителей бюджетных средств.Теперь пакет поправок направят в Госдуму. На прошлой неделе депутаты одобрили проект бюджета в первом чтении, второе запланировано на 24 ноября.Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства, предлагаемые изменения будут способствовать более эффективному и равномерному расходованию средств бюджета и позволят обеспечить поддержку людей и экономики."Получатели средств сразу смогут ориентироваться на конкретные цифры и начать готовиться к запуску проектов, не дожидаясь дополнительных решений", — добавил он.В Минфине, в свою очередь, рассказали, что поправки перераспределяют в 2021 году полтора триллиона рублей, в 2022-м — 929 миллиардов, а в 2023-м — 1,05 триллиона. Два основных блока поправок касаются нацпроектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, а также общенационального плана восстановления экономики. Третья группа поправок связана с распределением средств, зарезервированных до принятия соответствующих решений. В частности, в следующем году регионам дополнительно выделят 100 миллиардов рублей (всего — 130,3 миллиарда). "Связаны эти меры с ухудшением экономической ситуации и снижением доходов регионов (это касается как налоговых, так и неналоговых доходов регионов, в том числе в результате изменения налогового законодательства)", — пояснил Минфин. Четвертый блок учитывает предложения главных распорядителей по перераспределению бюджетных ассигнований в рамках государственных программ и непрограммных направлений деятельности.Изначально проект федерального бюджета предусматривал рост доходов в номинальном выражении до 18,765 триллиона рублей в 2021 году, 20,637 триллиона — в 2022-м и 22,263 триллиона — в 2023-м. Расходы должны вырасти с 21,52 триллиона рублей в 2021 году до 21,884 триллиона в 2022-м, а в 2023-м составят 23,671 триллиона. Таким образом, проект трехлетнего бюджета сформирован с дефицитом на уровне 2,4 процента ВВП в 2021 году, одного процента — в 2022-м и 1,1 процента в 2023-м.
https://ria.ru/20201105/byudzhet-1583142416.html
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михаил мишустин, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), экономика

Правительство одобрило поправки к проекту федерального бюджета

14:17 07.11.2020 (обновлено: 15:26 07.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДом Правительства России на Краснопресненской набережной в Москве
Дом Правительства России на Краснопресненской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Правительство одобрило поправки к проекту федерального бюджета на 2021-2023 годы, говорится в сообщении на сайте кабмина.
Документ учитывает поручения президента и правительства, замечания и предложения Госдумы, Счетной палаты, главных распорядителей бюджетных средств.
Теперь пакет поправок направят в Госдуму. На прошлой неделе депутаты одобрили проект бюджета в первом чтении, второе запланировано на 24 ноября.
Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства, предлагаемые изменения будут способствовать более эффективному и равномерному расходованию средств бюджета и позволят обеспечить поддержку людей и экономики.
Вид на Москву-реку и здание Дома правительства РФ - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
5 ноября, 12:08
Правительство подготовило пакет поправок к проекту бюджета до 2023 года
"Получатели средств сразу смогут ориентироваться на конкретные цифры и начать готовиться к запуску проектов, не дожидаясь дополнительных решений", — добавил он.
В Минфине, в свою очередь, рассказали, что поправки перераспределяют в 2021 году полтора триллиона рублей, в 2022-м — 929 миллиардов, а в 2023-м — 1,05 триллиона.
Два основных блока поправок касаются нацпроектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, а также общенационального плана восстановления экономики. Третья группа поправок связана с распределением средств, зарезервированных до принятия соответствующих решений. В частности, в следующем году регионам дополнительно выделят 100 миллиардов рублей (всего — 130,3 миллиарда).
"Связаны эти меры с ухудшением экономической ситуации и снижением доходов регионов (это касается как налоговых, так и неналоговых доходов регионов, в том числе в результате изменения налогового законодательства)", — пояснил Минфин.
Четвертый блок учитывает предложения главных распорядителей по перераспределению бюджетных ассигнований в рамках государственных программ и непрограммных направлений деятельности.
Изначально проект федерального бюджета предусматривал рост доходов в номинальном выражении до 18,765 триллиона рублей в 2021 году, 20,637 триллиона — в 2022-м и 22,263 триллиона — в 2023-м. Расходы должны вырасти с 21,52 триллиона рублей в 2021 году до 21,884 триллиона в 2022-м, а в 2023-м составят 23,671 триллиона. Таким образом, проект трехлетнего бюджета сформирован с дефицитом на уровне 2,4 процента ВВП в 2021 году, одного процента — в 2022-м и 1,1 процента в 2023-м.
Проект федерального бюджета России на 2021–2023 годы - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
19 сентября, 14:41Инфографика
Проект федерального бюджета России на 2021–2023 годы
 
Михаил МишустинГосдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
 
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