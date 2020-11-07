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В Приангарье проверят приют, в котором нашли мертвых собак

В Приангарье проверят приют, в котором нашли мертвых собак

Проверку по факту жестокого обращения с животными проведут в приюте "Пять звезд" в Иркутской области, где были найдены мертвые собаки, сообщает правительство... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T10:50

2020-11-07T10:50

2020-11-07T10:50

иркутская область

иркутский район

происшествия

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ИРКУТСК, 7 ноя – РИА Новости. Проверку по факту жестокого обращения с животными проведут в приюте "Пять звезд" в Иркутской области, где были найдены мертвые собаки, сообщает правительство региона.Общественный инспектор в сфере обращения с животными Елена Прадчук после проверки приюта "Пять звезд" села Карлук Иркутского района обратилась с заявлением в региональную службу ветеринарии. На видео, снятом инспектором, запечатлены мертвые собаки и щенки, которых женщина обнаружила во время посещения приюта.Также направлено заявление в прокуратуру. Если ведомство даст положительное заключение, ветеринары исследуют работу приюта для безнадзорных собак и кошек и дадут собственное заключение.

https://ria.ru/20201028/medved-1581951876.html

иркутская область

иркутский район

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иркутская область, иркутский район, происшествия