https://ria.ru/20201107/priyut-1583494826.html
В Приангарье проверят приют, в котором нашли мертвых собак
В Приангарье проверят приют, в котором нашли мертвых собак
Проверку по факту жестокого обращения с животными проведут в приюте "Пять звезд" в Иркутской области, где были найдены мертвые собаки, сообщает правительство... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T10:50
2020-11-07T10:50
2020-11-07T10:50
иркутская область
иркутский район
происшествия
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ИРКУТСК, 7 ноя – РИА Новости. Проверку по факту жестокого обращения с животными проведут в приюте "Пять звезд" в Иркутской области, где были найдены мертвые собаки, сообщает правительство региона.Общественный инспектор в сфере обращения с животными Елена Прадчук после проверки приюта "Пять звезд" села Карлук Иркутского района обратилась с заявлением в региональную службу ветеринарии. На видео, снятом инспектором, запечатлены мертвые собаки и щенки, которых женщина обнаружила во время посещения приюта.Также направлено заявление в прокуратуру. Если ведомство даст положительное заключение, ветеринары исследуют работу приюта для безнадзорных собак и кошек и дадут собственное заключение.
https://ria.ru/20201028/medved-1581951876.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иркутская область, иркутский район, происшествия