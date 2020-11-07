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Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Екатеринбурге
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Екатеринбурге
Открытое горение ликвидировано на складе с парфюмерией в Екатеринбурге, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T23:32
2020-11-07T23:32
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
екатеринбург
происшествия
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на складе с парфюмерией в Екатеринбурге, сообщили в МЧС России.Седьмого ноября в 23.37 (21.37 мск) поступило сообщение о пожаре на складе по адресу: Екатеринбург, улица 8 Марта, 267. В здании склада находятся электрооборудование, парфюмерные изделия и бытовая химия."В 00.58 (22.58 мск) ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201106/zhbi-1583468056.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), екатеринбург, происшествия

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Екатеринбурге

23:32 07.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Александр Кожохин
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на складе с парфюмерией в Екатеринбурге, сообщили в МЧС России.
Седьмого ноября в 23.37 (21.37 мск) поступило сообщение о пожаре на складе по адресу: Екатеринбург, улица 8 Марта, 267. В здании склада находятся электрооборудование, парфюмерные изделия и бытовая химия.
"В 00.58 (22.58 мск) ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
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