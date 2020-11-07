https://ria.ru/20201107/pozhar-1583558098.html

В Самаре задержали владельца здания, где при пожаре погибли четверо

В Самаре задержали владельца здания, где при пожаре погибли четверо

Следователи возбудили уголовное дело из-за пожара в здании в Самаре, где четыре человека погибли и пятеро пострадали, задержан собственник помещения, сообщила... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T21:14

2020-11-07T21:14

2020-11-07T21:14

россия

самара

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/07/1583496820_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_04cbd9650bfd61036cf86f00ab1319cb.jpg

САМАРА, 7 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело из-за пожара в здании в Самаре, где четыре человека погибли и пятеро пострадали, задержан собственник помещения, сообщила пресс-служба СУСК по региону.Пожар в Железнодорожном районе Самары произошел в субботу утром, загорелось трехэтажное кирпичное здание с мансардой на площади 150 квадратных метров. В 9.41 (8.41 мск) возгорание было локализовано на площади 500 квадратных метров, в 12.51 (11.51 мск) пожар полностью ликвидировали. По данным ГУМЧС, в результате пожара четыре человека погибли, еще пятеро пострадали. По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправной электропроводки.В СУСК уточнили, что подозреваемый задержан, он является собственником здания, где произошел пожар, решается вопрос об избрании меры пресечения. В ведомстве также добавили, что данные о том, что в здании был неофициальный хостел, проверяются, официально помещение не было зарегистрировано как средство размещения, некоторые пострадавшие при пожаре проживали в здании по временной регистрации.По данным пресс-службы, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы, проводится допрос подозреваемого.

россия

самара

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Тушение пожара в Самаре. Кадры МЧС России 07 ноября в МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в здании. Прибывшими подразделениями установлено, что происходит горение на третьем этаже трехэтажного кирпичного здания с мансардой на площади 150 кв.м., существует угроза распространения на соседнее здание. пострадали 3 человека (личные данные уточняются). На месте пожара в Самаре нашли тела четырех погибших Для тушения пожара привлечены 137 человек, 51 ед. техники, в том числе от МЧС России 64 человек, 17 ед. техники. 2020-11-07T21:14 true PT0M44S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, самара, происшествия