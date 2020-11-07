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На месте пожара в Самаре нашли тела четырех погибших
На месте пожара в Самаре нашли тела четырех погибших
Спасатели обнаружили тела четырех погибших при пожаре в здании в Самаре, где ранее пострадали четверо мужчин, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T10:16
2020-11-07T12:24
самара
происшествия
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САМАРА, 7 ноя — РИА Новости. Спасатели обнаружили тела четырех погибших при пожаре в здании в Самаре, где ранее пострадали четверо мужчин, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.По информации ведомства, сообщение о пожаре в Железнодорожном районе Самары поступило в субботу в 08:24 (07:24 мск), прибывшие на место спасатели установили, что горит трехэтажное кирпичное здание с мансардой на площади 150 квадратных метров, существовала угроза распространения огня на соседнее здание. В 09:41 (08:41мск) пожар был локализован на площади 500 квадратных метров. В результате пожара, по данным ГУМЧС, были спасены четверо мужчин, они пострадали. Начальник ГУМЧС по Самарской области Олег Бойко сообщил, что пожарные проверяют информацию о том, что в здании могут находиться еще люди. "На месте пожара обнаружены четверо погибших", — говорится в сообщении.По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправной электропроводки.В региональном СУ СК сообщили о начале проверки после пожара. "Проводится осмотр места происшествия, Куйбышевским межрайонным следственным отделом начата проверка", — сообщили в СУ СК.Позже появилось сообщение о том, что пожар потушен. "В 12:51 (11:51 мск) объявлена полная ликвидация пожара", — говорится в сообщении.Свою проверку начала также областная прокуратура.
https://ria.ru/20201104/pribor-1582951181.html
самара
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Тушение пожара в Самаре. Кадры МЧС России
07 ноября в МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в здании. Прибывшими подразделениями установлено, что происходит горение на третьем этаже трехэтажного кирпичного здания с мансардой на площади 150 кв.м., существует угроза распространения на соседнее здание. пострадали 3 человека (личные данные уточняются). На месте пожара в Самаре нашли тела четырех погибших Для тушения пожара привлечены 137 человек, 51 ед. техники, в том числе от МЧС России 64 человек, 17 ед. техники.
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РИА Новости
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60
самара, происшествия

На месте пожара в Самаре нашли тела четырех погибших

10:16 07.11.2020 (обновлено: 12:24 07.11.2020)
 
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САМАРА, 7 ноя — РИА Новости. Спасатели обнаружили тела четырех погибших при пожаре в здании в Самаре, где ранее пострадали четверо мужчин, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.
По информации ведомства, сообщение о пожаре в Железнодорожном районе Самары поступило в субботу в 08:24 (07:24 мск), прибывшие на место спасатели установили, что горит трехэтажное кирпичное здание с мансардой на площади 150 квадратных метров, существовала угроза распространения огня на соседнее здание. В 09:41 (08:41мск) пожар был локализован на площади 500 квадратных метров. В результате пожара, по данным ГУМЧС, были спасены четверо мужчин, они пострадали. Начальник ГУМЧС по Самарской области Олег Бойко сообщил, что пожарные проверяют информацию о том, что в здании могут находиться еще люди.
© Фото : ГУ МЧС России по Самарской областиСотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Самаре. 7 ноября 2020
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Самаре. 7 ноября 2020 - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© Фото : ГУ МЧС России по Самарской области
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Самаре. 7 ноября 2020
"На месте пожара обнаружены четверо погибших", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправной электропроводки.
В региональном СУ СК сообщили о начале проверки после пожара.
"Проводится осмотр места происшествия, Куйбышевским межрайонным следственным отделом начата проверка", — сообщили в СУ СК.
Позже появилось сообщение о том, что пожар потушен. "В 12:51 (11:51 мск) объявлена полная ликвидация пожара", — говорится в сообщении.
Свою проверку начала также областная прокуратура.
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