https://ria.ru/20201107/pozhar-1583490971.html

На месте пожара в Самаре нашли тела четырех погибших

На месте пожара в Самаре нашли тела четырех погибших

Спасатели обнаружили тела четырех погибших при пожаре в здании в Самаре, где ранее пострадали четверо мужчин, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T10:16

2020-11-07T10:16

2020-11-07T12:24

самара

происшествия

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САМАРА, 7 ноя — РИА Новости. Спасатели обнаружили тела четырех погибших при пожаре в здании в Самаре, где ранее пострадали четверо мужчин, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.По информации ведомства, сообщение о пожаре в Железнодорожном районе Самары поступило в субботу в 08:24 (07:24 мск), прибывшие на место спасатели установили, что горит трехэтажное кирпичное здание с мансардой на площади 150 квадратных метров, существовала угроза распространения огня на соседнее здание. В 09:41 (08:41мск) пожар был локализован на площади 500 квадратных метров. В результате пожара, по данным ГУМЧС, были спасены четверо мужчин, они пострадали. Начальник ГУМЧС по Самарской области Олег Бойко сообщил, что пожарные проверяют информацию о том, что в здании могут находиться еще люди. "На месте пожара обнаружены четверо погибших", — говорится в сообщении.По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправной электропроводки.В региональном СУ СК сообщили о начале проверки после пожара. "Проводится осмотр места происшествия, Куйбышевским межрайонным следственным отделом начата проверка", — сообщили в СУ СК.Позже появилось сообщение о том, что пожар потушен. "В 12:51 (11:51 мск) объявлена полная ликвидация пожара", — говорится в сообщении.Свою проверку начала также областная прокуратура.

https://ria.ru/20201104/pribor-1582951181.html

самара

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Тушение пожара в Самаре. Кадры МЧС России 07 ноября в МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в здании. Прибывшими подразделениями установлено, что происходит горение на третьем этаже трехэтажного кирпичного здания с мансардой на площади 150 кв.м., существует угроза распространения на соседнее здание. пострадали 3 человека (личные данные уточняются). На месте пожара в Самаре нашли тела четырех погибших Для тушения пожара привлечены 137 человек, 51 ед. техники, в том числе от МЧС России 64 человек, 17 ед. техники. 2020-11-07T10:16 true PT0M44S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самара, происшествия