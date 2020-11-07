https://ria.ru/20201107/peredacha-1583559439.html
Журналистам из пула Байдена объявили о начале работы по передаче власти
Журналистам из пула Байдена объявили о начале работы по передаче власти
Журналистам из пула кандидата от демократов на выборах президента США Джо Байдена объявили о начале медиа работы по передаче власти. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T21:26
2020-11-07T21:26
2020-11-07T21:26
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Журналистам из пула кандидата от демократов на выборах президента США Джо Байдена объявили о начале медиа работы по передаче власти.Там говорится, что расписание брифингов по переходу будет представлено, как только станет доступным.Во вторник в США прошли выборы президента. Результаты голосования в ряде штатов пока не известны. Действующий президент и кандидат от республиканцев Дональд Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден.
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Харрис поздравляет Байдена с победой
Харрис была на утренней пробежке, когда узнала последние новости - и позвонила Байдену поздравить
2020-11-07T21:26
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, сша, в мире