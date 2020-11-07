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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201107/peredacha-1583559439.html
Журналистам из пула Байдена объявили о начале работы по передаче власти
Журналистам из пула Байдена объявили о начале работы по передаче власти
Журналистам из пула кандидата от демократов на выборах президента США Джо Байдена объявили о начале медиа работы по передаче власти. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T21:26
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выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Журналистам из пула кандидата от демократов на выборах президента США Джо Байдена объявили о начале медиа работы по передаче власти.Там говорится, что расписание брифингов по переходу будет представлено, как только станет доступным.Во вторник в США прошли выборы президента. Результаты голосования в ряде штатов пока не известны. Действующий президент и кандидат от республиканцев Дональд Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден.
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Харрис поздравляет Байдена с победой
Харрис была на утренней пробежке, когда узнала последние новости - и позвонила Байдену поздравить
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Журналистам из пула Байдена объявили о начале работы по передаче власти

21:26 07.11.2020
 
© AP Photo / PA / Brian LawlessСторонница Джо Байдена с флагом США на улице города Баллина, Ирландия
Сторонница Джо Байдена с флагом США на улице города Баллина, Ирландия - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© AP Photo / PA / Brian Lawless
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Журналистам из пула кандидата от демократов на выборах президента США Джо Байдена объявили о начале медиа работы по передаче власти.

"Это предупреждение о начале работы переходного пула, который будет функционировать с настоящего момента до инаугурации избранного президента Джо Байдена", - говорится в сообщении пресс-пула Байдена, распространённом в субботу.

Там говорится, что расписание брифингов по переходу будет представлено, как только станет доступным.
Во вторник в США прошли выборы президента. Результаты голосования в ряде штатов пока не известны. Действующий президент и кандидат от республиканцев Дональд Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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