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Журналистам из пула Байдена объявили о начале работы по передаче власти

Журналистам из пула Байдена объявили о начале работы по передаче власти

Журналистам из пула кандидата от демократов на выборах президента США Джо Байдена объявили о начале медиа работы по передаче власти. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T21:26

2020-11-07T21:26

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выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Журналистам из пула кандидата от демократов на выборах президента США Джо Байдена объявили о начале медиа работы по передаче власти.Там говорится, что расписание брифингов по переходу будет представлено, как только станет доступным.Во вторник в США прошли выборы президента. Результаты голосования в ряде штатов пока не известны. Действующий президент и кандидат от республиканцев Дональд Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден.

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Харрис поздравляет Байдена с победой Харрис была на утренней пробежке, когда узнала последние новости - и позвонила Байдену поздравить 2020-11-07T21:26 true PT0M10S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире