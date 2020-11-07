https://ria.ru/20201107/otravlenie-1583509585.html

В Махачкале почти 40 человек отравились после посещения кафе

В Махачкале почти 40 человек отравились после посещения кафе

В дагестанской Махачкале почти 40 человек отравились после посещения кафе, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T13:19

2020-11-07T13:19

2020-11-07T17:44

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

махачкала

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 7 ноя — РИА Новости. В дагестанской Махачкале почти 40 человек отравились после посещения кафе, сообщает пресс-служба Минздрава региона.По рассказам заболевших выяснилось, что все они покупали еду в кафе "Казан-Кебаб".Состояние пациентов оценивается как средней тяжести.Эпидемиологическим расследованием вспышки ОКИ занимаются специалисты Роспотребнадзора.Прокуратура проведет проверку по факту отравления 40 человек в махачкалинском кафе, сообщили в пресс-службе республиканского надзорного органа.В ведомстве добавили, что ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 236 УК России, находятся на контроле в прокуратуре.

https://radiosputnik.ria.ru/20200929/kazn-kitay-1577934468.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201028/otravlenie-1581951177.html

махачкала

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), махачкала, происшествия