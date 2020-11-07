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В Махачкале почти 40 человек отравились после посещения кафе
В Махачкале почти 40 человек отравились после посещения кафе
В дагестанской Махачкале почти 40 человек отравились после посещения кафе, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T13:19
2020-11-07T17:44
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
махачкала
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 7 ноя — РИА Новости. В дагестанской Махачкале почти 40 человек отравились после посещения кафе, сообщает пресс-служба Минздрава региона.По рассказам заболевших выяснилось, что все они покупали еду в кафе "Казан-Кебаб".Состояние пациентов оценивается как средней тяжести.Эпидемиологическим расследованием вспышки ОКИ занимаются специалисты Роспотребнадзора.Прокуратура проведет проверку по факту отравления 40 человек в махачкалинском кафе, сообщили в пресс-службе республиканского надзорного органа.В ведомстве добавили, что ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 236 УК России, находятся на контроле в прокуратуре.
https://radiosputnik.ria.ru/20200929/kazn-kitay-1577934468.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), махачкала, происшествия

В Махачкале почти 40 человек отравились после посещения кафе

13:19 07.11.2020 (обновлено: 17:44 07.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи в Москве
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© РИА Новости / Алексей Майшев
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МАХАЧКАЛА, 7 ноя — РИА Новости. В дагестанской Махачкале почти 40 человек отравились после посещения кафе, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

"За период с 3 по 7 ноября в Махачкале зарегистрировано 40 случаев острой кишечной инфекции. В инфекционный стационар, временно развернутый в пандемию на базе Республиканского кожно-венерологического диспансера, с признаками ОКИ госпитализировано 39 человек, в том числе 12 детей. По результатам опроса заболевших, установлен единый фактор передачи инфекции: все они покупали еду в одном и том же кафе", — говорится в сообщении.

По рассказам заболевших выяснилось, что все они покупали еду в кафе "Казан-Кебаб".
Состояние пациентов оценивается как средней тяжести.
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Эпидемиологическим расследованием вспышки ОКИ занимаются специалисты Роспотребнадзора.
Прокуратура проведет проверку по факту отравления 40 человек в махачкалинском кафе, сообщили в пресс-службе республиканского надзорного органа.

"По поручению прокуратуры Дагестана прокуратура Советского района города Махачкалы с привлечением регионального управления Роспотребнадзора организовала проверку по факту массового отравления граждан, в том числе несовершеннолетних, в одном из кафе. В ходе проверки будет дана оценка действиям сотрудников кафе в части соблюдения санитарно-эпидемиологических норм при организации питания", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 236 УК России, находятся на контроле в прокуратуре.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МахачкалаПроисшествия
 
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