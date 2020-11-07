"Остановите воровство": сторонники Трампа против "кражи голосов"

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Сторонники Трампа собираются на демонстрации в разных штатах, чтобы высказать свой протест. Они убеждены, что демократы прилагают усилия к тому, чтобы лишить республиканцев избирательных прав и обнулить их голоса.