https://ria.ru/20201107/napadenie-1583526953.html

Во Франции задержали подозреваемого в нападении на священника в Лионе

Во Франции задержали подозреваемого в нападении на священника в Лионе

Правоохранительные органы задержали предполагаемого нападавшего на греческого православного священника в Лионе, сообщает газета Parisien. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T16:04

2020-11-07T16:04

2020-11-07T17:26

грузия

вооруженные нападения во франции

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ПАРИЖ, 7 ноя - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали предполагаемого нападавшего на греческого православного священника в Лионе, сообщает газета Parisien.В прошлую субботу, 31 октября, в Лионе был ранен православный греческий священник, настоятель церкви. Злоумышленник скрылся с места преступления. Прокуратура Лиона возбудила дело о покушении на убийство.Согласно источникам, это 40-летний гражданин Грузии, арестован в пятницу в своем доме в первом районе Лиона следователями судебной полиции, также была задержана его жена, ей 35 лет, отмечает издание.По данным издания, мужчина признался в совершении нападения и это было связано с супружеской изменой: его жена могла быть любовницей священника. Вместе тем задержанный утверждает, что не собирался убивать священнослужителя.Мужчина, находящийся под стражей, заявил, что избавился от оружия и выбросил его в реку Сону. Следователи проверяют эту информацию. В ходе обысков у него дома была найдено оружие, но оно не использовалось при совершении преступления. Задержанный уже был в поле зрения полиции в связи фактом вождения автомобиля без водительских прав и незаконным хранением оружия.Священник, который был тяжело ранен, во вторник вышел из комы после операции. Он сам выдвинул версию о "ревнивом муже" одной из своих любовницу. Жена предполагаемого нападавшего признала, что у нее была любовная связь со священником. Вместе с тем она заверяет, что ничего не знала о намерениях своего мужа.

https://ria.ru/20201029/napadenie-1582118206.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201029/frantsiya-1582141083.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грузия, вооруженные нападения во франции, франция, лион, в мире