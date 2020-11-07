https://ria.ru/20201107/nalogi-1583517130.html

Правительство одобрило поправки к проекту изменений в Налоговом кодексе

Правительство одобрило поправки к проекту изменений в Налоговом кодексе

Правительство России одобрило поправки к проекту федерального закона об изменениях в Налоговом кодексе РФ, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T14:26

2020-11-07T14:26

2020-11-07T14:28

россия

налоги

экономика

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Правительство России одобрило поправки к проекту федерального закона об изменениях в Налоговом кодексе РФ, сообщается на сайте кабмина.Отмечается, что проект поправок предлагает изменения и уточнения положений законопроекта с учетом замечаний и предложений, поступивших при его рассмотрении в Государственной думе.Кроме того, правительство одобрило проект федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ" и внесло его в Государственную Думу.

https://ria.ru/20201106/nalogi-1583353948.html

https://ria.ru/20201106/nalogi-1583338890.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, налоги, экономика