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Правительство одобрило поправки к проекту изменений в Налоговом кодексе
Правительство одобрило поправки к проекту изменений в Налоговом кодексе
Правительство России одобрило поправки к проекту федерального закона об изменениях в Налоговом кодексе РФ, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T14:26
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россия
налоги
экономика
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Правительство России одобрило поправки к проекту федерального закона об изменениях в Налоговом кодексе РФ, сообщается на сайте кабмина.Отмечается, что проект поправок предлагает изменения и уточнения положений законопроекта с учетом замечаний и предложений, поступивших при его рассмотрении в Государственной думе.Кроме того, правительство одобрило проект федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ" и внесло его в Государственную Думу.
https://ria.ru/20201106/nalogi-1583353948.html
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россия, налоги, экономика

Правительство одобрило поправки к проекту изменений в Налоговом кодексе

14:26 07.11.2020 (обновлено: 14:28 07.11.2020)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкНалоговый кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Правительство России одобрило поправки к проекту федерального закона об изменениях в Налоговом кодексе РФ, сообщается на сайте кабмина.

"Решение правительства: одобрить проект поправок правительства Российской Федерации к проекту федерального закона №1022670-7 "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части реализации отдельных положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации" и направить их в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что проект поправок предлагает изменения и уточнения положений законопроекта с учетом замечаний и предложений, поступивших при его рассмотрении в Государственной думе.
Кроме того, правительство одобрило проект федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ" и внесло его в Государственную Думу.

"Проект федерального закона разработан в целях приведения положений действующих федеральных законов в части осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствие с требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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