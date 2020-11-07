https://ria.ru/20201107/minsk-1583545082.html
Правозащитники заявили о 70 задержанных на акциях протеста в Минске
Правозащитники заявили о 70 задержанных на акциях протеста в Минске
Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что ему известно о задержании 70 человек в субботу во время несанкционированных... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T19:12
2020-11-07T19:12
2020-11-07T19:12
протесты в белоруссии
светлана тихановская
весна
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 7 ноя - РИА Новости. Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что ему известно о задержании 70 человек в субботу во время несанкционированных акций оппозиции в Минске."В 12.00 (совпадает с мск) в Минске был анонсирован "марш медиков". Как только люди в белых халатах стали на ступени первой клинической больницы, силовики их задержали. Их доставили в Первомайское и Ленинское РУВД", - говорится в сообщении на сайте центра. Правозащитники публикуют список из 57 задержанных.Кроме того на сайте сообщается о задержанных во время "женского марша". Подчеркивается, что участники только начали собираться на назначенную на 14.00 акцию в Минске, как силовики провели задержания. Правозащитники знают минимум о 13 задержанных.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Лукашенко: "Гарантирую вам новые выборы"
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2020-11-07T19:12
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, весна, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире