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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201107/minsk-1583545082.html
Правозащитники заявили о 70 задержанных на акциях протеста в Минске
Правозащитники заявили о 70 задержанных на акциях протеста в Минске
Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что ему известно о задержании 70 человек в субботу во время несанкционированных... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T19:12
2020-11-07T19:12
протесты в белоруссии
светлана тихановская
весна
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 7 ноя - РИА Новости. Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что ему известно о задержании 70 человек в субботу во время несанкционированных акций оппозиции в Минске."В 12.00 (совпадает с мск) в Минске был анонсирован "марш медиков". Как только люди в белых халатах стали на ступени первой клинической больницы, силовики их задержали. Их доставили в Первомайское и Ленинское РУВД", - говорится в сообщении на сайте центра. Правозащитники публикуют список из 57 задержанных.Кроме того на сайте сообщается о задержанных во время "женского марша". Подчеркивается, что участники только начали собираться на назначенную на 14.00 акцию в Минске, как силовики провели задержания. Правозащитники знают минимум о 13 задержанных.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html
минск
белоруссия
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Новости
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Лукашенко: "Гарантирую вам новые выборы"
Лукашенко прокомментировал призывы Запада провести новые выборы. "Гарантирую вам новые выборы, когда вы примете решение"
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светлана тихановская, весна, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Правозащитники заявили о 70 задержанных на акциях протеста в Минске

19:12 07.11.2020
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов на несанкционированной акции "Дзяды" ("Деды", "Предки") в Минске
Сотрудники правоохранительных органов на несанкционированной акции Дзяды (Деды, Предки) в Минске - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 7 ноя - РИА Новости. Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что ему известно о задержании 70 человек в субботу во время несанкционированных акций оппозиции в Минске.
"В 12.00 (совпадает с мск) в Минске был анонсирован "марш медиков". Как только люди в белых халатах стали на ступени первой клинической больницы, силовики их задержали. Их доставили в Первомайское и Ленинское РУВД", - говорится в сообщении на сайте центра. Правозащитники публикуют список из 57 задержанных.
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Кроме того на сайте сообщается о задержанных во время "женского марша". Подчеркивается, что участники только начали собираться на назначенную на 14.00 акцию в Минске, как силовики провели задержания. Правозащитники знают минимум о 13 задержанных.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
 
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяВеснаАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
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