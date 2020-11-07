https://ria.ru/20201107/medved-1583531505.html

В Нижнем Тагиле застрелили медведя, который раскопал могилу на кладбище

В Нижнем Тагиле застрелили медведя, который раскопал могилу на кладбище

Медведя, который раскопал могилу на кладбище и погрыз тело умершего, застрелили в Нижнем Тагиле Свердловской области, сообщили РИА Новости в субботу в... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T16:50

2020-11-07T16:50

2020-11-07T23:42

свердловская область

дзержинский район

нижний тагил

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноя — РИА Новости, Ольга Ерачина. Медведя, который раскопал могилу на кладбище и погрыз тело умершего, застрелили в Нижнем Тагиле Свердловской области, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе мэрии.В пресс-службе добавили, что 31 октября медведь раскопал могилу на кладбище в Дзержинском районе Нижнего Тагила и повредил тело умершего. Тогда же было принято решение об отстреле животного. Этим вопросом занимались специалисты департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области. После того как поступил сигнал о том, что медведь раскопал могилу, специалисты организовали дежурство возле кладбища.

https://ria.ru/20201028/medved-1581951876.html

свердловская область

дзержинский район

нижний тагил

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

свердловская область, дзержинский район, нижний тагил, происшествия