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В Нижнем Тагиле застрелили медведя, который раскопал могилу на кладбище
В Нижнем Тагиле застрелили медведя, который раскопал могилу на кладбище
Медведя, который раскопал могилу на кладбище и погрыз тело умершего, застрелили в Нижнем Тагиле Свердловской области, сообщили РИА Новости в субботу в... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T16:50
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свердловская область
дзержинский район
нижний тагил
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноя — РИА Новости, Ольга Ерачина. Медведя, который раскопал могилу на кладбище и погрыз тело умершего, застрелили в Нижнем Тагиле Свердловской области, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе мэрии.В пресс-службе добавили, что 31 октября медведь раскопал могилу на кладбище в Дзержинском районе Нижнего Тагила и повредил тело умершего. Тогда же было принято решение об отстреле животного. Этим вопросом занимались специалисты департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области. После того как поступил сигнал о том, что медведь раскопал могилу, специалисты организовали дежурство возле кладбища.
https://ria.ru/20201028/medved-1581951876.html
свердловская область
дзержинский район
нижний тагил
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свердловская область, дзержинский район, нижний тагил, происшествия

В Нижнем Тагиле застрелили медведя, который раскопал могилу на кладбище

16:50 07.11.2020 (обновлено: 23:42 07.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБурый медведь
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноя — РИА Новости, Ольга Ерачина. Медведя, который раскопал могилу на кладбище и погрыз тело умершего, застрелили в Нижнем Тагиле Свердловской области, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе мэрии.

"Вчера вечером произошло это", — сказала собеседница агентства в ответ на просьбу подтвердить информацию о том, что медведя застрелили.

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В пресс-службе добавили, что 31 октября медведь раскопал могилу на кладбище в Дзержинском районе Нижнего Тагила и повредил тело умершего. Тогда же было принято решение об отстреле животного. Этим вопросом занимались специалисты департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области. После того как поступил сигнал о том, что медведь раскопал могилу, специалисты организовали дежурство возле кладбища.
 
Свердловская областьДзержинский районНижний ТагилПроисшествия
 
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