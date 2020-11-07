https://ria.ru/20201107/medsestra-1583476423.html
Новосибирская медсестра объяснила, зачем таскала ребенка за волосы
Новосибирская медсестра объяснила, зачем таскала ребенка за волосы
Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко раскрыла содержание объяснительной записки медсестры местной туберкулезной больницы... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T02:05
2020-11-07T02:05
2020-11-07T02:05
россия
здоровье - общество
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
новосибирская область
происшествия
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко раскрыла содержание объяснительной записки медсестры местной туберкулезной больницы из-за предполагаемого жестокого обращения с детьми, пишет kp.ru.Ранее в Сети появилось видео, на котором сотрудница медучреждения в Новосибирске берет малолетнего ребенка за волосы и кидает на кровать. Автор ролика утверждает, что подобные действия медсестры были систематическими. После публикации этих кадров следователи завели уголовное дело.Собеседница газеты считает попытку женщины оправдаться неудачной.При этом коллеги медсестры утверждают, что ранее не замечали проявлений жестокости с ее стороны. Уточняется, что женщина проработала в клинике около десяти лет.В региональном Минздраве отметили, что медсестра отстранена от работы, готовится приказ об ее увольнении. Следователи дадут оценку действиям медработника, а также установят причины и условия совершения преступления.Для расследования инцидента в филиале Государственной областной новосибирской клинической туберкулезной больницы создали совместную комиссия регионального Минздрава и уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко.
https://ria.ru/20201106/medsestra-1583332531.html
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Медсестра таскает ребенка за волосы в больнице Новосибирска
В Новосибирске в детской туберкулёзной больнице медсестра таскала девочку за волосы. СК начал проверку.
Запись инцидента появилась ранее в соцсетях. На ней видно, как женщина берёт ребёнка за волосы и кидает на кровать. Видео сняла женщина, которая проходила в больнице обследование. Она утверждает, что медсестра так себя ведёт регулярно.
Прокуратура Новосибирской области, Минздрав региона и областной аппарат детского омбудсмена также начали проверку.
2020-11-07T02:05
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, новосибирская область, происшествия