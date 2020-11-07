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Лукашенко призвал Литву "жить дружно"
Лукашенко призвал Литву "жить дружно"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал руководство Литвы "жить дружно" и заявил, что странам следует обмениваться электроэнергией. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T14:55
2020-11-07T15:10
белорусская аэс
александр лукашенко
гродненская область
белоруссия
вильнюс
литва
в мире
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МИНСК, 7 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал руководство Литвы "жить дружно" и заявил, что странам следует обмениваться электроэнергией.В субботу в Островце Гродненской области состоялась церемония запуска Белорусской АЭС. Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй – в 2022 году. Главным противником строительства БелАЭС выступала Литва, власти которой критиковали будущую белорусскую станцию практически с момента принятия Минском решения о ее возведении и инициируют запрет импорта белорусской электроэнергии в ЕС. Парламент этой страны ранее постановил, что электростанция несет "угрозу национальной безопасности" республики.Он призвал официальный Вильнюс "жить нормально", поскольку "соседей не выбирают". "Давайте производить электроэнергию, продавать ее, обмениваться электроэнергией", - сказал белорусский президент.Также он обратился к властям Польши, призвав нормализовать отношения, которые резко ухудшились после выборов президента в Белоруссии и последовавших за ними акций протеста оппозиции. "То же самое я хочу сказать и польскому руководству: ничего у вас не получится. Мы не встанем на колени. Мы ответим, и я уже говорил: даже если останемся одни в окружении, мы ответим. Думаю, они это поняли. Давайте работать вместе, мы готовы открыто сотрудничать", - заявил Лукашенко.Согласно сообщению агентства, "в завершении визита на БелАЭС Александр Лукашенко заявил журналистам, что мечтает о строительстве в стране еще одной атомной станции". "Пока мы ее начнем строить, белорусы тысячи раз убедятся, что мы сотворили чудо", - приводятся там слова президента.Лукашенко обратил внимание, что сейчас, возможно, тяжело в полной мере оценить важность сегодняшнего момента - пуска БелАЭС, ведь, как говорят, большое видится на расстоянии. "Пройдет совсем немного времени, и мы до конца осознаем, какой подвиг совершили при поддержке наших старших братьев. Я так уже не в шутку, а полушутя говорю о том, что коль научились, то надо и вторую станцию построить. К тому времени мы увидим, насколько эффективна нынешняя станция, насколько она безопасна и не будет вызывать столько нареканий не только у наших соседей, но и у отдельных сомневающихся в нашей стране", - отметил глава белорусского государства.По его словам, белорусов пытаются запугать тем, что построенная в Островце АЭС небезопасна. Но, обратил внимание президент, республика окружена атомными станциями в других странах, и они не такие современные, как белорусская. "Это простая зависть и конкуренция… Эти соседи отстали от нас на 10 лет в строительстве (АЭС - ред.). Опередили мы их, так признайте это. Они тоже имеют свои достижения, мы им завидуем, но не мешаем", - сказал белорусский президент.Он обратил внимание, что возведение атомной электростанции подтянуло другие сферы экономики, прежде всего строительство и производство строительных материалов, также это подтолкнет развитие экологичных видов транспорта, позволит сэкономить на потреблении природного газа. "Вперед продвигаются огромные сектора экономики. Мы практически 7 миллиардов долларов вложили в нашу экономику. И если строить вторую станцию, это будет хорошим стимулом для развития экономики, локомотивом, который даст движение многим секторам экономики", - заявил глава государства.Кроме того, белорусские специалисты переняли множество компетенций, ведь российские партнеры делились своим опытом и технологиями. "Мы научились творить чудо", - сказал Лукашенко. Он отметил, что "если все это подсчитать, то уже сейчас можно сказать, что это несоизмеримо выгодно, особенно во времена, когда весь мир ошалел от коронавируса".
https://ria.ru/20201107/belorusskiy-atom-1583432294.html
https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
гродненская область
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вильнюс
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белорусская аэс, александр лукашенко, гродненская область, белоруссия, вильнюс, литва, в мире

Лукашенко призвал Литву "жить дружно"

14:55 07.11.2020 (обновлено: 15:10 07.11.2020)
 
© Фото : Belita&VitexПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения предприятия ЗАО "ВИТЭКС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения предприятия ЗАО ВИТЭКС - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© Фото : Belita&Vitex
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МИНСК, 7 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал руководство Литвы "жить дружно" и заявил, что странам следует обмениваться электроэнергией.
В субботу в Островце Гродненской области состоялась церемония запуска Белорусской АЭС. Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй – в 2022 году. Главным противником строительства БелАЭС выступала Литва, власти которой критиковали будущую белорусскую станцию практически с момента принятия Минском решения о ее возведении и инициируют запрет импорта белорусской электроэнергии в ЕС. Парламент этой страны ранее постановил, что электростанция несет "угрозу национальной безопасности" республики.
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"Я хочу еще раз обратиться (к руководству Литвы – ред.) сегодня с этой площадки - Белорусской АЭС: давайте жить дружно. Давайте будем вместе трудиться. Наши народы когда-то были в одном государстве, нормально жили, да и до сих пор нормально жили. Нет, на ровном месте влезли в наш огород. Ну, хорошо, если вы поняли, что ошиблись, уходите с нашего огорода, давайте вместе будем работать: вы в своем огороде, мы - в своем", - цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь.

Он призвал официальный Вильнюс "жить нормально", поскольку "соседей не выбирают". "Давайте производить электроэнергию, продавать ее, обмениваться электроэнергией", - сказал белорусский президент.
Также он обратился к властям Польши, призвав нормализовать отношения, которые резко ухудшились после выборов президента в Белоруссии и последовавших за ними акций протеста оппозиции. "То же самое я хочу сказать и польскому руководству: ничего у вас не получится. Мы не встанем на колени. Мы ответим, и я уже говорил: даже если останемся одни в окружении, мы ответим. Думаю, они это поняли. Давайте работать вместе, мы готовы открыто сотрудничать", - заявил Лукашенко.
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Согласно сообщению агентства, "в завершении визита на БелАЭС Александр Лукашенко заявил журналистам, что мечтает о строительстве в стране еще одной атомной станции". "Пока мы ее начнем строить, белорусы тысячи раз убедятся, что мы сотворили чудо", - приводятся там слова президента.
Лукашенко обратил внимание, что сейчас, возможно, тяжело в полной мере оценить важность сегодняшнего момента - пуска БелАЭС, ведь, как говорят, большое видится на расстоянии. "Пройдет совсем немного времени, и мы до конца осознаем, какой подвиг совершили при поддержке наших старших братьев. Я так уже не в шутку, а полушутя говорю о том, что коль научились, то надо и вторую станцию построить. К тому времени мы увидим, насколько эффективна нынешняя станция, насколько она безопасна и не будет вызывать столько нареканий не только у наших соседей, но и у отдельных сомневающихся в нашей стране", - отметил глава белорусского государства.
По его словам, белорусов пытаются запугать тем, что построенная в Островце АЭС небезопасна. Но, обратил внимание президент, республика окружена атомными станциями в других странах, и они не такие современные, как белорусская. "Это простая зависть и конкуренция… Эти соседи отстали от нас на 10 лет в строительстве (АЭС - ред.). Опередили мы их, так признайте это. Они тоже имеют свои достижения, мы им завидуем, но не мешаем", - сказал белорусский президент.
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Он обратил внимание, что возведение атомной электростанции подтянуло другие сферы экономики, прежде всего строительство и производство строительных материалов, также это подтолкнет развитие экологичных видов транспорта, позволит сэкономить на потреблении природного газа. "Вперед продвигаются огромные сектора экономики. Мы практически 7 миллиардов долларов вложили в нашу экономику. И если строить вторую станцию, это будет хорошим стимулом для развития экономики, локомотивом, который даст движение многим секторам экономики", - заявил глава государства.
Кроме того, белорусские специалисты переняли множество компетенций, ведь российские партнеры делились своим опытом и технологиями. "Мы научились творить чудо", - сказал Лукашенко. Он отметил, что "если все это подсчитать, то уже сейчас можно сказать, что это несоизмеримо выгодно, особенно во времена, когда весь мир ошалел от коронавируса".
 
Белорусская АЭСАлександр ЛукашенкоГродненская областьБелоруссияВильнюсЛитваВ мире
 
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