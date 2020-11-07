https://ria.ru/20201107/lukashenko-1583520575.html

Лукашенко призвал Литву "жить дружно"

Лукашенко призвал Литву "жить дружно"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал руководство Литвы "жить дружно" и заявил, что странам следует обмениваться электроэнергией. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T14:55

2020-11-07T14:55

2020-11-07T15:10

белорусская аэс

александр лукашенко

гродненская область

белоруссия

вильнюс

литва

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578812613_0:30:498:310_1400x0_80_0_0_eda02a8a017f165ddacd1b3cab54feda.png

МИНСК, 7 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал руководство Литвы "жить дружно" и заявил, что странам следует обмениваться электроэнергией.В субботу в Островце Гродненской области состоялась церемония запуска Белорусской АЭС. Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй – в 2022 году. Главным противником строительства БелАЭС выступала Литва, власти которой критиковали будущую белорусскую станцию практически с момента принятия Минском решения о ее возведении и инициируют запрет импорта белорусской электроэнергии в ЕС. Парламент этой страны ранее постановил, что электростанция несет "угрозу национальной безопасности" республики.Он призвал официальный Вильнюс "жить нормально", поскольку "соседей не выбирают". "Давайте производить электроэнергию, продавать ее, обмениваться электроэнергией", - сказал белорусский президент.Также он обратился к властям Польши, призвав нормализовать отношения, которые резко ухудшились после выборов президента в Белоруссии и последовавших за ними акций протеста оппозиции. "То же самое я хочу сказать и польскому руководству: ничего у вас не получится. Мы не встанем на колени. Мы ответим, и я уже говорил: даже если останемся одни в окружении, мы ответим. Думаю, они это поняли. Давайте работать вместе, мы готовы открыто сотрудничать", - заявил Лукашенко.Согласно сообщению агентства, "в завершении визита на БелАЭС Александр Лукашенко заявил журналистам, что мечтает о строительстве в стране еще одной атомной станции". "Пока мы ее начнем строить, белорусы тысячи раз убедятся, что мы сотворили чудо", - приводятся там слова президента.Лукашенко обратил внимание, что сейчас, возможно, тяжело в полной мере оценить важность сегодняшнего момента - пуска БелАЭС, ведь, как говорят, большое видится на расстоянии. "Пройдет совсем немного времени, и мы до конца осознаем, какой подвиг совершили при поддержке наших старших братьев. Я так уже не в шутку, а полушутя говорю о том, что коль научились, то надо и вторую станцию построить. К тому времени мы увидим, насколько эффективна нынешняя станция, насколько она безопасна и не будет вызывать столько нареканий не только у наших соседей, но и у отдельных сомневающихся в нашей стране", - отметил глава белорусского государства.По его словам, белорусов пытаются запугать тем, что построенная в Островце АЭС небезопасна. Но, обратил внимание президент, республика окружена атомными станциями в других странах, и они не такие современные, как белорусская. "Это простая зависть и конкуренция… Эти соседи отстали от нас на 10 лет в строительстве (АЭС - ред.). Опередили мы их, так признайте это. Они тоже имеют свои достижения, мы им завидуем, но не мешаем", - сказал белорусский президент.Он обратил внимание, что возведение атомной электростанции подтянуло другие сферы экономики, прежде всего строительство и производство строительных материалов, также это подтолкнет развитие экологичных видов транспорта, позволит сэкономить на потреблении природного газа. "Вперед продвигаются огромные сектора экономики. Мы практически 7 миллиардов долларов вложили в нашу экономику. И если строить вторую станцию, это будет хорошим стимулом для развития экономики, локомотивом, который даст движение многим секторам экономики", - заявил глава государства.Кроме того, белорусские специалисты переняли множество компетенций, ведь российские партнеры делились своим опытом и технологиями. "Мы научились творить чудо", - сказал Лукашенко. Он отметил, что "если все это подсчитать, то уже сейчас можно сказать, что это несоизмеримо выгодно, особенно во времена, когда весь мир ошалел от коронавируса".

https://ria.ru/20201107/belorusskiy-atom-1583432294.html

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

гродненская область

белоруссия

вильнюс

литва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белорусская аэс, александр лукашенко, гродненская область, белоруссия, вильнюс, литва, в мире