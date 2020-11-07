https://ria.ru/20201107/lukashenko-1583516412.html

Лукашенко заявил, что Путин не толкал его к поправкам в конституцию

Лукашенко заявил, что Путин не толкал его к поправкам в конституцию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "никакой Путин, никакая Россия" его не толкали к изменению конституции страны, они никогда не вмешивались в РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T14:20

2020-11-07T14:20

2020-11-07T14:20

протесты в белоруссии

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

в мире

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МИНСК, 7 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "никакой Путин, никакая Россия" его не толкали к изменению конституции страны, они никогда не вмешивались в дела Белоруссии.Лукашенко отметил, что для обсуждения возможных изменений в конституцию в стране проходили диалоговые площадки, он сам был сторонником их проведения на уровне регионов, в трудовых и молодежных коллективах. "Чтобы люди не просто поговорили, а внесли свои предложения. А мы почувствовали, чем живет народ", - добавил президент.По его словам, сейчас формируется план дальнейших действий, собирается вся информация. "И когда мы ее соберем к Всебелорусскому народному собранию, мы ее должны обсудить с экспертами. И уже должны быть наметки нового проекта конституции. Но для этого надо создать новую рабочую группу специалистов, что я сейчас и делаю. Конституцию, как я сказал, в СИЗО и на улице не напишешь", - подчеркнул Лукашенко, отметив, что это сложнейший документ, который должны создать специалисты. "Но специалистам нужен заказ от нашего общества, а заказ - это те проблемы, которые мы поднимаем снизу. И таким образом мы вовлекаем миллионы людей не только в обсуждение Конституции, но и ее формирование", - заявил глава государства.Он подчеркнул, что конституция будет такой, какой решит народ. "Никакой фальсификации. Какую конституцию примет народ, такой будут и наша жизнь, и наша власть", - заверил Лукашенко.Ранее президент Белоруссии заявлял, что проект обновленной конституции страны будет вынесен на общественное обсуждение перед проведением референдума. Как отмечал глава государства, готовится уже третий вариант проекта конституции, поскольку два предыдущих его не устроили. Лукашенко заявлял, что разработка новой белорусской конституции должна сопровождаться выработкой единого видения, какой страна должна стать в перспективе.Второго октября Палата представителей (нижняя палата парламента) объявила сбор предложений граждан по внесению изменений в конституцию Белоруссии. До этого спикер нижней палаты парламента Владимир Андрейченко заявил, что в обществе созрел определенный запрос на перемены, и поручил в этой связи депутатам изучить мнение граждан по поводу реформы конституции.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20201106/lukashenko-1583441062.html

https://ria.ru/20201106/lukashenko-1583359865.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире