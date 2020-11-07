Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201107/lukashenko-1583516412.html
Лукашенко заявил, что Путин не толкал его к поправкам в конституцию
Лукашенко заявил, что Путин не толкал его к поправкам в конституцию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "никакой Путин, никакая Россия" его не толкали к изменению конституции страны, они никогда не вмешивались в РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T14:20
2020-11-07T14:20
протесты в белоруссии
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582347970_0:130:2080:1299_1400x0_80_0_0_bf94b76f6cc3d117d2e1957d79070bcb.jpg
МИНСК, 7 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "никакой Путин, никакая Россия" его не толкали к изменению конституции страны, они никогда не вмешивались в дела Белоруссии.Лукашенко отметил, что для обсуждения возможных изменений в конституцию в стране проходили диалоговые площадки, он сам был сторонником их проведения на уровне регионов, в трудовых и молодежных коллективах. "Чтобы люди не просто поговорили, а внесли свои предложения. А мы почувствовали, чем живет народ", - добавил президент.По его словам, сейчас формируется план дальнейших действий, собирается вся информация. "И когда мы ее соберем к Всебелорусскому народному собранию, мы ее должны обсудить с экспертами. И уже должны быть наметки нового проекта конституции. Но для этого надо создать новую рабочую группу специалистов, что я сейчас и делаю. Конституцию, как я сказал, в СИЗО и на улице не напишешь", - подчеркнул Лукашенко, отметив, что это сложнейший документ, который должны создать специалисты. "Но специалистам нужен заказ от нашего общества, а заказ - это те проблемы, которые мы поднимаем снизу. И таким образом мы вовлекаем миллионы людей не только в обсуждение Конституции, но и ее формирование", - заявил глава государства.Он подчеркнул, что конституция будет такой, какой решит народ. "Никакой фальсификации. Какую конституцию примет народ, такой будут и наша жизнь, и наша власть", - заверил Лукашенко.Ранее президент Белоруссии заявлял, что проект обновленной конституции страны будет вынесен на общественное обсуждение перед проведением референдума. Как отмечал глава государства, готовится уже третий вариант проекта конституции, поскольку два предыдущих его не устроили. Лукашенко заявлял, что разработка новой белорусской конституции должна сопровождаться выработкой единого видения, какой страна должна стать в перспективе.Второго октября Палата представителей (нижняя палата парламента) объявила сбор предложений граждан по внесению изменений в конституцию Белоруссии. До этого спикер нижней палаты парламента Владимир Андрейченко заявил, что в обществе созрел определенный запрос на перемены, и поручил в этой связи депутатам изучить мнение граждан по поводу реформы конституции.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://ria.ru/20201106/lukashenko-1583441062.html
https://ria.ru/20201106/lukashenko-1583359865.html
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582347970_0:0:1958:1468_1400x0_80_0_0_2cb5e04780b479ca90a9478f546dfa51.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что Путин не толкал его к поправкам в конституцию

14:20 07.11.2020
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / БелТА
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 7 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "никакой Путин, никакая Россия" его не толкали к изменению конституции страны, они никогда не вмешивались в дела Белоруссии.

"Никакой Путин (Владимир Путин, президент России – ред.), никакая Россия меня не толкали к этому. Мы работаем над новой конституцией уже три или четыре года. Кто нас куда толкал? Они никогда не вмешивались в наши дела. Лукашенко никто никуда не толкал за четверть века и никуда не толкнет, и это все должны прекрасно понимать", - заявил белорусский лидер во время посещения БелАЭС в субботу. Его слова приводит Sputnik Беларусь.

Лукашенко отметил, что для обсуждения возможных изменений в конституцию в стране проходили диалоговые площадки, он сам был сторонником их проведения на уровне регионов, в трудовых и молодежных коллективах. "Чтобы люди не просто поговорили, а внесли свои предложения. А мы почувствовали, чем живет народ", - добавил президент.
По его словам, сейчас формируется план дальнейших действий, собирается вся информация. "И когда мы ее соберем к Всебелорусскому народному собранию, мы ее должны обсудить с экспертами. И уже должны быть наметки нового проекта конституции. Но для этого надо создать новую рабочую группу специалистов, что я сейчас и делаю. Конституцию, как я сказал, в СИЗО и на улице не напишешь", - подчеркнул Лукашенко, отметив, что это сложнейший документ, который должны создать специалисты. "Но специалистам нужен заказ от нашего общества, а заказ - это те проблемы, которые мы поднимаем снизу. И таким образом мы вовлекаем миллионы людей не только в обсуждение Конституции, но и ее формирование", - заявил глава государства.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии XXVIII Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске. 12 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
Вчера, 18:54Протесты в Белоруссии
Никто не вправе сделать Белоруссию своим "придатком", заявил Лукашенко
Он подчеркнул, что конституция будет такой, какой решит народ. "Никакой фальсификации. Какую конституцию примет народ, такой будут и наша жизнь, и наша власть", - заверил Лукашенко.
Ранее президент Белоруссии заявлял, что проект обновленной конституции страны будет вынесен на общественное обсуждение перед проведением референдума. Как отмечал глава государства, готовится уже третий вариант проекта конституции, поскольку два предыдущих его не устроили. Лукашенко заявлял, что разработка новой белорусской конституции должна сопровождаться выработкой единого видения, какой страна должна стать в перспективе.
Второго октября Палата представителей (нижняя палата парламента) объявила сбор предложений граждан по внесению изменений в конституцию Белоруссии. До этого спикер нижней палаты парламента Владимир Андрейченко заявил, что в обществе созрел определенный запрос на перемены, и поручил в этой связи депутатам изучить мнение граждан по поводу реформы конституции.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
Вчера, 13:31Протесты в Белоруссии
Лукашенко заявил, что белорусы "увидели лицо Майдана во всей красе"
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
 
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:43Победа Байдена не будет иметь большого значения для Сирии, заявил политик
00:39Экс-президент США Джимми Картер поздравил Байдена с победой
00:29Президент Казахстана поздравил Байдена с победой на выборах
00:24Трамп будет влиять на политику США даже при поражении, считает эксперт
00:16В Италии продают винодельческое поместье с усадьбой XVIII века
00:06Вице-президент Ирана надеется на изменение "деструктивной" политики США
00:02Глава Россотрудничества оценил шансы Трампа на победу в суде
00:00В Госдуме призвали не ждать изменений в отношениях с США после выборов
23:44Премьер Словении иронично прокомментировал итоги выборов в США
23:33Жириновский дал совет Трампу
23:32Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Екатеринбурге
23:26В Госдуме назвали победу Байдена на выборах предсказуемой
23:26Источник в МИД сообщил, что Лавров и Чавушоглу обсудили Карабах
23:13Пашинян назвал проведение переговоров по Карабаху нереалистичным
23:08В Екатеринбурге обрушилась кровля горящего склада
23:07В Москве умерли 74 пациента с коронавирусом
23:01Пашинян назвал российских миротворцев самыми подходящими для Карабаха
22:51Трамп возвращается в Белый дом после игры в гольф
22:49Пашинян заявил, что Армения получает ожидаемую поддержку от России
22:43В Петербурге обвиняемой в убийстве ребенка назначили домашний арест
Лента новостейМолния