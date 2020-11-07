В Белоруссии выявили рекордный прирост новых случаев COVID-19
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МИНСК, 7 ноя – РИА Новости. Число зарегистрированных случаев коронавируса в Белоруссии за сутки выросло на 997 - до 105 283, умерли еще три человека, всего с начала распространения инфекции скончались 1004 пациента, сообщает минздрав страны.
По данным на пятницу, количество зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 104 286, число умерших составило 1001. Накануне в республике был зафиксирован максимальный суточный прирост случаев инфицирования коронавирусом - 991.
"Зарегистрированы 105 283 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 2 658 817 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1004 пациента с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.
По ее данным, "в Беларуси на 7 ноября выздоровели и выписаны 90 058 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В последнее время в Белоруссии ускорился суточный прирост выявленных случаев инфицирования коронавирусом по сравнению с летом. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране контролируемой. Он подчеркнул, что в республике есть опыт борьбы с заболеванием, медикаменты, выстроена разноуровневая система лечения. Лукашенко отметил, что привержен выбранной ранее тактике борьбы с распространением COVID-19, не предполагающей тотальных ограничительных мер, но не исключил при необходимости отдельных запретов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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