https://ria.ru/20201107/koronavirus-1583515127.html

В Белоруссии выявили рекордный прирост новых случаев COVID-19

В Белоруссии выявили рекордный прирост новых случаев COVID-19

Число зарегистрированных случаев коронавируса в Белоруссии за сутки выросло на 997 - до 105 283, умерли еще три человека, всего с начала распространения... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T14:12

2020-11-07T14:12

2020-11-07T14:12

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

белоруссия

в мире

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МИНСК, 7 ноя – РИА Новости. Число зарегистрированных случаев коронавируса в Белоруссии за сутки выросло на 997 - до 105 283, умерли еще три человека, всего с начала распространения инфекции скончались 1004 пациента, сообщает минздрав страны.По данным на пятницу, количество зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 104 286, число умерших составило 1001. Накануне в республике был зафиксирован максимальный суточный прирост случаев инфицирования коронавирусом - 991."Зарегистрированы 105 283 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 2 658 817 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1004 пациента с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.По ее данным, "в Беларуси на 7 ноября выздоровели и выписаны 90 058 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19".Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В последнее время в Белоруссии ускорился суточный прирост выявленных случаев инфицирования коронавирусом по сравнению с летом. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране контролируемой. Он подчеркнул, что в республике есть опыт борьбы с заболеванием, медикаменты, выстроена разноуровневая система лечения. Лукашенко отметил, что привержен выбранной ранее тактике борьбы с распространением COVID-19, не предполагающей тотальных ограничительных мер, но не исключил при необходимости отдельных запретов. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201107/simptom-1583496537.html

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, белоруссия, в мире