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Пермские врачи взяли под наблюдение семью, где шесть детей заболели COVID
Пермские врачи взяли под наблюдение семью, где шесть детей заболели COVID
Медики городской детской поликлиники № 4 в Перми взяли под наблюдение многодетную семью Ощепковых, в которой у 6 из 14 ребят подтвердилась коронавирусная... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T12:23
2020-11-07T12:23
владимир ощепков
пермь
пермский край
общество
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ПЕРМЬ, 7 ноя - РИА Новости. Медики городской детской поликлиники № 4 в Перми взяли под наблюдение многодетную семью Ощепковых, в которой у 6 из 14 ребят подтвердилась коронавирусная инфекция, от госпитализации родители отказались из-за отсутствия симптомов болезни, сообщила РИА Новости заместитель главного врача по медицинской части Ольга Тендрякова.По информации министерства здравоохранения Пермского края, в конце октября Павел и Анастасия Ощепковы почувствовали себя плохо. У родителей 14 детей, 12 из которых приемные, поднялась температура. Спустя некоторое время у нескольких ребят стало пропадать обоняние. После вызова врача у всех детей был произведен забор мазков для исследования на коронавирус.По словам медработника, всем инфицированным детям назначено необходимое противовирусное лечение и витамины, одному ребенку выписаны антибиотики.Как пояснила сама многодетная мама Ощепкова, семья находится на постоянной связи с врачами, медработники оставили родителям номера своих мобильных телефонов. "Из краевого министерства социального развития приходили, предлагали помощь, например, в покупке продуктов. Мы чувствуем поддержку, спасибо всем, кто нам помогает!" - сказала она.В 2016 году Ощепковы получили звание "Лучшая многодетная семья Пермского края", в 2018 году – "Лучшая многодетная семья России", в 2019 году – "Успешная семья Приволжья".
https://ria.ru/20201106/prigovor-1583315219.html
https://ria.ru/20201107/koronavirus-1583493481.html
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владимир ощепков, пермь, пермский край, общество

Пермские врачи взяли под наблюдение семью, где шесть детей заболели COVID

12:23 07.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМедицинский работник во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Сокольниках
Медицинский работник во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Сокольниках - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ПЕРМЬ, 7 ноя - РИА Новости. Медики городской детской поликлиники № 4 в Перми взяли под наблюдение многодетную семью Ощепковых, в которой у 6 из 14 ребят подтвердилась коронавирусная инфекция, от госпитализации родители отказались из-за отсутствия симптомов болезни, сообщила РИА Новости заместитель главного врача по медицинской части Ольга Тендрякова.
По информации министерства здравоохранения Пермского края, в конце октября Павел и Анастасия Ощепковы почувствовали себя плохо. У родителей 14 детей, 12 из которых приемные, поднялась температура. Спустя некоторое время у нескольких ребят стало пропадать обоняние. После вызова врача у всех детей был произведен забор мазков для исследования на коронавирус.
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"К городской детской поликлинике № 4 прикреплены 9 детей из семьи Ощепковых. У шести пришел положительный анализ, после этого всем предложена госпитализация, от которой родители отказались, так как симптомы ОРВИ - повышенная температура - есть только у одного ребенка. Сейчас дети взяты под наблюдение педиатра и медиков. Регулярно проводятся осмотры", - сказала Тендрякова.
По словам медработника, всем инфицированным детям назначено необходимое противовирусное лечение и витамины, одному ребенку выписаны антибиотики.
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Как пояснила сама многодетная мама Ощепкова, семья находится на постоянной связи с врачами, медработники оставили родителям номера своих мобильных телефонов. "Из краевого министерства социального развития приходили, предлагали помощь, например, в покупке продуктов. Мы чувствуем поддержку, спасибо всем, кто нам помогает!" - сказала она.
В 2016 году Ощепковы получили звание "Лучшая многодетная семья Пермского края", в 2018 году – "Лучшая многодетная семья России", в 2019 году – "Успешная семья Приволжья".
 
Владимир ОщепковПермьПермский крайОбщество
 
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