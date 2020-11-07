Пермские врачи взяли под наблюдение семью, где шесть детей заболели COVID
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМедицинский работник во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Сокольниках
ПЕРМЬ, 7 ноя - РИА Новости. Медики городской детской поликлиники № 4 в Перми взяли под наблюдение многодетную семью Ощепковых, в которой у 6 из 14 ребят подтвердилась коронавирусная инфекция, от госпитализации родители отказались из-за отсутствия симптомов болезни, сообщила РИА Новости заместитель главного врача по медицинской части Ольга Тендрякова.
По информации министерства здравоохранения Пермского края, в конце октября Павел и Анастасия Ощепковы почувствовали себя плохо. У родителей 14 детей, 12 из которых приемные, поднялась температура. Спустя некоторое время у нескольких ребят стало пропадать обоняние. После вызова врача у всех детей был произведен забор мазков для исследования на коронавирус.
"К городской детской поликлинике № 4 прикреплены 9 детей из семьи Ощепковых. У шести пришел положительный анализ, после этого всем предложена госпитализация, от которой родители отказались, так как симптомы ОРВИ - повышенная температура - есть только у одного ребенка. Сейчас дети взяты под наблюдение педиатра и медиков. Регулярно проводятся осмотры", - сказала Тендрякова.
По словам медработника, всем инфицированным детям назначено необходимое противовирусное лечение и витамины, одному ребенку выписаны антибиотики.
Как пояснила сама многодетная мама Ощепкова, семья находится на постоянной связи с врачами, медработники оставили родителям номера своих мобильных телефонов. "Из краевого министерства социального развития приходили, предлагали помощь, например, в покупке продуктов. Мы чувствуем поддержку, спасибо всем, кто нам помогает!" - сказала она.
В 2016 году Ощепковы получили звание "Лучшая многодетная семья Пермского края", в 2018 году – "Лучшая многодетная семья России", в 2019 году – "Успешная семья Приволжья".