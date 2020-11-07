https://ria.ru/20201107/koronavirus-1583503624.html

Пермские врачи взяли под наблюдение семью, где шесть детей заболели COVID

Пермские врачи взяли под наблюдение семью, где шесть детей заболели COVID

Медики городской детской поликлиники № 4 в Перми взяли под наблюдение многодетную семью Ощепковых, в которой у 6 из 14 ребят подтвердилась коронавирусная... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T12:23

2020-11-07T12:23

2020-11-07T12:23

владимир ощепков

пермь

пермский край

общество

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ПЕРМЬ, 7 ноя - РИА Новости. Медики городской детской поликлиники № 4 в Перми взяли под наблюдение многодетную семью Ощепковых, в которой у 6 из 14 ребят подтвердилась коронавирусная инфекция, от госпитализации родители отказались из-за отсутствия симптомов болезни, сообщила РИА Новости заместитель главного врача по медицинской части Ольга Тендрякова.По информации министерства здравоохранения Пермского края, в конце октября Павел и Анастасия Ощепковы почувствовали себя плохо. У родителей 14 детей, 12 из которых приемные, поднялась температура. Спустя некоторое время у нескольких ребят стало пропадать обоняние. После вызова врача у всех детей был произведен забор мазков для исследования на коронавирус.По словам медработника, всем инфицированным детям назначено необходимое противовирусное лечение и витамины, одному ребенку выписаны антибиотики.Как пояснила сама многодетная мама Ощепкова, семья находится на постоянной связи с врачами, медработники оставили родителям номера своих мобильных телефонов. "Из краевого министерства социального развития приходили, предлагали помощь, например, в покупке продуктов. Мы чувствуем поддержку, спасибо всем, кто нам помогает!" - сказала она.В 2016 году Ощепковы получили звание "Лучшая многодетная семья Пермского края", в 2018 году – "Лучшая многодетная семья России", в 2019 году – "Успешная семья Приволжья".

https://ria.ru/20201106/prigovor-1583315219.html

https://ria.ru/20201107/koronavirus-1583493481.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир ощепков, пермь, пермский край, общество