https://ria.ru/20201107/koronavirus-1583494616.html
В Москве за сутки госпитализировали 1414 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1414 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве госпитализировано 1414 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, на ИВЛ находятся 367 человек, сообщает столичный оперативный... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T10:48
2020-11-07T10:48
2020-11-07T10:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
общество
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализировано 1414 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, на ИВЛ находятся 367 человек, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что 11,2% среди заболевших - дети, 44% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,3% – от 46 до 65 лет, еще 9,6% - от 66 до 79 лет. Также 3,9% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201106/zhivotnye-1583446015.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, москва, общество