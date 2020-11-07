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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201107/koronavirus-1583493481.html
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Дагестане и составляет 0,5%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T10:42
2020-11-07T10:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
общество
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Дагестане и составляет 0,5%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201107/vaktsina-1583486665.html
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коронавирус в россии, общество

Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу

10:42 07.11.2020 (обновлено: 10:46 07.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Дагестане и составляет 0,5%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Дагестан - 0,5%, 2. Республика Татарстан, Чувашская Республика - 0,6%, 3. Московская область, Ханты-Мансийский АО, Республика Марий Эл - 0,7%", - говорится в сообщении.
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09:10Распространение нового коронавируса
В Израиле рассказали о планах по закупке российской вакцины от COVID-19
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