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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201107/koronavirus-1583487452.html
На Ямале ученики 6-11 классов перейдут на дистанционное обучение
На Ямале ученики 6-11 классов перейдут на дистанционное обучение
Школьники 6-11 классов в Ямало-Ненецком автономном округе с 9 ноября будут обучаться дистанционно, этот образовательный режим продлится до конца месяца,... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T09:21
2020-11-07T09:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий артюхов
ямал
образование - общество
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 ноя - РИА Новости. Школьники 6-11 классов в Ямало-Ненецком автономном округе с 9 ноября будут обучаться дистанционно, этот образовательный режим продлится до конца месяца, сообщает региональный оперативный штаб.Ранее власти округа определили, что осенние каникулы в школах на Ямале продлятся две недели - с 26 октября по 8 ноября."С 9 ноября часть школьников Ямала переходит на дистанционное обучение. Дистанционно - 6-11 классы, очно - 1-5 классы... Дистанционный режим обучения старшеклассников продлится до 30 ноября", - говорится в сообщении.Кроме того, уточняется, что студенты колледжей в тот период времени будут учиться в смешанном формате: теоретический материал им предстоит изучать дистанционно, практические занятия запланированы малыми группами в очном режиме.Коронавирус в ЯНАО суммарно выявили у 21,6 тысячи человек, выздоровели 15,1 тысячи из них, скончались 155 пациентов с COVID-19.Режим повышенной готовности, введенный в округе в связи с распространением коронавирусной инфекции, действует до 1 декабря включительно, соответствующее постановление губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подписал 31 октября. Заведения общепита, бары, ТРЦ и кинотеатры возобновили работу в регионе с 1 сентября, однако, согласно недавнему постановлению главы региона, им нельзя принимать посетителей в ночное время.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201107/neandertaltsy-1583425902.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий артюхов, ямал, образование - общество

На Ямале ученики 6-11 классов перейдут на дистанционное обучение

09:21 07.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичУчительница во время онлайн урока в одной из школ в Москве
Учительница во время онлайн урока в одной из школ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 ноя - РИА Новости. Школьники 6-11 классов в Ямало-Ненецком автономном округе с 9 ноября будут обучаться дистанционно, этот образовательный режим продлится до конца месяца, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее власти округа определили, что осенние каникулы в школах на Ямале продлятся две недели - с 26 октября по 8 ноября.
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"С 9 ноября часть школьников Ямала переходит на дистанционное обучение. Дистанционно - 6-11 классы, очно - 1-5 классы... Дистанционный режим обучения старшеклассников продлится до 30 ноября", - говорится в сообщении.
Кроме того, уточняется, что студенты колледжей в тот период времени будут учиться в смешанном формате: теоретический материал им предстоит изучать дистанционно, практические занятия запланированы малыми группами в очном режиме.
Коронавирус в ЯНАО суммарно выявили у 21,6 тысячи человек, выздоровели 15,1 тысячи из них, скончались 155 пациентов с COVID-19.
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Режим повышенной готовности, введенный в округе в связи с распространением коронавирусной инфекции, действует до 1 декабря включительно, соответствующее постановление губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подписал 31 октября. Заведения общепита, бары, ТРЦ и кинотеатры возобновили работу в регионе с 1 сентября, однако, согласно недавнему постановлению главы региона, им нельзя принимать посетителей в ночное время.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий АртюховЯмалОбразование - Общество
 
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