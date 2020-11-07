На Ямале ученики 6-11 классов перейдут на дистанционное обучение
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 ноя - РИА Новости. Школьники 6-11 классов в Ямало-Ненецком автономном округе с 9 ноября будут обучаться дистанционно, этот образовательный режим продлится до конца месяца, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее власти округа определили, что осенние каникулы в школах на Ямале продлятся две недели - с 26 октября по 8 ноября.
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"С 9 ноября часть школьников Ямала переходит на дистанционное обучение. Дистанционно - 6-11 классы, очно - 1-5 классы... Дистанционный режим обучения старшеклассников продлится до 30 ноября", - говорится в сообщении.
Кроме того, уточняется, что студенты колледжей в тот период времени будут учиться в смешанном формате: теоретический материал им предстоит изучать дистанционно, практические занятия запланированы малыми группами в очном режиме.
Коронавирус в ЯНАО суммарно выявили у 21,6 тысячи человек, выздоровели 15,1 тысячи из них, скончались 155 пациентов с COVID-19.
Режим повышенной готовности, введенный в округе в связи с распространением коронавирусной инфекции, действует до 1 декабря включительно, соответствующее постановление губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подписал 31 октября. Заведения общепита, бары, ТРЦ и кинотеатры возобновили работу в регионе с 1 сентября, однако, согласно недавнему постановлению главы региона, им нельзя принимать посетителей в ночное время.
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