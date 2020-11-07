https://ria.ru/20201107/koronavirus-1583487452.html

На Ямале ученики 6-11 классов перейдут на дистанционное обучение

На Ямале ученики 6-11 классов перейдут на дистанционное обучение

Школьники 6-11 классов в Ямало-Ненецком автономном округе с 9 ноября будут обучаться дистанционно, этот образовательный режим продлится до конца месяца,... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T09:21

2020-11-07T09:21

2020-11-07T09:21

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

дмитрий артюхов

ямал

образование - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582330539_0:0:3417:1922_1400x0_80_0_0_2e4f46eaf336f2700c30df2d6f56c889.jpg

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 ноя - РИА Новости. Школьники 6-11 классов в Ямало-Ненецком автономном округе с 9 ноября будут обучаться дистанционно, этот образовательный режим продлится до конца месяца, сообщает региональный оперативный штаб.Ранее власти округа определили, что осенние каникулы в школах на Ямале продлятся две недели - с 26 октября по 8 ноября."С 9 ноября часть школьников Ямала переходит на дистанционное обучение. Дистанционно - 6-11 классы, очно - 1-5 классы... Дистанционный режим обучения старшеклассников продлится до 30 ноября", - говорится в сообщении.Кроме того, уточняется, что студенты колледжей в тот период времени будут учиться в смешанном формате: теоретический материал им предстоит изучать дистанционно, практические занятия запланированы малыми группами в очном режиме.Коронавирус в ЯНАО суммарно выявили у 21,6 тысячи человек, выздоровели 15,1 тысячи из них, скончались 155 пациентов с COVID-19.Режим повышенной готовности, введенный в округе в связи с распространением коронавирусной инфекции, действует до 1 декабря включительно, соответствующее постановление губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подписал 31 октября. Заведения общепита, бары, ТРЦ и кинотеатры возобновили работу в регионе с 1 сентября, однако, согласно недавнему постановлению главы региона, им нельзя принимать посетителей в ночное время.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201107/neandertaltsy-1583425902.html

ямал

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий артюхов, ямал, образование - общество