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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201107/koronavirus-1583486427.html
В Москве еще 3675 пациентов вылечились от COVID-19
В Москве еще 3675 пациентов вылечились от COVID-19
Еще 3675 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего столичные врачи вылечили от коронавируса более 336 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T09:07
2020-11-07T09:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
анастасия ракова
москва
общество
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Еще 3675 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего столичные врачи вылечили от коронавируса более 336 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Днем ранее она информировала о 3783 вылечившихся за сутки, в четверг говорила о 3670 выздоровевших.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, анастасия ракова , москва, общество

В Москве еще 3675 пациентов вылечились от COVID-19

09:07 07.11.2020 (обновлено: 09:08 07.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаботник скорой помощи и пациент у больницы в Коммунарке
Работник скорой помощи и пациент у больницы в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Еще 3675 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего столичные врачи вылечили от коронавируса более 336 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3675 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 336 659", - заявила вице-мэр.
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Днем ранее она информировала о 3783 вылечившихся за сутки, в четверг говорила о 3670 выздоровевших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииАнастасия РаковаМоскваОбщество
 
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