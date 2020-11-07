В Москве еще 3675 пациентов вылечились от COVID-19

Кошки и собаки опробовали вакцину от COVID. Да, для них ее тоже сделали

Некоторые кошки и собаки в России уже прошли вакцинацию от коронавируса и чувствуют себя хорошо. На фоне новостей о передаче инфекции от норок к человеку это звучит очень обнадеживающе.