https://ria.ru/20201107/koronavirus-1583486427.html
В Москве еще 3675 пациентов вылечились от COVID-19
В Москве еще 3675 пациентов вылечились от COVID-19
Еще 3675 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего столичные врачи вылечили от коронавируса более 336 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T09:07
2020-11-07T09:07
2020-11-07T09:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
анастасия ракова
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583328776_140:0:2606:1387_1400x0_80_0_0_6f5213bf08f8f27f058925d331cdbc1f.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Еще 3675 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего столичные врачи вылечили от коронавируса более 336 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Днем ранее она информировала о 3783 вылечившихся за сутки, в четверг говорила о 3670 выздоровевших.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201106/vaktsina-1583457543.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583328776_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_ad5e064f63d80aa022b3a86a3109750e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, анастасия ракова , москва, общество