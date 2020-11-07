https://ria.ru/20201107/koronavirus-1583481790.html

В ВОЗ дали оценку ситуации с коронавирусом в России

В ВОЗ дали оценку ситуации с коронавирусом в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила в эфире телеканала "Россия 24", что ей трудно спрогнозировать... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T07:16

2020-11-07T07:16

2020-11-07T07:16

распространение нового коронавируса

мелита вуйнович

денис проценко

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коммунарка (москва)

здоровье

воз

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила в эфире телеканала "Россия 24", что ей трудно спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом в стране, однако на пандемию можно влиять, чтобы остановить перенос инфекции.По ее словам, Россия быстро наращивает тестирование населения, что важно в нынешних условиях.Представитель ВОЗ также заявила о необходимости принимать меры, которые будут спасать жизни и экономику одновременно.Ситуация под контролемПресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что ситуация с коронавирусом в России в целом тревожная. При этом она остается под контролем благодаря принятым ранее мерам по мобилизации систем здравоохранения как на федеральном, так и на региональном уровнях.Представитель Кремля отметил, что в некоторых регионах случаются сбои в борьбе с инфекцией."Об этом известно президенту, налажена система экстренного реагирования на подобные сбои", — сказал Песков.Срок завершения пандемииГлавврач ГКБ № 40 в Коммунарке Денис Проценко дал прогноз, когда может завершиться пандемия коронавируса."Очень надеюсь, что в июне. А может быть, еще раньше, посмотрим" — заявил он.По его словам, это зависит от нескольких условий. В частности, третья волна пандемии может начаться в марте, и к началу лета уже будет подходить к концу. Если к этому моменту появится эффективная вакцина, то мир может выйти из пандемии.Оценивая ситуацию с коронавирусом в России, Проценко обратил внимание, что в отличие от весеннего этапа пандемии сейчас наблюдается снижение настороженности в обществе.За прошедшие сутки в России зарегистрировали рекордные 20 582 случая заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в стране выявили 1,7 миллиона заразившихся, сейчас болеют 507 тысяч человек. Скончались 29,9 тысячи, поправились 1,3 миллиона.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201104/ushi-1583022501.html

https://ria.ru/20201104/koronavirus-1582993350.html

https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583449931.html

https://ria.ru/20200423/1570413284.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мелита вуйнович, денис проценко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коммунарка (москва), здоровье, воз, дмитрий песков, общество