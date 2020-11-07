https://ria.ru/20201107/koronavirus-1583481790.html
В ВОЗ дали оценку ситуации с коронавирусом в России
В ВОЗ дали оценку ситуации с коронавирусом в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила в эфире телеканала "Россия 24", что ей трудно спрогнозировать... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T07:16
2020-11-07T07:16
2020-11-07T07:16
распространение нового коронавируса
мелита вуйнович
денис проценко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коммунарка (москва)
здоровье
воз
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила в эфире телеканала "Россия 24", что ей трудно спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом в стране, однако на пандемию можно влиять, чтобы остановить перенос инфекции.По ее словам, Россия быстро наращивает тестирование населения, что важно в нынешних условиях.Представитель ВОЗ также заявила о необходимости принимать меры, которые будут спасать жизни и экономику одновременно.Ситуация под контролемПресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что ситуация с коронавирусом в России в целом тревожная. При этом она остается под контролем благодаря принятым ранее мерам по мобилизации систем здравоохранения как на федеральном, так и на региональном уровнях.Представитель Кремля отметил, что в некоторых регионах случаются сбои в борьбе с инфекцией."Об этом известно президенту, налажена система экстренного реагирования на подобные сбои", — сказал Песков.Срок завершения пандемииГлавврач ГКБ № 40 в Коммунарке Денис Проценко дал прогноз, когда может завершиться пандемия коронавируса."Очень надеюсь, что в июне. А может быть, еще раньше, посмотрим" — заявил он.По его словам, это зависит от нескольких условий. В частности, третья волна пандемии может начаться в марте, и к началу лета уже будет подходить к концу. Если к этому моменту появится эффективная вакцина, то мир может выйти из пандемии.Оценивая ситуацию с коронавирусом в России, Проценко обратил внимание, что в отличие от весеннего этапа пандемии сейчас наблюдается снижение настороженности в обществе.За прошедшие сутки в России зарегистрировали рекордные 20 582 случая заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в стране выявили 1,7 миллиона заразившихся, сейчас болеют 507 тысяч человек. Скончались 29,9 тысячи, поправились 1,3 миллиона.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201104/ushi-1583022501.html
https://ria.ru/20201104/koronavirus-1582993350.html
https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583449931.html
https://ria.ru/20200423/1570413284.html
россия
коммунарка (москва)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелита вуйнович, денис проценко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коммунарка (москва), здоровье, воз, дмитрий песков, общество
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости.
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ
) в России Мелита Вуйнович
заявила в эфире телеканала "Россия 24
", что ей трудно спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом
в стране, однако на пандемию можно влиять, чтобы остановить перенос инфекции.
По ее словам, Россия быстро наращивает тестирование населения, что важно в нынешних условиях.
"При этом принимаются очень комплексные меры. Как видно, надо рассматривать ситуацию, но еще растет (число заболеваний. — Прим. ред.), как и в других странах. <…> Очень надеемся, конечно, на вакцину и на лекарства", — высказалась Вуйнович.
Представитель ВОЗ также заявила о необходимости принимать меры, которые будут спасать жизни и экономику одновременно.
Ситуация под контролем
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
отметил, что ситуация с коронавирусом в России в целом тревожная. При этом она остается под контролем благодаря принятым ранее мерам по мобилизации систем здравоохранения как на федеральном, так и на региональном уровнях.
Представитель Кремля отметил, что в некоторых регионах случаются сбои в борьбе с инфекцией.
"Об этом известно президенту, налажена система экстренного реагирования на подобные сбои", — сказал Песков.
Срок завершения пандемии
Главврач ГКБ № 40 в Коммунарке Денис Проценко
дал прогноз, когда может завершиться пандемия коронавируса.
"Очень надеюсь, что в июне. А может быть, еще раньше, посмотрим" — заявил он.
По его словам, это зависит от нескольких условий. В частности, третья волна пандемии может начаться в марте, и к началу лета уже будет подходить к концу. Если к этому моменту появится эффективная вакцина, то мир может выйти из пандемии.
Оценивая ситуацию с коронавирусом в России, Проценко обратил внимание, что в отличие от весеннего этапа пандемии сейчас наблюдается снижение настороженности в обществе.
За прошедшие сутки в России зарегистрировали рекордные 20 582 случая заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в стране выявили 1,7 миллиона заразившихся, сейчас болеют 507 тысяч человек. Скончались 29,9 тысячи, поправились 1,3 миллиона.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.